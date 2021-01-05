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Мировой рынок смартфонов вернулся к росту. Состав лидеров сменился

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, Текст: Владимир Бахур
Глобальные продажи смартфонов, согласно прогнозу TrendForce, в 2021 г. составят порядка 1,36 млрд смартфонов. Huawei с большой долей вероятности не получит по итогам года места даже в шестерке лидеров, и далеко не факт, что ныне самостоятельной Honor удастся повторить «рывок» бывшей материнской компании.

Возвращение к сдержанному оптимизму

Мировой рынок смартфонов в наступившем 2021 г. ожидает постепенное восстановление и даже некоторый рост – по мере привыкания пользователей к «новой норме» в условиях коронавирусной пандемии, отмечается в свежем прогнозе аналитиков TrendForce.

По итогам 2021 г. в компании ожидают роста глобальных продаж до 1,36 млрд смартфонов. Это на 9% превысит продажи 2020 г., предварительно оцениваемые аналитиками в 1,25 млрд смартфонов, что, в свою очередь, на 11% меньше чем было продано в рекордном 2019 г.

Среди ключевых тенденций наступившего года аналитики TrendForce отмечают продолжение роста спроса на новые смартфоны 5G на замену устаревшим устройствам, увеличение спроса на развивающихся рынках, а также рекордное падение рыночной доли Huawei. В 2021 г. ее по объему производства обгонят сразу шесть брендов: Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, Vivo и почти не известная в России компания Transsion.

Смена лидеров

Нынешнюю семерку лидеров мирового рынка смартфонов, согласно прогнозу, не покинет никто, однако ранжирование по брендам изменится значительным образом. Huawei при этом окажется в самом низу списка.

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Глобальные продажи смартфонов, 2016-2021 гг., млн штук

Топ-6 лидеров 2021 г., согласно прогнозу, расположится в следующей последовательности: Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, Vivo и Transsion. Вместе эти шесть компаний будут контролировать в новом году порядка 80% мирового рынка смартфонов.

В связи с последствиями экспортных ограничений США и выделением бренда Honor в самостоятельную компанию, Huawei в 2021 г. ожидает падение с третьего места до седьмого в глобальном рейтинге поставщиков смартфонов.

Топ-7 мировых поставщиков смартфонов и их доля на рынке 5G. 2020-2021, млн штук

Бренд Позиция (2020) Продажи (2020), млн шт. Доля рынка 5G (2020) Позиция (2021) Продажи (2021), млн шт. Доля рынка 5G (2021)
Samsung 1 263 11% 1 267 13%
Apple 2 199 31% 2 229 35%
Xiaomi 4 146 8% 3 198 11%
OPPO 5 144 9% 4 185 14%
Vivo 6 110 9% 5 145 13%
Transsion 7 55 0% 6 60 0%
Huawei 3 170 30% 7 45 8%

Источник: TrendForce (январь 2021)

Аналитики TrendForce считают полезным и своевременным действием официальное отделение Honor от Huawei, которое обеспечит выживание бренда в качестве независимого производителя смартфонов, однако пока не уверены в том, сможет ли «новый» Honor переключить на себя внимание потребителей без былой поддержки Huawei.

Помимо этого, в случае снятия торговых санкций США с Huawei, ей придется напрямую конкурировать с Honor, что затруднит Huawei возвращение былой доли рынка.

Что повлияет на развитие рынка смартфонов

Пандемия COVID-19 останется ключевым фактором неопределенности развития мирового рынка смартфонов, поскольку она еще длительное время будет оказывать значительное влияние на мировую экономику, отмечают в TrendForce.

Среди других факторов, способствующих в 2021 г. неопределенности на этом рынке, аналитики также отмечают возможную геополитическую нестабильность и потенциальный дефицит современных производственных мощностей на рынке полупроводников.

Наступает глобальная эпоха 5G

Глобальный объем поставок смартфонов 5G по итогам 2020 г. в TrendForce оценивают на уровне порядка 240 млн штук, что соответствует глобальному уровню проникновения порядка 19%. Отдельно отмечается, что на этом рынке ведущую роль занимают китайские бренды с долей почти 60%.

Позитивное влияние на развитие рынка смартфонов будет оказывать постоянно растущий уровень проникновения сетей 5G, а также растущий ассортимент мобильных процессоров 5G начального и среднего уровня. В 2021 г. ожидается увеличение числа и емкости коммерческих мобильных сетей 5G по всему миру, а также выход на этот рынок новых стран, в том числе России.

В TrendForce долю глобальных продаж смартфонов 5G по итогам 2021 г. прогнозируют на уровне порядка 37% – до примерно 500 млн смартфонов в год.

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