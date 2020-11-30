Свыше 1 млрд человек будут жить в зоне действия сетей 5G к концу 2020 г.

Несмотря на пандемию COVID-19, технологии связи пятого поколения (5G) в 2020 г. развивались быстрее, чем ожидалось ранее, — появилось множество новых сетей и устройств. К концу 2020 г. в сетях 5G, согласно прогнозу Ericsson Mobility Report, будет 220 млн подключений. Лидерство принадлежит Китаю с долей в 80% или 175 млн подключений.

К концу 2020 г. в зоне 5G будет жить 1 млрд человек

В 2026 г. 4 из 10 подключений по всему миру придется на сети связи пятого поколения (5G). Такие данные содержатся в ежегодном исследовании Ericsson Mobility Report за ноябрь 2020 г. Эксперты делают вывод, что 5G станет самой быстро развивающейся технологией, которая по темпам распространения быстро обгонит стандарты предыдущих поколений.

Уже к концу 2020 г. в зоне покрытия 5G будет жить 1 млрд человек — 15% мирового населения. Операторы будут активно строить 5G-сети, и в 2026 г. в зоне их действия окажется 60% мирового населения, а количество подключений достигнет 3,5 млрд.

Сейчас в эксплуатацию запущены 106 коммерческих 5G-сетей, а к концу 2020 г. в мире будет 220 млн 5G-подключений. Это приятный сюрприз для сотовых операторов, поскольку ранее спрос оценивался в более скромную цифру — 150 млн подключений до конца 2020 г.

Сейчас в эксплуатацию запущены 106 коммерческих 5G-сетей. Фото: ru.depositphotos.com

Основной рост наблюдается в Китае, где на 5G приходятся 11% подключений в сотовых сетях. Там эта ситуация продиктована политикой регулятора, конкуренцией между несколькими операторами и наличием в продаже различных моделей доступных 5G-смартфонов. Второе место занимает Северная Америка с долей 5G-подключений в 4%. Именно Северной Америке будет принадлежать лидерство по уровню проникновения в ближайшие годы — в 2026 г. 80% мобильных подключений в регионе будут в сетях 5G. В Европе 5G-технологии составляют всего 1% всех подключений в мобильных сетях региона. Это связано с тем, что в течение 2020 г. сразу несколько стран перенесли аукционы и не выделили операторам частоты, необходимые для развертывания сетей.

Динамика роста подключений в сетях 5G и 4G в течение первых лет, млрд. Источник: Ericsson, 2020

«В этом году было многое сделано для развития цифровых услуг. Пандемия показала жизненную необходимость подключения к сети и выступила катализатором перемен, которые подробно описаны в новом выпуске отчета Ericsson Mobility Report, — говорит вице-президент компании Ericsson и глава направления сетей связи Фредрик Джейдлинг (Fredrik Jejdling). — Операторы продолжают строить 5G-сети, начинается новый этап развития 5G-технологий, позволяющий воспользоваться большинством преимуществ новых устройств и приложений. Сети мобильной связи — критически важная инфраструктура, которой мы пользуемся каждый день, а технологии 5G будут способствовать будущему росту экономики».

5G изменит интернет вещей и облачные игры

Аналитики Ericsson отмечают, что успех технологий 5G не ограничивается зоной покрытия и числом подключений. Важно, что технологии 5G станут основой для новых сценариев использования и приложений, которые уже начали развиваться.

С развитием сетей 5G широкое распространение получат сценарии использования, созданные на основе критически важных подключений устройств интернета вещей (Critical IoT). Кроме того, благодаря развитию сетей 5G и интернета вещей пятого поколения появится множество новых услуг для людей и общества в целом, а рост сегмента технологических сетей 5G будет способствовать развитию бизнеса во всех секторах. Передача данных в гарантированный период времени необходима для работы приложений, предназначенных для управления устройствами на расстоянии, а также для развлекательных сервисов.

Возможности технологий 5G будут максимально задействованы в облачных играх. Любители игр становятся все более требовательными — для современных многопользовательских игр недостаточно только высокой скорости передачи данных, важным становится и время сетевой задержки. В будущем передача данных в сетях 5G в гарантированный отрезок времени с четкими параметрами задержки позволит создать новые игровые приложения с технологиями дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) и подключением к облаку.

Новые функции и устройства с поддержкой 5G

В настоящее время представлено более 150 коммерческих моделей устройств с поддержкой технологий 5G NR. Многие из них поддерживают технологии дуплексной передачи с мультиплексированием по частоте (FDD) и динамического перераспределения частотного ресурса (DSS). В Азии и Северной Америке запущены первые 5G-сети с автономной архитектурой (SA) и уже доступны устройства, поддерживающие агрегацию несущих NR-частот.

Стоит отметить, что пандемия коронавируса ускорила цифровизацию и увеличила потребность в быстром и качественном подключении к домашнему интернету, поэтому многие операторы начали активно предлагать услуги фиксировано-беспроводного доступа (FWA). Услуги на базе этой технологии сейчас продвигают почти 2/3 операторов. Число подключений к сетям FWA будет расти быстрыми темпами и к концу 2026 г. утроится, достигнув 180 млн. Почти четверть мирового трафика данных в сетях 5G будет приходиться на технологию фиксировано-беспроводного доступа.