Veon доверил свой украинский актив врагам «Газпрома»

Новые лица в «Киевстаре»

Собрание акционеров украинского сотового оператора «Киевстар» избрало новый состав наблюдательного совет оператора, число членов которого увеличилось с четырех до семи.

Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР). «Киевстар» вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon, основным акционером которой является инвестиционная компания LetterOne - подразделение «Альфа-групп».

В совете появилось трое новых лиц, не связанных с Veon. Это председатель совета директоров фармацевтической компании Darnitsa Group Дмитрий Шимкив (в разное время он был заместителем главы Администрации Президента Украины и главой украинского представительства Microsoft), сооснователь инвестфонда Diligent Capital Partners Даниил Пасько и председатель правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Кроме того на три года продлены полномочия прежних членов наблюдательного совета «Киевстара» из числа топ-менеджеров Veon. Это главный директор группы по стратегии Александр Казбеги, главный финансовый директор Серкан Окандан (Serkan Okandan), и два главных исполнительных директора группы - Каан Терзиоглу (Kaan Muhterem Terzioglu) и Серджи Херреро Ногуэра (Sergi Herrero Noguera).

Конфликт «Нафтогаза» и «Газпрома»

Выглядит необычно, что группа Veon, работающая на российском рынке и в значительной степени подконтрольная российским инвесторам, включила в наблюдательный совет подконтрольного ей оператора руководителя «Нафтогаза», компании, известной своим длительным противостоянием с «Газпромом». «Газпром» поставляет российский газ на Украину, через эту страну лежит его транзитный путь в Европу. Контрагентом «Газпрома» на Украине является «Нафтогаз», и между сторонами эпизодически возникают споры.

Председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев вошел в наблюдательный совет «дочки» Veon «Киевстар»

В 2010 г. Россия и Украина договорились, что украинская сторона получит скидку за приобретаемый им газ в обмен за аренду российским Черноморским флотом базы в Севастополе. Но в 2014 г, после смены власти на Украине и присоединения Крыма к России, Россия денонсировала договор аренды базы в Севастополе и отменила скидки, потребовав от Украины платить по европейскому тарифу

Тем не менее, «Нафтогаз» продолжал платить по прежним тарифам. В середине 2014 г. Россия подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, обвинив украинскую сторону в несоблюдении условий контракта, в частности, в невыполнении требований о минимальном объеме закупаемого газа. В этот же день украинская компания направила встречный иск, потребовал от «Газпрома» $6 млрд. Эти деньги, по мнению «Нафтогаза», были переплачены с 2010 г из-за несправедливо высоких тарифов.

В итоге в конце 2019 г. судебные разбирательства завершились победой украинской стороны. Суд обязал «Газпром» выплатить $2,6 млрд «Нафтогазу», отклонив при этом претензии «Газпрома». «Газпром» также вынужден был подписать новый пятилетний контракт по транзиту газа ровно за сутки до истечения срока действия предыдущего — 1 января 2020 г., хотя до этого не хотел этого делать.

Зачем «дочке» Veon человек из «Нафтогаза»

Украинский телеком-эксперт Станислав Юрасов в разговоре с корреспондентом CNews рассказал, что появление в наблюдательном совете «Киевстара» людей, не имеющих отношения к отрасли телекоммуникации является следствием западных трендов. «В западных компаниях есть практика, когда в наблюдательные советы различных предприятий попадают люди не имеющие отношения к конкретной отрасли, - говорит Юрасов. - Также в наблюдательный совет вошел Дмитрий Шимкив. Он имеет айтишный бэкграунд и работает в большой украинской фармкомпании».

Украинский политолог Георгий Чижов в разговоре с CNews отметил, люди, вошедшие в наблюдательный совет «Киевстара», пользуются репутаций хороших менеджеров. «Хотя в отношении результатов управления «Нафтогаза» Андрея Коболева и возникают определённые вопросы, невозможно отрицать, что с 2014 г. менеджмент компании стал более прозрачным и современным, резко повысилась финансовая дисциплина, ежегодные колоссальные "плановые" убытки едва ли не впервые в истории компании сменились прибылью», - считает Чижов.

Источник CNews из числа участников телекоммуникационного рынка Украины предположил, эти назначения, в частности, появление главы «Нафтогаза» в наблюдательном совете «Киевстар», призваны укрепить связи компании с украинским государством, а также усилить его влияние и надзор за компанией, которая является лидером рынка. Тем более, что компания сталкивается с обвинениями в недостаточных связях с украинским государством и недостаточным надзором.

«Veon таким образом показывает, что компании можно доверять и она прозрачна и подотчетна, - отмечает собеседник издания. - Скорее всего, это связано с многолетней подозрительностью в адрес всех компаний, которые в Украине традиционно трактуются как пророссийские, либо имеют чрезмерное влияние в присутствии российского государства. Тем более, что другой сотовый оператор - «Vodafone Украина» (принадлежал российскому МТС, но в 2019 г. был продан азербайджанскому Bakcell) - после смены акционера таким образом решил эту проблему, а это была одна из их болезненных тем в их коммуникациях с общественностью и властью».

Пресс-служба группы Veon к моменту публикации не ответили на запрос CNews относительно вхождения главы «Нафтогаза» в наблюдательный совет «Киевстара».