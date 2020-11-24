ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря

1 декабря 2020 года CNews приглашает принять вас и ваших коллег принять участие в онлайн-конференции: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020».

1 декабря 2020 года CNews приглашает принять вас и ваших коллег принять участие в онлайн-конференции: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020».

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

ИТ и бизнес

Как оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру?

CAPEX или OPEX: что выгоднее?

Как оценить уровень амортизации ИТ-ресурсов?

Как выбрать провайдера облачных услуг?

Аутсорсинг VS собственные ресурсы

Какие работы лучше передать на аутсорсинг?

Какую модель аутсорсинга выбрать?

Аутсорсинг или аутстаффинг: преимущества и недостатки?

Насколько выгодно формирование комбинированных команд?

Технологии оптимизации

• Когда выгоднее использовать облака?

Поможет ли переход на свободное ПО сократить ИТ-расходы?

Как наиболее эффективно использовать системы Service Desk?

Как организовать аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры?

Спикеры:

Марат Садеков руководитель, направления проектов ДИТ КЦ, X5 Retail Group;

Владислав Полукеев, руководитель направления развития системной инфраструктуры, X5 Retail Group;

Дмитрий Фёдоров, руководитель департамента цифровых технологий, Российский футбольный союз;

Семён Тимохин, руководитель управления цифровых сервисов, группа «Самолет»;

Виталий Сенаторов, менеджер по поддержке сервиса ИТ РФ, Coca-Cola HBC Россия;

Борис Ещенко, технический консультант, Commvault;

Алексей Захаров, руководитель подразделения Solution Engineering, Oracle в России, СНГ и Центральная Азия.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

Для представителей ИКТ, ПО и Телеком-компаний стоимость участия - 5 000 руб.

Для представителей компаний корпоративного сектора участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от организаторов



По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: kts@cnews.ru, Крестьянова Татьяна.