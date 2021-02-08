Постсоветский топ-чиновник арестован за бесплатную раздачу радиочастот

В Киргизии арестован экс-глава Госагентства связи республики. Его подозревают в незаконном переоформлении 4G-частот для сотового оператора «Нур телеком». Это уже второй бывший глава Госагентства связи, арестованный в Киргизии за последнее время.

Арест экс-главы Госагентства связи Киргизии

Военная прокуратура Киргизии арестовала бывшего главу Государственного агентства связи республики. Как говорится в сообщении Генпрокуратуры Киргизии, указанная персона в декабре 2016 г., «используя властные полномочия, с целью извлечения материальной выгоды, вступив в сговор с высокопоставленными чиновниками государственных органов и представителями коммерческой организации, выдал лицензию оператору связи на право использования радиочастостного спектра для оказания услуг электрической связи и передачи данных».

Стоимость выданной лицензии составляла всего лишь 1 тыс. сомов ($11,8), в то время как аналогичный радиочастотный ресурс в тот же период был реализован за 298,8 млн сомов ($3,5 млн). В сообщении Генпрокуратуры указывается только инициалы задержанного — «Ч. Б.». Издание 24.kg указывает, что речь идет о Чингизе Бекташеве, который в 2016 г. возглавлял Госагентство связи.

Дело о незаконном переоформлении частот для «Нур телекома»

По данным издания, дело, в связи с которым был арестован Бекташев, связано с третьим по величине сотовым оператором республики — «Нур телеком» (торговая марка «О!»), принадлежащим казахстанской группе Visor. Претензии связаны с получением компанией частот, ранее принадлежавших другому сотовому оператору — «Ак-тел».

Крупный чиновник Киргизии арестован из-за коррупции при распределении радиочастот

«Ак-тел» (торговая марка Fonex) работал в стандарте CDMA и имел частоты в диапазоне 800 МГц. В середине 2000-х оператор обанкротился, а его частоты в рамках мирового соглашения перешли новой компании — «Семь мобайл». Правда, сначала «Семь мобайл» получил частоты только на территории Бишкека (столица Киргизии), Джалал-Абадской и Ошской областей.

Позднее «Семь мобайл» отказался от этих частот, а затем получил частоты уже на всю территорию страны. Далее, в 2017 г. «Нур телеком» приобрел «Семь мобайл» за $1,2 млн. Благодаря этому «Нур телеком» получил полосы частот суммарной шириной 15 МГц и в диапазонах 800 и 900 МГц с возможностью использовать их под технологию сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE, заплатив в бюджет республики лицензионный сбор в размере 2 тыс. сомов ($23).

В то же время Финансовая полиция Киргизии заподозрила, что данная сделка причинила ущерб государству. В соответствие с постановлением его правительства от 2016 г., частоты должны продавать с аукциона. Полоса шириной 5 МГц стоила бы 298,8 млн сомов, а приобретенные «Нур телекомом» 15 МГц — 846,4 млн сомов ($10 млн).

В Финполе также отмечают, что в ходе пилотного аукциона по распределению радиочастот «Нур телеком» взял у государства в аренду полосу шириной 5 МГц по той самой цене — 298,8 млн сомов. А вот другая полоса частот доставалось компании бесплатно. Кроме того, как считают в Финполе, Госагентство связи выдало «Нур телекому» частоты без проведения аукциона, в то время как двум остальным сотовым операторам — «Альфа-телеком» и Sky Mobile — в выделении частот было отказано.

Позиция «Нур телекома»

Первый раз вопрос о незаконном выделении частот «Нур телекому» в 2018 г. был поднят депутатом парламента Киргизии Айнурой Алтыбаевой. Тогда в Госагентстве заявили, что частоты были выделены с соблюдением всех требований законодательства. В 2020 г. глава Финансовой полиции Бакир Таиров, выступая в парламенте, вновь поднял вопрос о законности выделения частот «Нур телекому», предложив вернуть их государству.

Ранее в «Нур телекоме» отрицали обвинения в свой адрес. В компании утверждали, что принятое в 2016 г. постановление правительства о распределении частот на пилотных аукционах носило разовый характер. Законодательно проведение радиочастотных аукционов было закреплено летом 2017 г. — уже после того, как компания получила спорные частоты. Что касается приобретения «Семь мобайл», то в рамках соответствующей сделки «Нур телеком» погасил задолженность компании перед кредиторами на сумму 150 млн сомов ($1,8 млн), а также задолженность перед Госагентством связи на 50 млн сомов ($600 тыс.).

Параллельный коррупционный скандал с частотами в Киргизии

Отметим, что параллельно в Киргизии разгорелся другой скандал с распределением радиочастот. В 2020 г. Генпрокуратура выяснила, что сотовый оператор Sky Mobile (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon) приобрел полосу частот шириной 200 МГц в диапазоне 2,5—2,7 ГГц у оператора кабельного телевидения «Ала-ТВ».

Изначально данные частоты предназначались для технологии беспроводного телевидения MMDS, но Госагентство связи разрешило переоформить их под технологию LTE. Благодаря этому Sky Mobile избежал необходимости приобретать LTE-частоты на аукционе.

В 2020 г. из-за данного скандала ушла в отставку и оказалась под арестом глава Госагентства связи Наталья Черногубова. За этим последовала череда арестов киргизских чиновников, силовиков, а также топ-менеджеров и владельцев «Ала-ТВ».

Летом 2020 г. из-за данного скандала в отставку ушло правительство во главе с Мухаммедкаллый Абылгазиевым. Недавно под арестом оказался и бывший гендиректор Sky Mobile, гражданин Украины Евгений Кражан.