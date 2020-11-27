Власти требуют от Veon $157 млн

Налоговые претензии к «дочке» Veon

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») сообщила о получении ее пакистанской «дочкой» Pakistan Mobile Communications (PMCL, торговая марка Jazz) претензий по уплате налогов. Сумма налоговых претензий составляет 25 млрд рупий ($157 млн).

Претензии поступили от Федерального бюро по доходам Пакистана (Federal Board of Revenue, FBR). PMCL не согласна с ними и подала иск в Верховный суд Исламабада (столица Пакистана). Суд приостановил действие ордера FBR. В то же время PMCL пришлось внести депозит на сумму 5 млрд рупий ($31 млн) в качестве предоплаты за налоговые претензии.

К моменту публикации этого материала пресс-служба Veon не ответила на запрос CNews относительно причин налоговых претензий к PMCL со стороны пакистанских властей.

Что представляет из себя сотовый рынок Пакистана

PMCL является лидером сотового рынка Пакистана. Компания обслуживает 60,5 млн абонентов. На втором месте находится местная «дочка» норвежского Telenor с 45,7 млн абонентов. Zong, «дочка» китайской China Mobile, обслуживает 35,8 млн абонентов, принадлежащий государству оператор Ufone - 23,4 млн абонентов.

Власти Пакистана требуют от местной «дочки» группы Veon выплаты $157 млн налоговых недоимок

Исторически PMCL принадлежал египетскому холдингу Orascom Telecom (OTH), находившемуся под контролем миллиардера Наджиба Савириса (Naguib Sawiris). В 2011 г. группа Vimpelcom (прежнее название Veon) приобрела контрольный пакет данного холдинга.

В 2015 г. Vimpelcom договорился с Dhabi Group из Объединенных Арабских Эмиратов об объединении PMC с принадлежавшим данной группе пакистанским оператором Warid. Объединенная компания стала работать под торговой маркой Jazz и находится под контролем Veon.

«Хитрая» лицензия «дочки» Veon

Оператор Warid в 2004 г. получил телекоммуникационную лицензию сроком действия 15 лет. Стоимость лицензии составляла $291 млн. В том числе оператор получил частоты в диапазоне 1800 МГц. Первоначально этот диапазон использовался для сотовой связи второго поколения стандарта GSM, затем на этих частотах стали запускаться сети четвертого поколения (4G) стандарта LTE.

Лицензия Warid была технологически нейтральной, что позволяет оператору на имеющихся у него частотах запускать различные технологии связи. Этим и воспользовался Warid, запустив в 2014 г. сеть стандарта LTE. Другим же операторам пришлось закупать на аукционах дорогостоящие частоты для 4G.

Поглотив Warid, PMCL получил возможность работать в стандарте LTE без покупки дополнительных частот. Впрочем, в 2017 г. PMCL все-таки приобрел на аукционе частоты для 4G в диапазоне 1800 МГц за $295 Мгц. Недавно Veon договорился с Dhabi Group о выкупе принадлежащих группе 15% акций PMCL, сумма сделки еще не определена.

В 2018 г. власти Пакистана начали расследование относительно обостоятельств, позволивших Waird запустить 4G-сеть без приобретения дополнительных частот. В 2019 г. Главный аудитор Пакистана пришел к выводу, что условия сделки между PMCL и Waird нарушили законодательство и нанесли ущерб бюджету страны, так как позволили «дочке» Veon запустить сети 4G без покупки дополнительных частот.

Спор вокруг продления сотовых лицензий в Пакистане

Параллельно развивается спор с продлением срока действия лицензий, выданных в 2004 г. Лицензия Warid, как и лицензии Zong и Telenor Pakistan, истекли в 2019 г. Телекоммуникационный регулятор Пакистана (PTA) долго не мог определиться с условиями продления данных лицензий, в связи с чем операторы были вынуждены обратиться с иском в Высокий суд Исламабада, который обязал PTA решить вопрос к 15 июля 2019 г.

После этого PTA решил, что стоимость продления лицензии должна составлять $39,5 млн за 1 МГц частот в диапазоне 900 ГМц и $29,5 млн за 1 МГц частот в диапазоне 1800 МГц. То есть продление лицензии для одного оператора обойдется в $450 млн. Операторы с этим не согласились, считая, что стоимость продления лицензии должна быть равна стоимости ее выдачи – то есть $291 млн.

Операторы снова обратились с иском в Высокий суд Исламабада. Суд приостановил действие решения PTA о взимании с операторов платы за продление лицензии, но обязал каждого из них внести депозит в размере половины от требуемой суммы - $225 млн. В мае 2020 г. PMCL была вынуждена внести дополнительный депозит на сумму $57,5 млн, при этом оператор обжалует данное решение. То есть всего на нынешний момент PMCL вынужден был внести депозит за продление лицензии на сумму $282,5 млн.