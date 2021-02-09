Спецпроекты

Американский миллиардер крупно вложился в компанию экс-главы «Мегафона»

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Интеграция
, Текст: Игорь Королев

Американский миллиардер и филантроп Исраэль Энгландер вошел в число крупных акционеров созданной бывшим директором «Мегафона» Иваном Тавриным компании Kismet. Данная компания привлекла на бирже Nasdaq $250 млн и сейчас находится в процессе слияния с разработчиком игр Nexters.

Миллиардер из США стал акционером Kismet

Американский миллиардер Исраэль Энгландер (Israel Englander) стал совладельцем зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Kismet Acquisition (Kismet), созданной россиянином Иваном Тавриным. Это следует из документов, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Чем известен Энгландер

Энгландер владеет приобретенными акциями Kismet через американские компании Integrated Core Strategies, Riverview Group, ICS Opportunities, Milllennium International Management, Millennium Management и Millennium Group Management. На момент первичного размещения акций Kismet, состоявшегося на американской бирже Nasdaq в конце 2020 г., данный пакет стоил $25,2 млн.

Энгландер — создатель собственного хедж-фонда Milennium Management. Фонд основан в 1989 г., под его управлением в конце 2019 г. находилось активов на сумму $39,2 млн. Состояние самого Энгландера оценивалось в конце 2020 г. в $7,2 млрд. Энграндер также известный филантроп: созданным им вместе с супругой фонд Englander Foundation потратил $200 млн на поддержку еврейских школ и организаций.

Для чего Kismet привлек $250 млн

Иван Таврин — известный на российском телекоммуникационном и медиа-рынке топ-менеджер. Он занимался скупкой региональных радио- и телестанций, затем часть телестанций он перепродал «ТВ-3». Вместе с Алишером Усмановым Таврин также владел холдингом ЮТВ; затем Таврин выкупил долю партнера.

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В основанную Иваном Тавриным компанию вложился филантроп из США

Некоторое время ЮТВ владел другим телевизионным холдингом — «СТС-медиа». В 2012-16 гг. Таврин был гендиректором сотового оператора «Мегафон», подконтрольного Усманову.

Kismet в ходе упомянутого IPO привлекла $250 млн. Таврин через компанию Kismet Sponsor владеет 21,3% акций Kismet.

Kismet относится к так называемым SPAC (Special-purpose acquisition company): компания на момент размещения не имела активов, а все привлеченные средства были переданы в траст. Средства привлекались с целью инвестирования в будущие сделки.

Как Kismet объединяется с Nexters

Об упомянутой сделке было объявлено в начале февраля 2021 г. Kismet осуществляет слияние с кипрской компанией Nexters, разрабатывающей мобильные игры. Создателями компании являются россияне Андрей Фадеев и Борис Герцовский. Совладельцами компании также являются братья Игорь и Дмитрий Бухманы, создатели другого разработчика игр — Playrix. Основная разработка компании — мобильная RPG Hero Wars.

В рамках сделки Kismet будет поглощена специально зарегистрированной на Британских Виргинских островах компанией Nexters (Nexters BVI). Затем Nexters BVI поглотит кипрскую Nexters, которая таким образом получит листинг на Nasdaq.

По итогам сделки у основателей и менеджмента Nexters, включая Фадеева и Герцовского, будет 42% акций объединенной компании, у братьев Бухманов (через кипрскую компанию Everix Investments) — 40%, у акционеров Kismet — 12%, у структуры Таврина — 6%.

Денежные затраты на сделку составят $300 млн. Из этой суммы $250 млн составят средства, привлеченные Kismet в ходе IPO, остальное доплатит структура Ивана Таврина.

Из суммы в $300 млн половина ($150 млн) уйдет владельцам кипрской Nexters, $130 млн будет направлено на докапитализацию компании, $15 млн составят затраты на сделку.

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