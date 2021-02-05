На постсоветском пространстве закрылся несостоявшийся конкурент сотовых операторов

На Украине прекратил работу WiMAX-оператор Giraffe, использовавший частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц. Несколько лет назад компания была приобретена бывшим гендиректором «Киевстара» Игорем Литовченко, который пытался преобразовать ее в LTE-оператора. Но власти не дали соответствующего разрешения.

Giraffe закрылся

Украинский оператор «Интеллектуальные коммуникации» (Intellecom), оказывавший услуги беспроводного доступа в интернет под брендом Giraffe, прекратит работу с апреля 2021 г. Как сообщает издание «Лига.нет», Национальная комиссия регулирования связи и информации (НКРСИ) аннулировала все разрешения Intellecom на эксплуатацию радиоэлектронных средств и отозвала лицензию компании на использование радиочастотного ресурса.

Главная причина ухода компании с рынка – поднятие рентных ставок на использование радиочастотного ресурса. Если в 2020 г. Intellecom платил около 600 тыс гривен в месяц (1,6 млн руб.), то с 2021 г. ему пришлось бы платить 4 млн гривен в месяц (10,8 млн руб.).

НКРСИ еще 15 декабря 2020 г. заявила, что выставит на продажу диапазон 2,3-2,4 ГГц, который вернул государству Intellecom. Вероятные покупатели – «большая тройка» украинских сотовых операторов: «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone), Lifecell и «Киевстар» (входит вместе с российским «Вымпелкомом» в группу Veon).

Поймай LTE, если сможешь

Intellecom в 2009 г. приступил к разворачиванию общенациональной сети WiMAX. Оператор предлагал пользователям WiMAX/Wi-Fi-роутеры со скоростью до 10 Мбит/с там, где не было оптоволоконного кабеля. В 2013 г. абонентская база компании составляла около 10 тыс. пользователей, которая под конец 2020 г. сократилась до 5 тыс. Владельцем украинского оператора является VTEL Holdings из ОАЭ, который вложил в развитие компании более $50 млн.

На Украине прекратил работу WiMAX-оператор Giraffe, которого бывший гендиректор «Киевстара» Игорь Литовченко пытался преобразовать в LTE-оператора

Весной 2016 г. стало известно, что основным акционером Intellecom стал Игорь Литовченко с пакетом 90% акций, который был первым гендиректором «Киевстара» (эту должность Литовченко покинул в 2014 г.). С его приходом Intellecom попытался без конкурса получить от государства лицензию на сотовую связь четвертого поколения (4G) стандарта LTE , в обмен на обязательства инвестировать в украинскую инфраструктуру сотни миллионов долларов от арабских инвесторов.

Такой вариант был возможен, так как используемый компанией диапазон 2,3-2,4 ГГц может использоваться и под технологию LTE. Однако глава регулятора Александр Животовский занял тогда жесткую позицию: новая лицензия только через тендер и на общих условиях.

Intellecom прислала в НКРСИ не одну заявку на переоформление своей лицензии без тендера, но вскоре прекратила попытки получения преференции. Литовченко оставил эту идею. Регулятор провел подготовку к основным двум аукционам, в которых была заинтересована «большая тройка».

В начале 2018 г. НКРСИ провела аукционы на частоты под связь четвертого поколения в диапазонах 2,5-2,7 ГГц и 1800 МГц. Частоты разделила между собой «большая тройка», получила лицензию на 4G LTE. Intellecom в тендерах участия не принимала.

Затем компания готова была пойти на конверсию своих радиочастот в диапазоне 2,3 ГГц по общему принципу. В ответ НКРСИ предложила установить плату за каждый МГц в этих полосах в размере 763 тыс. гривен (2,05 млрд руб.). Таким образом, 4G-лицензия обойдется компании более чем в 1 млрд гривен (2,7 млрд руб.). В мае 2018 г. Игорь Литовченко продал компанию Intellecom.

Все операторы равны, но некоторые равнее других

По словам украинского эксперта рынка коммуникаций Романа Химича, регулятор решает одну из застаревших проблем рынка — диспаритет в части стоимости ставок арендной платы за пользование частотами. И операторы мобильной связи платили значительно больше, чем операторы беспородного доступа вроде Intellecom, за аналогичную услугу. Это вызывало нарекания и в конечном итоге НКРСИ уже три года пыталась выровнять ставки для операторов разных сетей.

Intellecom использовал стандарт WiMAX, а он был неактуальным еще в момент еще в момент выхода на рынок Украины в 2009-2010 гг. В профессиональной среде считали, что из-за ряда концептуальных ошибок проектирования он и не смог «взлететь».

«Едва ли не единственное на чем выезжали операторы WiMAX — огромная экономия на ставках доступа, - говорит Химич. - Потому что если бы их заставили платить их столько же, как мобильные операторы, то они бы сразу стали нерентабельными. WiMAX не имел шансов занять место на рынке в силу ряда концептуальных недостатков».

Время спекуляции частотами подходит к концу

По словам другого украинского эксперта телекоммуникационного рынка Сергея Горбачевского, для телекоммуникаций частоты - это ограниченный, но стратегический ресурс, и их всегда не хватает. «Больше всего частот у «Киевстара», потом идет «ВФ Украина» и Lifecell, - говорит Горбачевский. - Ранее на Украине были компании без абонентов, но с частотами. Они выкупали их, а потом ждали, когда частота становилась востребованной и продавали компанию задорого. А теперь их «сгоняют» с частот экономическими методами. У Intellecom частоты 2,3-2,4 ГГц, а они не очень популярные, но большая тройка операторов скорее всего их купит».