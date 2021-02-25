Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля

13 апреля 2021 г. в Москве CNews проведет конференцию «Электронный документооборот 2021».

Вопросы к обсуждению:

Российский рынок ЭДО:

Что нового появилось в законодательстве об организации электронного документооборота?

Как переходят на электронный документооборот органы государственной власти?

Как коронавирус сказался на темпах внедрения ЭДО в бизнесе?

Какие требования предъявляет бизнес к СЭД?

Технологии:

Роботизация рутинных процессов: примеры использования.

Как наладить внешний документооборот?

Можно ли совсем отказаться от бумаги?

Как искусственный интеллект работает с документами?

Что такое современный электронный архив?

Практический опыт

Как правильно внедрить электронный документооборот?

Проблема роуминга в процессе ЮЗЭДО.

Интеграция с внутренними и внешними ИТ-системами.

Как правильно и безопасно хранить электронные документы?

Подтвердили выступление:

Алексей Минаев, заместитель директора Департамента развития цифровой экономики Министерства экономического развития;

Екатерина Васильева, руководитель управления развития внутренних бизнес-сервисов, «Мегаполис»;

Алексей Зарьянов, директор по развитию, «ВТБ Капитал»;

Андрей Постарнаков, исполнительный директор, руководитель развития ИТ, «ВТБ Капитал»;

Николай Лазарев, начальник центра компетенции «1С». Департамент информационных технологий, УК «Росводоканал».

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7-495-500-00-36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.