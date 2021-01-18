ОНЛАЙН-конференция CNews «HR Tech 2021» состоится 25 февраля

CNews приглашает принять участие в онлайн-конференции «HR Tech 2021», которая состоится 25 февраля 2021 г.

Основные вопросы конференции:

Рынок HR-технологий в России

Как развивается российский рынок HRM;

Какую роль на нем играют HRTech-стартапы;

Как автоматизировать работу HR;

Кто должен отвечать за цифровизацию HR.

Технологии и инструменты

Технологии оценки кандидатов по голосу, мимике и жестикуляции;

Как управлять обучением с помощью искусственного интеллекта;

Управление талантами и опытом сотрудников: какое решение выбрать;

Платформы для формирования и развития корпоративной культуры: новые подходы;

Мобильные технологии на службе HR.

Рекрутмент

Как быстро и эффективно искать кандидатов на вакансии;

Что можно поручить роботу-рекрутеру;

Как искусственный интеллект оценивает кандидатов.

HR-аналитика

Кто должен управлять создание HR-приложений;

Работа с большими данными в HR;

Управление талантами на основе больших данных: кейсы.

Внутренние коммуникации

Как организовать внутренние коммуникации в компании;

Боты на службе HR-департамента;

Новые методы адаптации и обучения персонала.

Среди спикеров:

Алексей Суханов, директор департамента по развитию человеческого капитала, Счетная палата России;

Елена Позолотина, заместитель генерального директора, «Трубная металлургическая компания»;

Антон Ткаченко, директор по персоналу, «Российские коммунальные системы»;

Маргарита Соцкая, заместитель начальника Центра внутренних коммуникаций и бренда работодателя, РЖД;

Наталья Малеева, директор по персоналу, Группа «М.Видео-Эльдорадо»;

Вера Наумова, менеджер по организационному развитию по стране, Coca-Cola HBC Россия;

Марина Большакова, руководитель проектов по развитию компетенций, Отдел развития компетенций, «Леруа Мерлен»;

Татьяна Ананьева, директор по развитию «Апостроф-медиа», преподаватель НИУ-ВШЭ и MACS;

Дарья Дегтярева, HR менеджер, Экспобанк;

Елена Ружицкая, «Норникель».

Приглашены к выступлению:

Николай Пестерев, ИТ-директор, «ТольяттиАзот»;

Тимур Ермаков, руководитель центра экспертизы «Автоматизация HR процессов и HR аналитика», «Северсталь»;

Мария Петрова, директор по персоналу, Biocad;

Виктория Пискарева, руководитель направление HR Tech, X5 Retail Group;

Эльдар Файзуллин, руководитель продукта, ДИТ г. Москвы;

Лариса Бодягина, директор по персоналу и организационному развитию, торговая сеть «Пятёрочка»;

Мария Червонцева, руководитель HR департамента, ВЦИОМ;

Виталий Сытников, руководитель наповления по подбору и развитию талантов, SPLAT Global;

Светлана Астахова, HR директор, «Страховая группа СОГАЗ»;

Елена Смирнова, руководитель проектов по подбору и адаптации персонала, «Объединенная металлургическая компания»;

Лилия Додонова, руководитель отдела персонала, «Юнилевер»;

Василий Бухарев, Начальник отдела управления эффективностью деятельности, концерн «Росэнергоатом»;

Никита Устинов, руководитель проектов Направления обучения и развития персонала, группа «Черкизово»;

Инна Карелина, руководитель направления оценки, обучения и развития персонала, НСПК;

Татьяна Горловская, менеджер по трудовым отношениям, Россия, Украина и Евразия, «Мон'дэлис Русь»;

Светлана Стешина, директор по персоналу, Международный аэропорт «Внуково»;

Иван Кантемиров, владелец продукта «Управление рабочим временем», ТС «Пятёрочка»;

Светлана Пыткина, Начальник управления по подбору персонала, Альфа-банк;

Роман Ермоленко, начальник управления по работе с персоналом розничного бизнеса, ВТБ.