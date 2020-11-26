Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн»

Госдума приняла во втором чтении законопроект об удаленной работе, внесенный на рассмотрение в июне 2020 г. и за это время сильно изменившийся не в пользу работников. Их лишили права быть офлайн целыми сутками, то есть не отвечать на звонки и сообщения работодателя в свободные дни, возможности полного перехода на удаленку.

Подпорченный законопроект

Госдума России в рамках второго чтения одобрила законопроект с поправками к трудовому законодательству, регулирующий удаленную работу. Принятая в первом чтении редакция к моменту второго чтения претерпела очень важные изменения, преимущественно в пользу работодателя, который теперь получил более широкий спектр причин для увольнения сотрудника.

К тому же, работников лишили «права на офлайн» – возможности сутками не выходить на связь с работодателем во внерабочее время. Вместе с этим у них теперь нет и права работать удаленно на постоянной основе – им обязательно придется чередовать работу из дома и из офиса.

Законопроект был разработан группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным при участии лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова и сенатора Андрея Клишаса, одного из соавторов закона о «суверенном Рунете», вступившего в силу в ноябре 2019 г. Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму, как сообщал CNews, 16 июня 2020 г. На его подготовку ушло всего несколько месяцев, а причиной его появления стала пандемия коронавируса – Россия перешла на режим самоизоляции в конце марта 2020 г., многие россияне были вынуждены работать из дома, а действующее трудовое законодательство оказалось не готово к таким изменениям в стране.

К третьему чтению законопроект об удаленке может стать еще менее полезным для работников

После принятия законопроекта предложенные в нем изменения вступят в силу 1 января 2021 г. Но ему еще необходимо пройти третье чтение в Госдуме, назначенное на 26 ноября 2020 г., а также получить одобрение Совета Федерации и подпись Президента России Владимира Путина.

Без права на офлайн

Из новой редакции законопроекта исключен термин «право на офлайн». Под ним подразумевалось, что работник мог не выходить на связь с работодателем целыми днями. Внесенные изменения оставили сотрудников без такого права, но пока это не означает, что начальники смогут звонить подчиненным в любое время – в законопроекте пока сохранилось положение о том, что время взаимодействия работника с работодателем включается в рабочее время.

Само понятие «рабочее время» в законопроекте описано так же, как и в Трудовом кодексе – это время взаимодействия работника на удаленке со своим работодателем, и оно должно быть оплачено. Если взаимодействие выходит за рамки этого времени, то переработки должны оплачиваться как сверхурочные, что тоже прописано в Трудовом кодексе.

Режим рабочего времени для удаленной работы, согласно новой редакции законопроекта, должен быть прописан либо в коллективном договоре на предприятии, либо в трудовом договоре с каждым конкретным сотрудником, либо в дополнительном положении к нему.

Принудительная удаленка невозможна, но есть нюанс

Перевод сотрудника на работу из дома может быть осуществлен в том порядке, который предусмотрен трудовым договором или допсоглашением к нему. Это означает, что работодатель не имеет права перевести работника на удаленку без его на то согласия.

Из этого есть только одно исключение – принудительный перевод на удаленную работу допускается в том случае, если причиной для этого являются катастрофы природного или техногенного характера, производственные аварии, несчастные случаи на производстве, пожары, наводнения и другие исключительные случаи, которые ставят под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия граждан. Не исключено, что пандемия коронавируса может быть отнесена к категории катастроф природного характера.

О постоянной удаленной работе можно забыть

Принятый во втором чтении законопроект Матвиенко и Володина запрещает работникам уходить на постоянную удаленную работу. В документе прописано, что он имеет право работать из дома максимум полгода, после чего ему придется вернуться в офис.

В то же время работодатель сможет отправить сотрудников работать из дома повторно, но должно быть соблюдено обязательное условие чередования удаленки с работой из офиса. При этом в документе не сказано, сколько минут, часов, дней, месяцев или лет сотрудник должен проработать из офиса, чтобы иметь возможность снова вернуться на удаленку.

Увольнения, компенсации и размер зарплаты

Актуальная редакция законопроекта предусматривает право работодателя расторгать трудовой договор с сотрудником на дистанционной работе в том случае, если он не выходил на связь более двух дней подряд без уважительной на то причины. При этом виды уважительных причин в законопроекте не прописываются, и, как сообщил РБК глава правового департамента «Конфедерации труда России» Олег Бабич, это открывает широкий простор для манипуляций. По его мнению, причины, которым сотрудник не выходил на связь, могут быть самые разные.

Новая версия документа лишает работодателя права считать перевод на удаленную работу причиной для снижения зарплаты сотруднику. Другими словами, если подобная ситуация возникнет, работник будет иметь полное право обратиться в трудовую инспекцию с жалобой.

Если же перевод на удаленную работу в силу специфики профессии невозможен, работодатель должен объявить простой и выплачивать сотрудникам не менее 2/3 зарплаты. Несоблюдение этих правил тоже может стать поводом для обращения в трудовую инспекцию.

Дополнительные выплаты «удаленщикам»

Законопроект предусматривать обязанность работодателя выплачивать дистанционному работнику компенсацию за использование им оборудования и ПО, в том числе антивирусного, принадлежащего ему или взятого в аренду.

В дополнение к этому работодатель будет обязан возмещать удаленным сотрудникам затраты, связанные с удаленной работой и использованием оборудования. В эту категорию входят, помимо прочего, расходы на электроэнергию. Размеры компенсаций в законопроекте не прописаны.

Несмотря на то, что данные положения законопроекта выгодны для работников, в них есть определенные лазейки непосредственно для работодателей. Завкафедрой трудового права и права социального обеспечения МГЮА им. О.Е. Кутафина Никита Лютов заявил РБК, что в новой редакции документа ни слова не говорится о помещении для удаленной работы. «Если жилье работника не позволяет ему полноценно выполнять работу дистанционно, например, у него просто нет отдельной комнаты для этого, он оказывается в крайне уязвимом положении», – сказал он.