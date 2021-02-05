ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта

CNews приглашает 18 марта принять участие в онлайн-конференции «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021».

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Основные вопросы конференции:

ИТ и бизнес

Как оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру?

CAPEX или OPEX: что выгоднее?

Как оценить уровень амортизации ИТ-ресурсов?

Как выбрать провайдера облачных услуг?

Аутсорсинг VS собственные ресурсы

Какие работы лучше передать на аутсорсинг?

Какую модель аутсорсинга выбрать?

Аутсорсинг или аутстаффинг: преимущества и недостатки?

Насколько выгодно формирование комбинированных команд?

Технологии оптимизации

Когда выгоднее использовать облака?

Поможет ли переход на свободное ПО сократить ИТ-расходы?

Как наиболее эффективно использовать системы Service Desk.

Как организовать аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры.

Среди спикеров:

Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям, «Ингосстрах»;

Тимур Колёскин, CIO, банк «Ак Барс»;

Илья Кучугин, директор блока информационных технологий, Банк «Зенит»;

Василий Стешов, руководитель отдела поддержки информационно-технических систем, Itella;

Юрий Колесников, директор по информационным технологиям, «Столичные аптеки»;

Андрей Антонов, менеджер по продукту, Epson Europe B.V.;

Андрей Барашов, технический эксперт, Tripp Lite.

К выступлению приглашены:

Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям, РЖД;

Евгений Абакумов, директор Департамента информационных технологий, ГК «Росатом»;

Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «Евраз»;

Владимир Урбанский, директор, «Почтовые технологии»;

Юрий Шеховцов, директор департамента информационных технологий, «Норникель»;

Иван Стыщенко, руководитель департамента ИТ, «Евраз Металл Инпром»;

Александр Соколовский, директор по информационным технологиям, «М.Видео-Эльдорадо»;

Георгий Михайлов, заместитель президента, «Азбука вкуса»;

Владислав Беляев, директор по информационным технологиям, «Черкизово»;

Герман Эпштейн, вице-президент по информационным технологиям региона Восточная Европа, «Балтика»;

Владимир Савицкий, ИТ-директор, The Boeing Company;

Дмитрий Суровец, вице-президент по информационным технологиям, Fesco;

Дмитрий Чибисов, начальник управления информационных технологий и связи, «Алроса»;

Евгений Почкаев, вице-президент по информационным технологиям и операционному развитию, Biocad;

Владислав Уткин, директор по информационным технологиям, «Технониколь»;

Олег Смирнов, директор по ИТ производственного блока, «Аскона»;

Богдан Калиновский, ИТ-директор, «Московский ювелирный завод»;

Дмитрий Будылин, директор департамента информации, «Нижфарм» (группа компаний Stada);

Иван Морозов, заместитель генерального директора по экономике, «Агросила»;

Дмитрий Якоб, директор по ИТ, «Трубная металлургическая компания».