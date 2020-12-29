В России вводят миллионный штраф для операторов, использующих иностранные спутники связи

В Госдуму внесен законопроект о введении административных штрафов до 1 млн руб. для операторов связи, которые используют иностранную спутниковую систему и уклоняются от обязанности сформировать российский сегмент такой системы.

Законопроект о штрафах для операторов связи

Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении административных штрафов для операторов связи, использующих иностранные спутниковые системы, за уклонение от обязанности сформировать российский сегмент такой системы в составе станции сопряжения с сетью связи общего пользования.

Штраф для должностных лиц составит от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб. Такие же штрафы предусмотрены за неисполнение обязанности по обеспечению управления этим сегментом с территории России и пропуску трафика, формирующегося абонентскими станциями (терминалами) на территории страны, через станцию сопряжения российского оператора связи, находящуюся в России.

Текст опубликован в думской электронной базе 29 декабря 2020 г. и направлен в комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству. Ответственным за рассмотрение проекта палатами Федерального собрания назначен замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов.

Как указано в пояснительно записке, проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс России об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение правил использования спутниковых сетей связи» ориентирован на предотвращение угроз национальной безопасности, обусловленных использованием зарубежных спутниковых систем связи на территории России.

В Госдуму внесен законопроект о введении административных штрафов до 1 млн руб. для операторов связи, которые используют иностранную спутниковую систему

Изменения направлены на выполнение требований российского законодательства о связи в части, касающейся обеспечения деятельности системы оперативно-разыскных мероприятий.

Что этому предшествовало

Согласно постановлению Правительства от 21 февраля 2019 г., на российского оператора связи, использующего иностранную спутниковую систему, возложена обязанность по формированию российского сегмента данной системы, а также пропуску трафика, формируемого терминалами на территории России, «включая станции иностранных абонентов, с которыми российским оператором связи не заключен договор об оказании услуг связи и которые находятся в роуминге на российской территории, через станцию сопряжения российского оператора связи».

В феврале 2019 г. Правительство также ужесточило требования к телеком-операторам относительно использования иностранных спутниковых систем мобильной связи.

Изменения были внесены в постановление № 1194 от 14 ноября 2014 г. Согласно поправкам, для работы с иностранной спутниковой системой российский оператор связи должен получать разрешение на использование частот от Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) и заключать соглашение с владельцем соответствующей спутниковой системы. Также от Минкомвязи (теперь Минцифры), Минобороны, ФСБ и ФСО оператор связи должен получать подтверждение, что данная спутниковая система «не носит разведывательного характера и не может нанести ущерб интересам личности, обществу и России».

В июне 2019 г. CNews писал, что Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем. Тогда был установлен размер штрафов, который составил для должностных лиц от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб., для лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 70 тыс. руб. до 200 тыс. руб., для юридических лиц — от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. Наказаний для физических лиц не предполагалось.

Системы мобильной спутниковой связи в России

В 2019 г. CNews рассказывал о четырех глобальных системах мобильной спутниковой связи, работающих на территории России: Inmarsat, Globalstar, Thuraya и Iridium. Эти системы обеспечивают передачу голоса и данных на невысоких скоростях — до нескольких сот килобит в секунду.

Российское законодательство обязывает такие системы иметь в России станции сопряжения, которые пропускали бы трафик от пользователей, находящихся на российской территории. Это, в свою очередь, позволяет спецслужбам прослушивать переговоры абонентов в рамках СОРМ (системы оперативно-розыскных мероприятий).

Кроме того, в 2017 г. было создано совместное предприятие компаний OneWeb и АО «Спутниковая система "Гонец"» для развертывания высокоскоростного спутникового доступа в интернет в России. Первоначально OneWeb владела 60% в СП, но в октябре 2020 г. вышла из СП полностью. На протяжении трех лет, с 2017 по 2020 гг., заявка британо-российского предприятия «Уанвеб» на получение нескольких полос частот неоднократно обсуждалась в Государственной комиссии по радиочастотам России (ГКРЧ) без положительного решения вопроса. В итоге заявка была отозвана для дополнения сведениями «в соответствии с требованиями законодательства».

Ранее, в марте 2020 г., CNews сообщал о банкротстве OneWeb, вызванного высокими расходами компании и жесткой конкуренцией со стороны схожих глобальных проектов компаний Amazon и SpaceX.

В октябре 2020 г. стало известно, что сотовый оператор «Мегафон» вложит 6 млрд руб. в разработку низкоорбитальной спутниковой системы для высокоскоростной передачи данных. Отвечать за проект будет новая компания «Мегафон 1440», которую возглавит один из основателей Yadro Алексей Шелобков. Компания планирует запустить в космос свои спутники уже через пять лет.