Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску

Роскосмос определился с бюджетом на «Сферу»

Госкорпорация «Роскосмос» запросила у властей 1,5 трлн руб. на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера», Об этом сообщил в интервью РИА «Новости» член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов. Эта сумма превышает размер всей Федеральной космической программы России на период с 2016 по 2025 гг. на момент утверждения.

Коллегия Военно-промышленной комиссии координирует деятельность органов власти по вопросам реализации государственных программ в области обороны, науки и техники. В частности, она контролирует согласование с различными органами исполнительной власти космических программ перед тем, как их утвердит Правительство.

Проект «Сфера», который должен стать российским ответом американской спутниковой системе Starlink Илона Маска (Elon Musk) будет создаваться, в основном, за бюджетные деньги. Как написало РИА «Новости», сославшись на слова директора департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Сергея Прохорова, размер частных инвестиций составит 350 млрд руб.

Проект «Сфера», в основе которого лежит идея создания системы из более 500 спутников, Президент России Владимир Путин анонсировал еще в 2018 г. Однако до ноября 2020 г. объемы бюджетных ассигнований на программу утверждены не были.

«Роскосмос» просит выделить на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера» 1,5 трлн рублей

2 ноября 2020 г. на совещании по финансированию и развитию космической отрасли, которое состоялось в режиме видеосвязи, Путин попросил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина объяснить причины задержки и уточнить в самое ближайшее время, когда именно будет окончательно завершено формирование программы.

Кроме того, Президент России потребовал сформировать согласованную позицию по вопросам финансирования Федеральной космической программы на 2016–2025 гг. В её рамках реализуется значительное количество важных проектов, в частности в области пилотируемой космонавтики.

Дмитрий Рогозин в тот же день на своей странице в Facebook выразил уверенность, что программы создания сверхтяжелой ракеты и спутниковой группировки «Сфера» будут приняты до конца года. «Уверен, что теперь согласование программ создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса и многоспутниковой группировки “Сфера”» ускорится», — написал глава ведомства.

Что такое «Сфера» более подробно

В рамках программы «Сфера» появится пять орбитальных группировок связи и пять новых орбитальных группировок дистанционного зондирования Земли. Причем развитие ряда новых технологий должна будет обеспечить отечественная промышленность. Среди них, внедрение искусственного интеллекта при управлении многоспутниковыми орбитальными группировками, технологии серийного производства приборов, систем и подсистем аппаратов, технологии высокоскоростной космической лазерной связи, а также технологии производства полезных нагрузок для малых спутников дистанционного зондирования Земли.

Планируется, что новая спутниковая и абонентская техника будет создаваться в плотной кооперации организаций российской ракетно-космической промышленности с предприятиями в смежных отраслях.

Презентация программы комплексного развития космических информационных технологий «Сфера» состоялась в павильоне Госкорпорации «Роскосмос» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» в августе 2020 г.

Сергей Прохоров, который представлял программу на форуме, рассказал, что при реализации программы до 2030 г. состав российской группировки превысит 500 космических аппаратов различного назначения, которые будут создаваться с применением технологий серийного изготовления спутников и абонентского оборудования.

Как пишут РИА «Новости» со ссылкой на Иванова, представляющего военно-промышленную комиссию, в состав программы должны войти 542 космических аппарата. Развертывание группировок ожидается с 2024 по 2028 гг. По подсчетам «Роскосмоса», только одних ракет для запуска всех спутников понадобится почти 150 штук, и для их изготовления потребуется свыше 300 млрд руб.

Программа «Сфера», как уточнил Прохоров, создаст новые сервисы для цифровой экономики России и мира, вовлечет смежные высокотехнологические отрасли в космическую деятельность и создаст современную космическую инфраструктуру, которая увеличит влияние России на международном космическом рынке.

У «Сферы» уже есть несколько достойных конкурентов

Один из основных «соперников» российской системы — проект спутникового интернета Starlink компании SpaceX, основанной Илоном Маском, также владеющим производителем электрокаров Tesla и другими корпорациями.

Разработка проекта началась в 2015 г. Согласно плану Маска, сеть будет состоять из 12 тыс. спутников, расположенных на околоземной орбите. В мае 2019 г. была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов весом 227-260 кг каждый. До конца 2020 г. Маск планирует запустить Starlink в США и Канаде, а на 2021-2022 г. он наметил общемировой запуск своего проекта.

Еще один достойный конкурент — группировка спутников OneWeb британского производителя с одноименным названием. Компания основана 2012 г., и за восемь лет существования она привлекла около $3,3 млрд инвестиций от крупных компаний. В число инвесторов вошли, в частности, американские Airbus и Qualcomm, а также японский холдинг SoftBank Group Corp. Все спутники производятся компанией Oneweb Satellites, совместным предприятием OneWeb и Airbus Defense and Space. В планы компании входит создание сети, состоящей из 648 спутников. Компания планирует в 2021 г. обеспечить полноценное круглосуточное покрытие Земли.

В марте 2020 г. CNews писал, что OneWeb собирается подать заявление о банкротстве на фоне давления конкурентов в лице Amazon и SpaceX и ухудшающегося финансового положения. Компания не могла получить разрешение на осуществление деятельности на территории России.

Наконец третьим соперником можно назвать компанию Amazon с проектом Kuiper, анонсированном в апреле 2019 г. Основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) собирается создать сеть из 3236 спутников, которые будут располагаться на орбите на расстоянии от 590 до 630 км от поверхности Земли. В январе 2020 г. Amazon попросила Федеральную комиссию по связи США (FCC) в ускоренном порядке согласовать орбиты и частоты для всех спутников Kuiper.

Напомним, что в марте 2020 г. CNews рассказывал о создании группировки спутников «Экспресс-РВ», которые покроют всю территории России и Арктики. Проект обойдется федеральному бюджету в 42 млрд руб. Эта группировка сможет обеспечить современными услугами связи жителей Заполярного круга и пассажиров, перемещающихся вдоль Северного морского пути, а также предложит новую для России услугу связи — спутниковое радиовещание.

В конце октября 2020 г. о создании низкоорбитальной спутниковой системы для высокоскоростной передачи данных заявил «Мегафон», который вложит в проект 6 млрд руб. Компания планирует запустить в космос первые спутники через пять лет.