Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе

Госкомиссия по радиочастотам планирует выставить на торги частоты в диапазоне 800 МГц, с помощью которых можно будет построить сотовую сеть стандарта LTE в Севастополя. Это станет первой публичной процедурой распределения радиочастот на территории полуострова Крым.

ГКРЧ готовит аукцион по LTE-частотам в Севастополе

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании намерена рассмотреть вопрос о выставлении на торги частот в диапазоне 800 МГц на территории города Севастополь. Это следует из проекта решения комиссии, имеющегося в распоряжении CNews.

Предполагается выставить на торги частоты в полосах 791-798,5 МГц и 832-839,5 МГц. Они смогут использоваться для создания сотовых сетей четвертого поколения (4G) стандарта LTE.

Согласно проекту решения ГКРЧ, минимальный радиочастотный спектр, необходимый для создания сотовой сети в данном диапазоне, составляет две парные полосы шириной 7,5 МГц каждая. Таким образом, на торгах будет разыгрываться единственный лот.

Если решение о проведении торгов будет принято, то их проведением займется Роскомнадзор. Торги должны будут состояться не позднее III квартала 2021 г. Торги на право пользования радиочастотным спектром проводятся в форме аукционов.

Как в Крыму формировался собственный рынок сотовой связи

В 2014 г. полуостров Крым вышел из состава Украины и вошел в состав России. После этого на территории России образовалось два новых субъекта федерации: Республика Крым и город федерального значения Севастополь.

ГКРЧ на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о выставлении на торги в Севастополе частот в диапазоне 800 МГц, на которых можно строить сети LTE

Украинские сотовые операторы постепенно ушли из Крыма. Российские федеральные операторы не рискнули выйти на территорию полуострова, и в Крыму стали появляться собственные локальные операторы.

Первым из них стала компания «К-телеком» (торговая марка Win Mobile): она заработала летом 2014 г. на инфраструктуре, которая на полуострове имелась у бывшей «дочки» МТС - «МТС-Украина» (в настоящее время данная компания работает под брендом Vodafone и принадлежит азербайджанскому Bakcell). Участники рынка считают, что владельцем «К-Телеком» является ливанский бизнесмен Пьер Фатуш, выступавший партнером МТС в Армении.

Одновременно на полуострове стали продаваться SIM-карты российского МТС, приписанные к Краснодарскому краю и находящие в роуминге в сети «К-Телеком». Роуминговая наценка на данных SIM-картах не взималась, в связи с чем МТС, формально не работая в Крыму, реально стал самым популярным сотовым оператором на полуострове.

По неофициальным данным, всего в Крыму было продано около 2 млн SIM-карт МТС. Но с 2019 г. МТС предпринимает попытки прекратить деятельность в Крыму. В том числе перестали продаваться SIM-карты оператора, а для существующих абонентов рассматривается вопрос о введении платы за соединение.

В 2015 г. власти республики Крым национализировали имущество, которое на полуострове имелось у украинского сотового оператора «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon) и крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи «Укртелеком».

На базе их имущества был создан оператор фиксированной и мобильной связи «Крымтелеком», который в конце 2018 г. был приватизирован. Конечными владельцами компании участники рынка считают братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов и предпринимателя Евгения Ройтмана, но указанные лица это отрицают.

Со своей стороны, власти Севастополя на базе активов «Киевстара» и «Укртелекома» создали собственного оператора фиксированной связи «Севастополь-Телеком». Тот, вместе с московским системным интегратором «АйТи-Прогресс», организовал оператора мобильной связи «Севтелекомсвязь» (торговая марка «Севмобайл»). Также в 2016 г. на территории полуострова заработал еще один сотовый оператор – «КТК-Телеком» (торговая марка Volna Mobile) – который работает в рамках соглашения о совместном использовании инфраструктуры с «К-Телеком».

Кроме того, «Ростелеком» для оказания услуг фиксированной связи в Крым и управления магистральными каналами, связывающими Крым с остальной территорией России, создал компанию «Миранда-Медиа». Позднее доля «Ростелекома» в ней была сокращена до менее чем 20%.

«Рокировка» между «Таттелекомом» и созданной «Ростелекомом» структурой

В Крыму мог появиться еще один телекоммуникационный оператор. В конце 2014 г. компания «Элемтэ-Инвест» - «дочка» крупнейшего в Татарстане оператора фиксированной связи «Таттелеком» - получила лицензии на оказание услуг фиксированной и мобильной связи на территории полуострова.

Однако к оказанию услуг компания не приступила. Недавно же «Миранда-Медиа» приобрела «Элемтэ-Инвест». Это открывает для «Миранда-Медиа» путь для оказания услуг сотовой связи на полуострове.

Кому нужны LTE-частоты в Севастополе

Источник CNews на телекоммуникационном рынке Крыма говорит, что частотами в диапазоне 800 МГц на территории Севастополя владеют две компании – «К-Телеком» и «КТК-Телеком». Они совпадают с частотами, которые в данном диапазоне на основной территории России выданы сотовым операторам МТС и «Вымплеком» (торговая марка «Билайн») соответственно.

Частоты, которые на основной территории России выданы «Мегафону» и Tele2, в Севастополе остаются свободными. Собеседник издания полагает, что основными претендентами на частоты, которые планируется выставить на торги, станут «Миранда-Медиа» и «Севмобайл». При этом у «Севмобайла» уже есть частоты для LTE в диапазоне 1800 МГц, но соответствующая сеть пока находится лишь в тестовой эксплуатации.

Гендиректор «Миранда-Медиа» Арчил Бесаев сообщил CNews, что компания обязательно оценит целесообразность своего участия в предстоящем аукционе после принятия решения и получения всей необходимой информации. В «Севмобайле» заявили, что не будут комментировать слухи о предстоящем решении ГКРЧ.

«КТК-Телеком» подтвердил, что компания уже обладает частотами в диапазоне 800 МГц на территории Севастополя, поэтому участвовать в предстоящем аукционе для оператора нет необходимости. «К-Телеком» и «Крымтелеком» не ответили на запросы CNews по данному вопросу.

Отметим, что после присоединения Крым к России все решения по распределению радиочастот на территории полуострова принималось ГРКЧ в закрытом режиме. Предстоящие торги должны стать первой публичной процедурой распределения радиочастот на территории полуострова.