Wi-Fi получил самое важное обновление за 20 лет. В России оно не заработает

Стандарт беспроводных сетей Wi-Fi 6E, разрешающий использовать для сетей Wi-Fi диапазон 6 ГГц, не будет действовать в России. Эта частота в стране занята средствами фиксированной радиосвязи и радиорелейными линями связи, плюс в будущем ее могут отдать под сети 5G, которые в России тоже в ближайшее время не появятся .

Новый стандарт Wi-Fi

В мире началось распространение нового стандарта беспроводных сетей Wi-Fi 6E, который в течение неопределенного времени будет недоступен в России. В отличие от обычного Wi-Fi 6, он использует не только стандартные частоты 2,4 и 5 ГГц, но и новую частоту 6 ГГц, которая в России пока что занята. К тому же в обозримом будущем ее могут отдать под совершенно другую технологию связи – сотовые сети пятого поколения, 5G.

Распространение Wi-Fi 6E, пишет The Verge, началось с сертификации международной организацией Wi-Fi Alliance первой волны устройств с поддержкой этой технологии. По мнению сотрудников ресурса, это крупнейшее за последние 20 лет обновление Wi-Fi – они сравнивают переход к использованию частоты 6 ГГц с отказом от обычной двухполосной дороги в пользу восьмиполосного скоростного шоссе.

В теории, стандарт Wi-Fi 6E за счет перехода на 6 ГГц способен обеспечить более стабильное и надежное беспроводное соединение.

Россиянам придется довольствоваться морально устаревшими стандартами Wi-Fi

В качестве примера The Verge приводит обычные многоквартирные дома, где в каждой квартире создана своя беспроводная сеть. Если все они работают на морально устаревшем диапазоне 2,4 ГГц, то это приводит к помехам в их работе, но Wi-Fi 6E обеспечивает более широкую пропускную способность, что позволит избежать подобных проблем.

Во многих странах, но не в России

Решение передать частоту 6 ГГц в использование для создания сетей Wi-Fi принято в нескольких странах мира, и началось все в США, где Федеральная комиссия по связи (FCC) выдала такое разрешение в апреле 2020 г. По состоянию на январь 2021 г. зеленый свет использованию 6 ГГц для Wi-Fi дали Великобритания, Евросоюз, ОАЭ, Чили и Южная Корея (данные Wi-Fi Alliance).

На что способны сети Wi-Fi 6Е

Рассмотрением данного вопроса в настоящее время заняты регулирующие органы, в частности, в Бразилии, Канаде, Мексике и Японии, а также в ряде других стран мира. России в этом списке нет, потому как сейчас в диапазоне 6 ГГц в стране работают преимущественно средства фиксированной радиосвязи и радиорелейные линии связи.

Также в будущем частоты в диапазоне 6-7 ГГц в России могут быть отданы под строительство сотовых сетей пятого поколения. По информации «Ведомостей», такую вероятность не исключает Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) – она планирует рассмотреть ее в IV квартале 2021 г.

Высокие темпы внедрения

По данным исследовательской компании IDC, появление первых устройств с поддержкой Wi-Fi 6E в рознице состоится в начале 2021 г., и это будут смартфоны, настольные ПК и ноутбуки. Затем подтянутся и смарт-ТВ на пару с устройствами виртуальной реальности – их стоит ждать ближе к середине 2021 г.

Один из первых роутеров с поддержкой Wi-Fi 6E

Премьеру первых новинок с поддержкой Wi-Fi 6E в The Verge ожидают в ближайшие дни – их могут показать на выставке CES 2021, открывшейся 11 января 2021 г. Новый модуль может стать частью, к примеру, смартфонов Galaxy S21, показ которых компания Samsung намерена провести 14 января 2021 г. К началу 2022 г., по прогнозам IDC, 20% устройств, поставляемых с Wi-Fi 6, также будут поддерживать и Wi-Fi 6E.

Одним из первых маршрутизаторов с поддержкой нового стандарта может стать игровой Asus ROG Rapture GT-AXE11000, способный, по данным портала SlashGear, обеспечить скорость до 1148 Мбит/с в 2,4 ГГц и до 4804 Мбит/с в 5 ГГц и 6 ГГц. Продажи роутера должны начаться до конца января 2021 г., а его цена может составить в пределах $500 (37,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 января 2021 г.).

5G в России тоже нет

Несмотря на то, что частота 6 ГГц может быть задействована в российских сотовых сетях 5G, самих этих сетей в России пока нет, и в обозримом будущем их появление не планируется, хотя ГКРЧ разрешила строить такие сети еще в марте 2020 г. Притом разрешение распространялось как на обычные сети, так и на специализированные – технологические и корпоративные.

Разрешение Комиссия предоставила на строительство сетей только в диапазоне 24,25–24,5 ГГц, тогда во многих других странах, где строятся 5G-сети, операторам был выделен так называемый «международный» диапазон – 3,4-3,6 ГГц. В России он занят средствами связи отечественных госструктур, которые не очень спешат высвобождать его.

В середине декабря 2020 г. стало известно, что ГКРЧ может рассмотреть возможность реализации сетей 5G на частотах сетей 4G, построенных в России. Причина все та же – нежелание властей высвобождать «международный» диапазон. Проект такого решения может быть рассмотрен комиссией в течение 2021 г.

Но сетей 5G в России нет не еще и по причине отсутствия необходимого для них оборудования. Поначалу предполагалось, что строить сети можно будет как на отечественном, так и на иностранном «железе», но все изменилось в середине июня 2020 г., когда Минцифры России выступило с предложением по кардинальному изменению федерального проекта «Информационная инфраструктура» из состава нацпрограммы «Цифровая экономика», в рамках которого и производится строительство новых сотовых сетей.

Министерство предложило идею отложить строительство сетей 5G в России до 2024 г. и создавать их исключительно на российском оборудовании, которое пока никем не производится. Операторы связи сразу же воспротивились этому – они раскритиковали эту идею, сославшись на то, что четырехлетняя задержка приведет к отставанию России от мировых лидеров во многих отраслях экономики.

Первая российская базовая станция для сетей 5G увидела свет лишь в конце сентября 2020 г. – ее представила госкорпорация «Ростех». На ее производство нужно около 40 млрд руб., и сроки запуска конвейера пока не установлены.