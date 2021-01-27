Российскому ТВ и радио разрешили отключить стереозвук из-за коронавируса

Минцифры продлило льготный режим для телерадиовещателей

Минцифры сообщило о намерении продлить срок действия своего приказа «О временном сокращении перечней лицензионных требований и условий в сфере телевизионного и радиовещания». Приказ был подписан 15 июня 2020 г., он действовал до конца 2020 г. Сейчас его срок действия продлевается до конца 2021 г.

Приказ является вынужденной мерой, принятой в рамках пакета мер антикризисной поддержки медиаотрасли в связи с пандемией коронавируса. В Минцифре утверждают, что благодаря этим послаблениям телерадиовещатели уже смогли сэкономить порядка 500 млн руб.

Согласно приказу, телерадиовещатели получали следующие послабления: возможность не осуществлять вещание, либо приостанавливать его с 00:00 до 06:00 по местному времени; возможность сокращать территорию вещания, снизив мощность передатчика; возможность изменять параметры вещания со стерео на моно, не увеличивая при этом территорию вещания.

Власти разрешили телерадиовещателям приостанавливать эфир по ночам, сокращать территорию вещания, снижать мощность передатчика и менять параметры вещания со стерео на моно

Эти послабления относятся к аналоговым теле- и радиовещателям. В рамках программы развития телерадиовещания федеральные телеканалы перешли на цифровое вещание и отключили на аналоговое вещание. Но в аналоговом формате продолжают вещать федеральные каналы. Цифровизация радиовещания в России так и не началась

Продление приказа еще не вступило в силу

Как сообщил CNews исполнительный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александр Широких, такие меры поддержки позволили сэкономить часть средств, поскольку это была единственная возможность уменьшить платежи государственному оператору эфирного телевидения «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

По его словам, это важнейшая поддержка со стороны министерства. В то же время Широких допустил, что в 2020 г. из-за данного приказа некоторые отдаленные населенные пункты могли остаться без сигнала аналоговых телеканалов.

Широких также отметил, что пока приказ Минцифры о продлении льготных требований к телерадиовещателям не вступил в силу: необходимо еще внести изменения в постановления Правительства «"О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», которых пока нет. В результате на январь вещатели остались без этой поддержки».

Почему не все послабления помогли радийщикам выживать во время кризиса

Эксперт по вопросам радиовещания Олег Соболев в разговоре с CNews также отметил, что одним из положительных моментов приказа Минцифры стало приостановление проверок Роскомнадзора на предмет соблюдений лицензии. Благодаря этому региональные эфиры, чтобы не тратить деньги на производство передач, стали транслировать федеральные станции чтобы не нарушать концепции своего эфира.

Некоторую пользу радиостанциям принесло разрешение не вещать ночью, однако оно пригодилось не всем, поскольку у многих станций ночью бывают интересные программы, добавляет Соболев. Другие предложенные меры не оказались востребованными радиостанциями.

«Разрешили отказаться вещать в стереорежиме, но этим никто не воспользовался, потому что смысла в этом не было никакого, - говорит Соболев. - У нас большинство станций развлекательные, а им переходить в монорежим это как слушать музыку в плохом качестве. Также разрешили снизить мощность передатчика с 1 кВт до 100 Вт для того чтобы платить меньше денег. Это бессмысленное предложение, которым практически никто не воспользовался, потому что при снижении мощности передатчика в 10 раз ценник уменьшается в 1,5 раза, но при этом радиостанция вещает не на целый город, а на один район. А РТРС за услуги связи денег меньше брать не стала, а это для радиостанций второй источник расходов после фонда оплаты труда».

РТРС и Минцифра к моменту публикации этого материала не ответили на вопросы CNews.