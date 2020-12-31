Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год

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Уходящий 2020 г. выдался проверкой на прочность для телекоммуникационного рынка. В условиях локдауна и фактической заморозки оффлайн-жизни у людей не оставалось другого выхода, кроме как обращаться по любым вопросам к интернету. Через интернет и работали, и учились, и лечились, заказывали товары, продукты и готовую еду, даже оформляли пропуска на выход из дома и делали селфи как доказательство своего нахождения дома.

Сервис видеоконференций Zoom прочно вошел в жизнь современных людей, став заменять и производственные совещания, и конференции, и лекции в университетах.

Онлайн-магазин Ozon за II квартал 2020 г, благодаря локдауну, в два раза увеличил свою выручку (по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.) , что позволило компании в конце 2020 г. провести успешное IPO (первичное размещение акций) на американской бирже NASDAQ и привлечь таким образом $1,3 млрд.

Сбои и «глюки»

Далеко не все было гладко и многие механизмы приходилось отлаживать «на лету». Весной только ленивый не критиковал систему цифровых пропусков, запущенную Департаментом информационных технологий Москвы (ДИТ) для оформления разрешений на проезд на личном и общественном транспорте, и приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для контроля нахождения дома больных коронавирусом.

Хотя российская телекоммуникационная отрасль в целом справилась с вызовом 2020 года, перспективы традиционных услуг связи выглядят не самыми радужными

Осенью наблюдались проблемы с работой Московской электронной школы и сервисом Правительства Москвы по сбору информации о сотрудниках предприятий, переведенных «на удаленку». В конце 2020 г. стало известно об утечке столичной базы пациентов, переболевших короновирусом.

Увеличение потребностей в разного роста интернет-сервисах привело к росту потребления интернет-трафика. В результате, весной, например, в принадлежащей «Ростелекому» московской сети проводного интернета Onlime наблюдались сбои. Впрочем, в целом телекоммуникационная отрасль неплохо отработала кризисное время и обеспечила россиянам возможность массового перехода на удаленку, причем не только из городской черты, но также и с дач.

Однако уже давно общая тенденция в телекоммуникационной отрасли неблагоприятна для операторов: рост потребления трафика приводит к увеличению расходов, но не доходов. Основные «сливки» снимают поставщики интернет-сервисов (OTT): «Яндекс», Google, Facebook, Mail.ru Group и др.

В 2020 г. к числу поставщиков OTT-сервисов добавился еще и Сбербанк. Кредитная организация установила контроль над холдингом «Рамблер» и разработчиком навигационных приложений 2ГИС, а также запустила собственную ТВ-приставку и другие интернет-сервисы. Попытки же запускать собственные интернет-сервисы (OTT) у операторов связи пока не имели успеха.

Почему стратегии МТС и «Ростелекома» оказались правильными

В условиях пандемии короновируса и ограничений перемещений населения сотовые операторы получили неприятную «пилюлю» в виде потери доходов от роуминга. Как отмечает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин, финансовые итоги телекоммуникационных операторов показывают правильность ставки на диверсификацию бизнеса, которую сделали «Мобильные Телесистемы» (МТС) и «Ростелеком».

МТС имеет серьезные активы в области фиксированного бизнеса и развивает банковские продукты, «Ростелеком» в последние годы активно смотрит в сторону ИТ-сервисов, особенно для государства. В результате у обеих компаний неплохие результаты. У МТС выручка за девять месяцев 2020 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 5% до 366 млрд руб. В том числе выручка в России выросла на 4,4% до 127 млрд руб. Показатель OIBDA на данные период подрос на 2% до 161,6 млрд руб.

У «Ростелекома» выручка за девять месяцев 2020 г. выросла по сравнению с аналогичным 2019 г. на 12% 383,9 млрд руб., показатель OIBDA увеличился на 15% до 149,6 млрд руб.

Гиперактивный «Ростелеком»

«Ростелеком» весь год демонстрировал серьезную активность в области слияния и поглощений (M&A), характерную для «золотой эпохи» российского телекома». В частности, была завершена консолидация сотового оператора Tele2 . Также за 17,5 млрд руб. был приобретен оператор дата-центров DataLine. Правда, затем «Ростелеком» пришлось привлечь партнера в лице госбанка ВТБ: банк за 35 млрд руб. выкупил 45% долю в «дочке» «Ростелекома», занимающейся ЦОДами.

Кроме того, «Ростелеком» приобрел: системного интегратора нефтяной компании «Лукойл» - «Лукйо-Информ» (примерная сумма сделки 2 млрд руб.), разработчика ПО для мусоропереработки «Большая тройка» за 1,3 млрд руб., оператора услуг связи для медиа-компаний «Синтерра-Медиа» за 1,5 млрд руб и екатеринбургского интернет-провайдера «Планета» за 1,76 млрд руб. и долю в разработчике решений в сфере информационной безопасности «Элвис-Плюс».

Проблемы «Билайна»

А вот «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон» выглядят хуже из-за серьезной зависимости от своего основного направления – сотовой связи, констатирует Либин. У «Мегафона» выручка за девять месяцев 2020 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 4,4% до 244,6 млрд руб показатель OIBDA снизился на 1,4% до до 111,5 млрд руб.

У «Вымпелкома» выручка за девять месяцев 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. снизилась на 13,7% до 202,5 млрд руб., показатель EBITDA снизился на 22% до 81,6 млрд руб. У материнской структуры «Вымпелкома» группы Veon выручка за девять месяцев 2020 г. упала по на 9,5% до $5,98 млрд, показатель EBITDA снизился на 20% до $2,63 млрд.

В случае с «Вымпелкомом» ситуация осложняется продолжающимся кадровым кризисом. В начале года с поста гендиректора оператора неожиданно ушел гражданин Украины Василь Лацанич. Несколько месяцев ему искали преемника и нашли его в лице Александра Торбахова, который уже возглавлял компанию в 2009-2010 гг.

Торбахов откровенно признал, что дела в компании идут не лучшим образом. Новый глава «Вымпелкома» не видит смысла в выстраивании экосистемы сервисов и хочет сконцентрироваться на традиционных телекоммуникационных сервисах. Также Торбахов решил отказаться от любимой «игрушки» своих предшественников – аутсорсинга: «Вымпелком» расторг контракты с финской Nokia и китайской Huawei на управление своими сетями, вернув назад тысячи своих сотрудников, которые ранее были переведены в штат указанных вендоров.

«Прежнее руководство компании считало, что инфраструктура не является главным конкурентным преимуществом, - вспоминает Сергей Либин. – Считалось, что основным преимуществом является качественный сервис, а инфраструктура может быть и общей. Но оказалось, что в российских условиях такой подход не работает».

Сменилось руководство и в материнской структуре «Вымпелкома» - группе Veon. Весной американка Урсулы Бернс (Ursula Berns), занимавшая одновременно посты гендиректора и председателя совета директоров группы, покинула компанию. У Veon появилось сразу два первых лица: бывший гендиректор турецкого сотового оператора Turkcell Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu) и бывший топ-менеджер социальной сети Facebook Серджио Херреро (Sergi Herrero).

Veon продолжил распродавать активы: была продана «дочка» группы в Армении (после Таджикистана это вторая постсоветская страна, из которой уходит Veon).

Также Veon списал в убыток стоимость своих активов в Киргизии в размере $64 млн. Хуже того, из-за переоформления частот для киргизской «дочки» Veon в стране разгорелся огромный коррупционный скандал: под арестом оказались бывшая глава Госагентства связи Наталья Черногубова, бывший руководитель аппарата Правительства Самат Кылжыев и ряд других лиц. А премьер-министр Муххамедкаллый Абылгазиев вместе со всем составом Правительства вынужден был уйти в отставку.

5G все дальше от российских абонентов

Последние несколько лет надежды мировой и российской телеком индустрии связаны с новым, пятым поколением сотовой связи (5G). Но в российских условиях операторам пока остаются только надежды. Остается нерешенным вопрос о запуске 5G частот в основном диапазоне – 3,4-3,8 ГГц, который необходим для работы на территории крупных городов. Власти не нашли способов конверсии данного диапазона и предлагают операторам альтернативные диапазоны, например, 4,5-4,99 ГГц и 6 ГГц.

Но в указанных диапазонах не будет большого количества абонентских устройств, предупреждают операторы. Нерешенным остается вопрос и с частотами в диапазоне 800 МГц, необходимыми для работы за пределами крупных городов: данные частоты все еще заняты телевидением.

Подвижки произошли только в миллиметровом диапазоне - 24,25-29,5 ГГц - который пригоден лишь для точечного покрытия. В конце 2019 г. предполагалось провести аукцион на данные частоты, но в 2020 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) решила выделить часть данного диапазона – 24,25-24,65 ГГц неопределенному кругу лиц. Первым из операторов, кто решил воспользоваться данной возможностью и получить частоты для работы в 5G, стал МТС.

Правда, тут операторов ждал еще один сюрприз. В последние годы российские власти активно агитируют операторов связи переходить на отечественное оборудование. Первоначально, принимая решения о 5G в миллиметровом диапазоне, ГКРЧ обязала операторов использовать отечественное оборудование при условии его наличия. Затем ГКРЧ внесла изменение в собственное решение, обязав операторов в принципе использовать только отечественное оборудование. На это сами операторы возражают, что пока такого оборудования просто нет.

«Задержки с запуском 5G лишают российских операторов избавиться от «проклятья умной трубы», которое их преследует последние годы, - сожалеет гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. – Операторы могли бы разработать интересные кейсы для промышленности. Теперь же, через несколько лет, придется заимствовать их у зарубежных поставщиков. Которых, к тому же, придется убеждать работать с нестандартным российским оборудованием».

Власти предъявляют все больше требований к операторам связи

Параллельно на телекоммуникационную отрасль возрастает регуляторное давление. В начале 2020 г. Президент России Владимир Путин поручил реализовать проект «Доступный интернет», подразумевающий обеспечение бесплатного доступа к определению перечню социально-значимых ресурсов. В первую очередь речь шла о Портале госуслуг.

Однако аппетит приходит во время еды. Когда Минцифры подготовило предварительный список сайтов, к которому следует оказывать бесплатный доступ, в него вошло более 400 ресурсов, включая социальные сети, сайты телеканалов, развлекательные проекты и др. Операторы были в шоке, ведь государство не собиралось им компенсировать выпадающие доходы. Впрочем, «Доступный интернет» пока остается только экспериментом и соответствующий законопроект еще не утвержден.

Также в Закон «О связи» был внесены изменения относительно реформы механизма универсального обслуживания. Исторически к универсальным услугам связи относились таксофоны и пункты коллективного доступа в интернет (ПКД). В 2014 г. единым оператором универсального обслуживания стал «Ростелеком».

Тогда же частью механизма универсального обслуживания стал проект «Устранения цифрового неравенства», предполагающий прокладку магистральный волоконно-оптических линий связи до всех населенных пунктов с числом жителей от 250 до 500 человек и установку в таких населенных пунктах точек доступа Wi-Fi.

В 2020 г. из механизма универсального обслуживания были исключены ПКД. В то же время проект «Устранения цифрового неравенства» был распространен на населенные пункты с числом жителей от 100 до 250 человек. Также в указанных населенных пунктах «Ростелеком» должен будет обеспечить оказание услуг сотовой связи.