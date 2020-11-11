Ericsson развернул первую в России 5G-сеть с автономной архитектурой

Компания Ericsson развернула в своем Центре 5G инноваций в Москве первую в стране сеть пятого поколения с автономной архитектурой (5G Standalone — 5G SA). Для таких сетей характерны низкая задержка и высокая скорость соединения, что расширит возможности цифровизации в различных отраслях.

В России запустили первую сеть 5G SA

В России появилась первая е2е-сеть (end-to-end) сотовой связи пятого поколения (5G) с автономной архитектурой (SA).

Она развернута на территории Центра 5G инноваций, расположенного в штаб-квартире компании Ericsson в Москве.

В компании отмечают, что сеть поддерживает частотные диапазоны 2100 МГц, 1800 МГц, 3500 МГц. В будущем также появится поддержка миллиметрового диапазона.

В России появилась первая е2е-сеть сотовой связи пятого поколения с автономной архитектурой (SA)

«Для раскрытия потенциала 5G в полном объеме в будущем — преимущества низких задержек, пиковых скоростей передачи данных до 20 Гбит/с, слайсинга — необходимо ориентироваться на автономную архитектуру 5G. Ericsson имеет полный портфель продуктов и решений для развертывания технологий 5G в любых частотных диапазонах, которые уже успешно используются в коммерческих сетях ведущих операторов мира. Специалисты Ericsson обладают уникальным опытом запуска 5G SA в России и готовы оказывать операторам, производителям мобильных устройств и компаниям из разных отраслей квалифицированную поддержку в развертывании новых услуг на базе 5G-сетей с автономной архитектурой», — сказал директор Центра 5G-инноваций Ericsson Михаил Филимончик.

Сети с автономной архитектурой станут основной развития многих отраслей

Автономная архитектура сетей 5G отличается тем, что в ней реализовано непосредственное подключение NR базовых станций к ядру сети нового поколения (NGCore). От варианта Non-Standalone (NSA) сети с автономной архитектурой отличаются более высокой пропускной способностью канала от пользователя к сети (UL), низкой сквозной задержкой (e2e latency) и возможностью применения граничных вычислений (edge computing).

На базе этой сети сотовые операторы, производители мобильных устройств и компании из разных отраслей смогут протестировать 5G-решения и сценарии использования технологии в своих сегментах. Среди приоритетных сфер указываются умный город, промышленность, беспилотный транспорт, телемедицина, сельское хозяйство и виртуальная реальность.

Центр 5G инноваций Ericsson в Москве был открыт весной 2019 г.

Стоит отметить, что сейчас в сети реализована поддержка технологии динамического перераспределения частотного ресурса (Ericsson Spectrum Sharing). В качестве абонентского оборудования разработчиками был использован тестовый терминал на базе Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF System.

«Это важный шаг для российского рынка с учетом того, что телеком-индустрия уже начинает постепенный переход с NSA на SA архитектуру 5G. Сети 5G SA открывают дорогу абсолютно новым сервисам и сценариям применения. Обеспечение одновременного подключения большого количества устройств интернета вещей и низких задержек сделает возможным массовый запуск индустриальных 5G-сетей, удаленное управление дронами, проведение удаленных операций в медицине и другие инновационные сценарии использования 5G», — считает директор по развитию бизнеса компании Qualcomm Europe Сергей Коробов.

Напомним, компания Ericsson является одним из мировых лидеров в области технологий связи пятого поколения. Сейчас у нее подписано 116 соглашений и контрактов на развертывание 5G-сетей с различными операторами. На оборудовании Ericsson работают 69 коммерческих 5G-сетей на пяти континентах.

Центр 5G инноваций Ericsson в Москве был открыт весной 2019 г. Под одной крышей собраны тестовая лаборатория, Академия Ericsson и демо-студия с новейшим оборудованием и решениями в области 5G и интернета вещей. Сейчас вся функциональность Центра доступна удаленно, что обеспечивает полноценную работу и возможность проведения тестов, пилотных проектов и образовательных программ даже в условиях ограничений, связанных с пандемией.