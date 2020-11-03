Мишень CNews: BPM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке BPM

В конце октября ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России обзор и рейтинг BPM-систем 2020. С его помощью стало возможным подготовить мишень BPM — визуальное представление ситуации, которая сложилась на рынке программного обеспечения для управления бизнес-процессами.

Рейтинг BPM от Market.CNews

В рамках рейтинга BPM аналитики ИТ-маркетплейса Market.CNews проанализировали программное обеспечение для управления бизнес-процессами от 9 ведущих поставщиков. Результаты исследования представлены в таблице 1.

За основу были взяты 9 критериев, среди которых стоимость решений, их функционал, наличие разного рода лицензий, параметры демо-версии и другие критерии. Полная информация о методике сравнения представлена на странице рейтинга.

Таблица 1. Рейтинг BPM-систем 2020

Место BPM-система Сумма баллов 1 Studio Creatio (Террасофт) 592 2 ELMA 565 3 K2 520 4 Битрикс24 506 5 Directum 455 6 Питер софт 435 7 EOS for SharePoint 383 8 Docsvision 346

Источник: Market.CNews

Данный рейтинг стал частью обзора BPM-систем 2020. На основе собранной информации стало возможным построение мишени CNews — графической визуализации оценки предлагаемых решений (см. рисунок 1).

Мишень пересекают по центру две прямых: горизонтальная прямая «стоимость — полнота функционала» и вертикальная прямая «универсальность — индивидуальный подход». Таким образом, каждая прямая сочетает в себе две базовых характеристики, но, как показывает практика, между ними трудно достичь баланса: низкая стоимость возможна только при ограниченном функционале, а индивидуальный подход противоречит универсальности предложения.

Для того, чтобы попасть в центр мишени, поставщик должен доказать высокий уровень своего предложения по каждой из четырех базовых характеристик. Удаленность от центра определяется средней оценкой по всем четырем базовым параметрам. В то же время направление смещения «выстрела» в сторону от центра определяется в зависимости от того, по какой из базовых характеристик достигнут наименее благоприятный результат.

Рис. 1. Мишень CNews BPM-систем 2020

Тенденции на рынке BPM

BPM — относительно молодой вид программного обеспечения, а потому его функционал постоянно расширяется, порой за счет смежных продуктов — как правило, CRM и ERP.

Действительно, уже сегодня кто-то из поставщиков говорит о бесшовной интеграции с CRM и ERP-системами. Другие заявляют, что данный функционал встроен в их BPM-решение. К первым чаще относятся компании, которые изначально развивали именно систему управления бизнес-процессами, ко вторым — компании, у которых платформа BPM выросла на базе ранее созданным CRM-систем.

Среди других тенденций выделим постоянно расширяющиеся маркетплейсы поставщиков. На базе их продуктов сторонние компании, в том числе и сами клиенты, создают все новые и новые решения и шаблоны, которые впоследствии выносятся на маркетплейс как дополнительная надстройка. Многие из них бесплатны, остальные распространяются на платной основе.

О других тенденциях, включая роботизацию и переход на технологию low-code читайте в статье «Что вы должны знать про BPM».

Проблемы, которые решает и создает BPM

Как следует из подзаголовка, система управления бизнес-процессами не только решает те или иные задачи внутри компании, но и создает новые.

Действительно, BPM-системы нужны для того, чтобы структурировать бизнес-процессы, выявить ключевые этапы их выполнения, круг причастных лиц, сформировать точный и детально проработанный алгоритм выполнения той или иной задачи.

На языке бизнес-тренеров это называется «проработать процессы». На языке реальной жизни речь идет о том, чтобы не обращаться к начальнику или коллеге с вопросом «ты уже это делал, расскажи и мне, с чего начать». Вместо этого алгоритм действий и возможные сценарии развития ситуации прописаны в программе, а сотрудник следует выдаваемым ею предписаниям.

Все это структурирует и очень сильно упрощает деятельность сотрудников, что особенно заметно при их частой сменяемости вследствие больничных, отпусков и увольнений. Но есть и обратная сторона медали — кто-то должен проектировать (причем, грамотно!) эти процессы и (что еще более важно!) поддерживать их в актуальном состоянии.

Допустим, в компании произойдет реорганизация, обновление штатного расписания. В этом случае бизнес-процессы придется актуализировать. Или компания внедрит новое программное обеспечение, не BPM-систему, а некое другое ПО, например, с коробочной версии MS Office перейдет на ее облачный аналог. Очевидно, что это скажется на многих процессах, и их также нужно будет обновить.

Таким образом, внедрение BPM в какой-то мере перекладывает ответственность с сотрудников на дизайнеров процессов. Успех компании во многом будет зависеть от качества работы последних.

Как правильно внедрять BPM

Ответ прост — постепенно, начиная с одного любого, желательно простого процесса.

Не имея четко описанных бизнес-процессов, в одно мгновение грамотно написать их с нуля и внедрить не получится. Поэтому поставщики рекомендуют выбрать один процесс — согласование договора / согласование ТЗ / отработка входящего звонка или заявки с сайта / оформление командировки — и «прочувствовать» работу в BPM-системе на себе. А заодно и вовлечь в этот процесс всех причастных.

Важный шаг — собрать и проанализировать обратную связь от участников процесса. Вполне вероятно, что коллеги подскажут, как оптимизировать внедренный алгоритм.

В какой-то момент различные сценарии развития ситуации будут проработаны, и процесс можно будет назвать внедренным. На основе полученного опыта спроектировать второй процесс будет гораздо проще.

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