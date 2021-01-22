Главный связист США: американцам быстрый интернет не нужен

Глава FCC перед уходом отрапортовал об успехах американского телекома

Федеральная комиссия по связи США (FCC) 19 января 2021 г. опубликовала ежегодный отчет, посвященный развитию услуг широкополосной связи на территории страны.

В отчете теперь уже бывший председатель FCC Аджит Пай (Ajit Pai) позитивно оценил состояние национальной телекоммуникационной отрасли, отметив, что ее участники – сама FCC и американские интернет-провайдеры – делают достаточно для обеспечения американцев доступом к высокоскоростному интернету. По его словам, разрыв по уровню качества связи в городах и сельской местности стремительно сокращается.

Однако, по мнению журналистов издания Ars Technica, для оценки успешности развития отрасли глава ведомства использовал давно устаревшие стандарты, не менявшиеся с 2015 г. В частности, стандарт шестилетней давности позволяет FCC относить домохозяйства со стационарным подключением к Сети на скорости в 25/3 Мбит/сек (скачивание/отдача) к числу имеющих доступ к высокоскоростному интернету или «передовым телекоммуникационным услугам». По словам Аджита Пая, такая скорость и в 2021 г. «позволяет пользователям отправлять и принимать графические, аудио-, видео- и другие виды данных в высоком качестве».

Глава FCC Аджит Пай отчитался об успехах агентства под его руководством и ушел на покой

Утверждение Пая является, по меньшей мере, спорным. Так, для просмотра одного видеопотока в разрешении 4K (3840х2160) необходимая ширина канала составляет как минимум 25 Мбит/сек. С учетом реалий пандемии COVID-19, когда люди по всему миру переходят на удаленный режим работы и обучения, скорость на уровне 25/3 Мбит/сек кажется явно недостаточной.

По мнению Пая, провайдеры со своей работой справляются

Как отмечает Ars Technica, американское законодательство возлагает на FCC обязанность ежегодно оценивать текущее состояние отрасли на предмет адекватности скорости и качества обеспечения населения доступом к передовым телекоммуникационным технологиям. Кроме того, агентство обязано «предпринимать немедленные действия для ускорения и развертывания» новой инфраструктуры и содействовать развитию конкуренции в отрасли.

В пресс-релизе, опубликованном FCC, подчеркивается, что количество жителей сельской местности, не располагающих доступом в интернет хотя бы на скорости 25/3 Мбит/сек сократилось на 46% с 2016 г. В абсолютных значениях общее число пользователей домашнего интернета на скорости ниже 25/3 Мбит/сек уменьшилось с 18,1 млн по итогам 2018 г. до 14,5 млн по состоянию на конец 2019 г.

Судя по словам Пая, которые приводятся в пресс-релизе, экс-глава FCC видит себя одним из творцов успеха ведомства: «С первого дня моего пребывания на посту председателя главным приоритетом FCC было преодоление цифрового разрыва».

Помимо успехов на фронте развития услуг домашнего интернета, Пай ставит себе в заслугу прогресс в области внедрения сотовых сетей пятого поколения. «В конце 2019 г. операторы мобильной связи предлагали услуги 5G примерно 60% американцев, а сегодня эта цифра существенно выше», – отмечает он.

Также Пай опубликовал список того, что он считает своими достижениями на посту председателя FCC, включая «Восстановление свободы интернета». Под последним он понимает дерегулирование деятельности интернет-провайдеров и отмену сетевого нейтралитета.



Человек, который уничтожил сетевой нейтралитет в США

Республиканец Аджит Пай возглавил FCC в начале 2017 г., его кандидатуру предложил тогдашний президент США Дональд Трамп (Donald Trump). До этого, с 2012 г., Пай занимал должность одного из пяти комиссаров FCC и успел приобрести репутацию врага сетевого нейтралитета. К его назначению комиссаром приложил руку занимавший тогда пост американского президента представитель Демократической партии Барак Обама (Barack Obama). Обама был вынужден утвердить Пая в должности, поскольку квота демократов в FCC на тот момент уже была исчерпана.

В 2015 г. FCC утвердила принцип сетевого нейтралитета в США, который заставляет интернет-провайдеров брать одинаковую плату за доступ к любому контенту в Сети и запрещает выборочно ограничивать скорость доступа к интернет-ресурсам.

Вскоре после избрания Трампа президентом в 2016 г. Пай в совместном письме с другим комиссаром FCC отметил, что одним из главных приоритетов новой администрации будет отмена политики сетевого нейтралитета. Также он сообщил, что намерен принять участие в пересмотре Раздела II закона «О коммуникациях» 1934 г. в его отношении к интернет-провайдерам.

В декабре 2017 г. FCC уже под началом Пая проголосовала за отмену сетевого нейтралитета. Решение было принято тремя голосами против двух. Однако некоторые американские штаты поторопились законодательно закрепить сетевой нейтралитет. Так, к примеру, в штате Вашингтон интернет-провайдеры по-прежнему вынуждены придерживаться нейтралитета в Сети.

Протеже Байдена все исправит?

22 января 2021 г. президент США Джо Байден (Joe Biden) назначил Джессику Розенворсель (Jessica Rosenworcel) и.о. председателя FCC. Американские СМИ называют ее вероятным преемником Аджита Пая на посту главы агентства.

Джессика Розенворсель назначена и.о. председателя FCC

Юрист по образованию и член Демократической партии Розенворсель занимала позицию комиссара FCC с 2012 по 2017 г. Она известна как сторонница политики сетевого нейтралитета и принимала непосредственное участие в голосовании по ее утверждению в 2015 г.

По мнению Розенворсель, отчет ее предшественника скрывает «трудную правду» – на самом деле «цифровой разрыв существует и очень велик». Заявление Пая о том, что развертывание инфраструктуры для обеспечения широкополосного доступа в интернет идет в хорошем темпе, вызывает недоумение у и.о. FCC.

Как отмечает Ars Technica, Розенворсель ранее неоднократно заявляла, что на смену схеме 25/3 должна прийти другая, предполагающая входящую скорость не менее 100 Мбит/сек, а исходящую – более 3 Мбит/сек. «С таким количеством провайдеров в нашей стране, которые внедряют услуги доступа к Сети на гигабитных скоростях, FCC пора также скорректировать свои стандарты в сторону увеличения», – приводит ее слова издание. Кроме того, она считает устаревшей практикой предоставление клиентам доступа в интернет по ассиметричным каналам, то есть таким, скорость приема данных через которые отличается от скорости их передачи.