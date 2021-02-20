Облачный провайдер основателей «Вконтакте» получил 3 млрд руб. на развитие

Selectel выходит на биржу

Российский провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel привлек 3 млрд руб. (около $40,5 млн по курсу ЦБ на 20 февраля 2021 г.) через размещение облигаций на Московской бирже. Об этом CNews сообщила представитель компании. Для Selectel это дебютное размещение.



Сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых. С учетом полугодовой выплаты купона ей соответствует доходность в размере 8,68% годовых. Срок обращения выпуска составляет три года. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 25 февраля 2021 г.

Как отмечают в Selectel, установленным ориентиром по ставке купона был уровень 9%, но в ходе формирования книги заявок спрос значительно превысил установленный уровень выпуска 3 млрд руб., поэтому ставка была снижена до 8,5%. Однако общий итоговый объем заявок все равно превысил 6,5 млрд, объясняют в компании.

Организаторами размещения выступили «Московский кредитный банк» (МКБ), Райффайзенбанк, SberCIB и «Тинькофф». Агентом по размещению выступил SberCIB.

Облачный провайдер Selectel взял в долг $40 миллионов на развитие

Впервые о планах по выходу на внутренний долговой рынок Selectel объявила в конце января 2021 г. Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании серии 001P объемом до 10 млрд руб. 27 января 2021 г. Сообщалось, что в рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Объем средств, которые Selectel намеревалась привлечь, не уточнялся.

Генеральный директор Selectel Олег Любимов, комментируя запланированное размещение облигаций, тогда рассказал, что привлеченные средства пойдут на строительство новых центров обработки данных (ЦОДов), закупку высокопроизводительного оборудования и разработку новых ИТ-продуктов. Он также подчеркивал, что в последние пять лет компания растет более чем на 40% в год, обгоняя рынок, увеличивающийся на 15-20% в год.

Чем занимается Selectel

Компанию Selectel в 2008 г. основали предприниматели Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев. Бизнесмены инвестировали в отдельный ЦОД, в котором могла бы разместиться инфраструктура стремительно набирающей популярность социальной сети «Вконтакте», соучредителями которой они являлись вместе с Павлом Дуровым.

С 2014 г. Левиев в роли генерального директора руководил компанией. В конце 2017 г. занял пост председателя совета директоров. Действующий гендиректор Selectel Олег Любимов работает в компании с момента ее основания. Как отмечается на официальном сайте провайдера, Любимов является одним из основателей сети обмена трафиком DataIX и отвечал за развитие инфраструктуры дата-центров и сети во «Вконтакте».

Сегодня Selectel является провайдером ИТ-инфраструктуры и услуг дата-центров. Компания управляет собственной сетью из шести дата-центров, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В линейку продуктов и услуг провайдера входят облачные сервисы на базе Openstack и Vmware, частные облака на базе выделенных серверов, услуги дата-центров, консалтинг, интеграция и защита информации.

В мае 2020 г. Selectel вышел на рынок Узбекистана. Кроме того, до конца 2020 г. провайдер рассчитывал приступить к работе в Белоруссии.

В ноябре 2020 г. Selectel запустил два новых модуля дата-центров в Москве и Санкт-Петербурге. Всего в 2020 г. компания ввела в эксплуатацию 1,1 тыс. стоек, доведя общее число до 3 тыс. Заявленная стоимость проектов по расширению составила более $20 млн.

Положение провайдера на рынке ЦОД и IaaS

В рейтинге «CNews Analytics: Крупнейшие поставщики IaaS в России 2020» компания Selectel занимает пятую строчку с выручкой по итогам 2019 г. в размере 2,34 млрд руб., что на 50% превышает аналогичный показатель 2018 г.

По размеру выручки Selectel уступает компаниям Softline, «Ростелеком»/«Ростелеком-ЦОД», облачному бизнесу МТС (к нему отнесены провайдеры CloudMTS, «ИТ-град» и 1cloud) и DataLine, которые застолбили за собой первые четыре позиции в рейтинге.

Доля выручки IaaS (Infrastructure as a Service, «инфраструктура как сервис») в совокупной выручке компании оценивается в 84%. Количество клиентов направления IaaS Selectel превышает 20 тыс.

Кроме того, Selectel фигурирует в рейтинге крупнейших поставщиков ЦОД в России 2020 г. по версии CNews, где занимает шестое место. Опережают Selectel компании «Ростелеком», IXcellerate, Datapro, МТС и Linxdatacenter.

В феврале 2021 г. CNews сообщил, что Сбербанк может открыть кредитную линию на $500 млн британскому оператору ЦОДов IXcellerate, который на эти деньги планирует построить в Москве крупнейший в Европе кластер дата-центров. По мнению экспертов, речь может идти не о кредитовании, а о приобретении компании российским банком, который нуждается в дополнительном ЦОДе.