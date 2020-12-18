«Ростелеком» поглотил ИТ-холдинг и крупнейшего провайдера Екатеринбурга

«Ростелеком» купил екатеринбургские «АйТиЭм Холдинг» и «Планета»

«Ростелеком» сообщил о приобретении екатеринбургской группы компаний «Планета», предоставляющей услуги доступа в интернет. Сумма сделки составила 1,76 млрд руб. Сделка происходила в несколько этапов и в ней участвовала структура Сбербанка – «Сбербанк-Инвестиции».

Услуги доступа в интернет под торговой маркой «Планета» предоставлял екатеринбургский «АйТиЭм Холдинг». Сейчас соответствующие услуги предоставляет его «дочка» ООО «Комтехцентр».

Согласно данным базы «Контур – Фокус», в настоящее время «АйТиЭм Холдинг» принадлежит компании «Созвездие Н», которую и приобрел «Ростелеком». ООО «Созвездие Н» было создано в 2018 г. «Сбербанк – Инвестиции» для консолидации долей «АйтТиЭм Холдинг».

До этого «АйТиЭм» холдинг» принадлежала ряду физических лиц: Юрию Юдину, Георгий Подолинскому, Александру Малинину, Игорю Бушкову, Армену Авакову, Андрею Веселову, Александру Безгодову и Алексею Демину. Сейчас «Созвездие Н» владеет 95% долей в «АйТиЭм Холдинг», еще 5% принадлежат гендиректору «Комтехцентра» Александру Бочегову.

Чем занимаются «Планета» и «АйТиЭм Холдинг»

Группа компаний «Планета» оказывает услуги доступа в интернет, IP-телевидения, IP-телефонии и управления умными домами. Компания работает в Екатеринбурге и ряде городов Свердловской области: Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Красноуральск и Березовский.

«Ростелеком» приобрел екатеринбургский «АйТиЭм Холдинг», предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Планета»

Абонентская база оператора составляет 100 тыс. семей и более 6 тыс. предприятий и учреждений. По итогам 2020 г. выручка группы компаний «Планета» превысит 1 млрд руб. А уровень рентабельности по показателю OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) окажется сопоставим с рентабельностью «Ростелекома».

Другими проектами «АйТиЭм Холдинг» являются: компания «МираЛоджик» (коробочные продукты в области системной интеграции и сопровождения информационных систем), «Цифровое телевидение «Планета» (доступна на смартфонах и Samrt-TV), Nuon (технологии сильного искусственного интеллекта и когнитивной аналитики) и «Горгона» (интеллектуальная система управления домашеней цифровой сетью интернета вещей).

Кроме того, в рамках холдинга функционировал городской медиа-портал Weburg.net и торрент-трекер. После сделки с «Ростелекомом» эти проекты было решено закрыть.

Ситуация на рынке Екатеринбурга

Источник, знакомый со структурой сделки, пояснил CNews, что стороны начали обсуждать продажу провайдера в 2018 г. Помощь Сбербанка «Ростелекому» была необходима в связи со сложной структурой активов группы компаний «Планета»: как правило, заходя в новый район Екатеринбурга, компания создавала для этого новое ООО.

По данным агентства TMT-Consulting, «Планета» была крупнейшим независимым интернет-провайдером в Екатеринбурге с рыночной долей 9%. Лидером рынка является «Эр-Телеком»(торговая марка «Дом.ру») с долей в 39%. «Ростелеком» занимал на рынке второе место с долей в 17% и логично, что с помощью слияний и поглощений оператор усиливает свои позиции», - констатирует гендиректор TMT Consulting Константин Анкилов.

Как «Ростелеком» скупает региональных интернет-провайдеров

«Ростелеком» активно скупает провайдеров фиксированной связи. В 2019 г. компания заключила таких сделок на сумму 5 млрд руб. В том числе за 2,2 млрд руб. был приобретен «Альянс-Телеком» из Приморского края, за 700 млн руб. «Прометей» (также из Приморского края), за 900 млн руб. – «Сумма телеком» из Санкт-Петербурга, за 337 млн руб. – «Связьсервис» из Ленинградской области, за 348 млн руб. – «Инфолинк» в Чувашии и за 69 млн руб. – «Лекстар Коммуникейшен» из подмосковного Реутово.