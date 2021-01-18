Россиянам на год продлили льготный роуминг с Белоруссией

Льготный роуминг между Россией и Белоруссией продлен до конца 2021 года

Российские и белорусские сотовые операторы договорились о продлении срока действия тестового режима льготной тарификации услуг роуминга при путешествии их абонентов между двумя странами. Об этом сообщило агентство «Спутник».

Тестовый режим льготной роуминговой тарификации между двумя странами был введен 1 ноября 2020 г. Тогда операторы договорились о снижении ставки интерконнекта (межсетевого взаимодействия) в 20 раз: с $0,3 до $0,015 за минуту. Это привело к кратному снижению стоимости звонков в роуминге для абонентов. Тестовый период должен был действовать до конца 2020 г., после чего его планировалось продлить на постоянной основе.

Насколько дешевле стали услуги роуминга в Белоруссии

Пресс-служба «Мегафона» подтвердила CNews, что тестовый период изучения механизмов взаимодействия при пропуске роумингового трафика между Россией и Белоруссией действительно продлен до конца 2021 г. Пресс-служба «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») также отметила, что оператор продлевает срок действия сниженных тарифов для своих клиентов при нахождении на территории Республики Беларусь в этом году.

«Итоги тестового режима были в целом признаны успешными, поэтому стороны приняли решение продлить действие сниженных тарифов на услуги связи до конца текущего года, - отметила пресс-служба мобильного оператора Tele2. - В рамках проекта Tele2 понизила стоимость минуты для входящих вызовов, исходящих на номера Белоруссии и исходящих на все российские более чем в четыре раза, стоимость одного мегабайта интернет-трафика - более чем в семь раз».

Российские и белорусские сотовые операторы договорились продлить режим льготного роуминга между странами до конца 2021 года

Сейчас для абонентов Tele2 при поездках в Белоруссию одна минута входящего вызова, также как одна минута исходящего вызова по Белоруссии и России стоит 3,5 руб. Столько же стоит 1 МБ данных. Отправка одного SMS в Россию стоит 1,95 руб. Для сравнения: в соседней Украине для абонентов Tele2 стоимость одной минуты входящего вызова и исходящего звонка по Украине и России стоит 20 руб. Один Мегабайт данных стоит 25 руб., отправка одного SMS – 6 руб.

МТС на момент публикации этого материала не ответил на запрос СNews. Представители белорусских сотовых операторов – МТС (его совладельцем является российское МТС), A1 (бывший Velcom) и «Бест» ( торговая марка Life) – к моменту публикации также не ответили на запросы CNews.

Операторам невыгодна отмена роуминга

Директор департамента телекоммуникационных услуг J'son & partners Кирилл Кучеров сообщил СNews, что самим операторам снижать роуминговые тарифы невыгодно. «Это решение, навязанное сверху, - поясняет Кучеров. - Оно приводит к снижению выручки операторов потому что исчезает еще одно направление по роумингу. При этом никакие компенсации за льготный роуминг от государства, ни белорусским, ни российским операторам не предусмотрены».

«Продлят ли режим на следующий год, будет определять государство, - добавляет Кучеров. - Совершенно очевидно, что по своей воле операторы этот режим продлевать не будут хотя бы потому что для этого нужны как минимум межгосударственные договоренности».

Как российские власти боролись с роумингом

Напомним, в 2017 г. российские власти начали кампанию за отмену роуминговых тарифов при поездках по России. Депутаты от фракции «Справедливая России» внесли в Госдуму законопроект о запрете внутрисетевого роуминга (возникает при поездках абонента между разными регионами, но внутри одной сети) и национального роуминга (возникает при поездках абонента между разными регионами и сетями разных операторов, например, в Крыму). Тогда же соответствующее предписание операторам выдала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Одновременно появилась идея отменить роуминг еще между Россией и Беларусью, так как обе страны образуют единое Союзное государство. Впервые такая идея была озвучена в 2017 г. спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Затем депутаты фракции Либерально-демократической партии (ЛДПР) внесли в Госдуму законопроект о запрете как внутрисетевого и национального роуминга, так и роуминга при поездках в Белоруссию.

Тогда же Высший Госсовет Союзного государства принял решение от 30 июня 2017 г. об отмене роуминга при поездках между Россией и Белоруссией В конце 2019 г. дорожная карта по реализации данного решения вместе с планом мероприятий по выявлению и пресечению «фрода» (мошенничества) в сетях электросвязи были согласованы и подписаны министрами связи обоих государств. Практические шаги в данной области начались в конце 2020 г.