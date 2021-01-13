Главному оператору связи Севастополя грозит банкротство

Севастопольский подрядчик по строительству сетей связи «Регионстрой» требует через суд взыскания задолженности от основного в городе оператора фиксированной связи «Севастополь-Телеком» и угрожает ему банкротством. Одновременно сам «Севастополь-Телеком» требует 190 млн руб. от собственной «дочки» - сотового оператора «Севмобайл».

«Регионстрой» требует банкротства «Севастополь-Телекома»

В Арбитражный суд города Севастополя поступило шесть исков к основному в городе оператору фиксированной связи «Севастополь-Телеком» от местной компании «Регионстрой», занимающейся строительством сетей связи. Истец требует взыскать с ответчика в общей сложности 10 млн руб.

В одном из исков «Регионстрой» требует признать «Севастополь-Телеком» банкротом. Этот иск не был принят к рассмотрению и возвращен судом заявителю.

«Севастополь-Телеком» требует 190 млн руб. от собственной сотовой «дочки»

Одновременно сам «Севастпооль-Телеком» обратился с иском в тот же суд к местному сотовому оператору «Севтелекомсвязь» (СТС, торговая марка «Севмобайл»). Предметом иска является взыскание задолженности на сумму 192 млн руб.

Как в Севастополе зарождалась связь

Оператор «Севастополь-Телеком» был создан в 2014 г. властями города Севастополя после присоединения полуострова Крым к России. Первоначально оператор имел форму собственности в виде госпредприятия, затем прошло его акционирование. Сеть компании построена на базе активов, которые в Севастополе были у «Укртелекома» - основного на Украине оператора фиксированной связи: эти активы были национализированы и переданы «Севастополь-Телекому».

Севастопольский строитель сетей связи угрожает банкротством «Севастополь-Телекому»

Также власти Республики Крым, вместе с Севастополем находящейся на территории полуострова Крым, национализировали активы украинского сотового оператора «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon). Часть этих активов, находившихся на территории Севастополя, была передана «Севастополь-Телекому».

Для строительства сотовой сети «Севастополь-Телеком» привлек партнера – московского системного интегратора «АйТи Прогресс», входившего в состав холдинга «Прогресс». В образовавшемся совместном предприятии «Севтелекомсвязь» компания «Айти Прогресс» получила 51% долю, «Севастополь-Телеком» - 49%.

Таким образом сейчас «Севастополь-Телеком» судится с собственной «дочкой». Отметим, что в 2020 г. холдинг «Прогресс» был признан банкротом.

Причина иска «Севастополь-Телекома» к «Севмобайлу»

Согласно материалам разбирательства, большая часть требуемой задолженности на сумму 115 млн руб. относится к договору между оператором сотовой связи и оператором связи, оказывающим услуги с помощью бизнес-модели виртуальных сотовых операторов (MVNO).

По всей видимости, речь идет о том, что владельцем сотовой лицензии и частот является «Севастополь-Телеком», а «Севмобайл» работает в качестве виртуального оператора на его сети. Еще 66 млн руб. из требуемой суммы являются результатом уступки прав (цессии), 9 млн руб. – задолженность по роуминговому соглашению.

«Севастополь-Телеком» не ответили на запрос CNews по данному вопросу. «Севмобайл» от комментариев отказался. Собеседник CNews на крымском телекоммуникационном рынке сомневается, что «Регионстрой» сможет добиться банкротства «Севастополь-Телекома»: уставной капитал «Регионстроя» составляет всего 10 тыс. руб., тогда как у «Севастполь-Телекома» он равен 570 тыс. руб.