МТС заплатит 10 миллиардов новой «дочке» своих хозяев

МТС заключила миллиардные контракты с компанией «Телекомкапстрой»

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) заключил с новой «дочкой» АФК «Система» контракты на сумму 10,49 млрд руб., которые к настоящему моменту еще не исполнены. Эта информация следует из документов МТС.

В том числе в 2018-2019 гг. МТС перечислил в «Телекомкапстрой» авансовые платежи на общую сумму 3,64 млрд руб.: 1,32 млрд руб. в 2018 г. и 2,32 млрд руб. в 2019 г. В 2018-2019 гг. «Телекомкапстрой» завершил строительство объектов на общую сумму 176 млн руб.

Что известно о «Телекомкапстрой»

«Телекомкапстрой» занимается строительством инфраструктуры сетей мобильной связи, прокладкой оптоволоконных сетей связи, подготовкой и сдачей объектов в эксплуатацию. Компания является основным подрядчиком по строительству сетей фиксированной связи для оператора «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), подконтрольному МТС.

МТС заключила контрактов на 10,5 млрд руб. с новой «дочкой» АФК «Система» - компанией «Телекомкапстрой»

Компания «Телекомкапстрой» был создана в феврале 2018 г. По данным базы «Контур.Фокус», ее единственным владельцем является ООО «Ста-Капитал», которая через ООО «Система Телеком Активы» принадлежит АФК «Система». Основным акционером МТС также является АФК «Система». Выручка «Телекомкаптрой» в 2019 г. составила 190 млн руб., чистый убыток – 64 млн руб.

Как МТС сотрудничает с «дочками» АФК «Система»

МТС активно сотрудничает с предприятиями АФК «Система». В 2019 г. оператор договорился с компанией «Яхонт» о закупке систем хранения данных, необходимых для реализации требований «пакета Яровой» на сумму 14 млрд руб. «Яхонт» является совместным предприятием холдинга «Элемент», созданного АФК «Система», госкорпорации «Ростех» и «Норси – Транс» - разработчика решений для СОРМ (Система оперативно-розыскных мероприятий).

Также в 2019 г. МТС приобрела доли в паевых инвестиционных фондах (ПИФ) «Резервный» и «Резервный.Валютный» на общую сумму 9,34 млрд руб. Данные ПИФ находятся под управлением компании «Система Капитал», входящей в АФК «Система». До этого МТС заключила два договора с «Система Капитал» о доверительном управлении ее средств, на конец 2019 г. по этим договорам управлялась сумма в размере 8,2 млрд руб.

Кроме того, в 2019 г. МТС приобрела у АФК «Система» компанию «Объединенные русские киностудии», управляющей киностудией «Кинополис». Сумма сделки составила 2,04 млрд руб.

В 2015 г. МТС приобрела у АФК «Система» системного интегратора «Энвижн Груп» за 11,2 млрд руб. К тому моменту МТС была основным клиентом «Энвижн Груп», закупая у интегратора услуги на 5-15 млрд руб. в год.

Недавно МТС продала «Энвижн Групп» обратно в АФК «Система». Сумма сделки составила 401 млн руб. (с учетом чистого долга – 1,26 млрд руб) – в 28 раз меньше, чем эта компания была продана в МТС. Эта разница может объясняться тем обстоятельством, что МТС сохранила за собой основной актив «Энвижн Груп» - билинговую систему Foris, которая используется телекоммуникационным оператором.