ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта
4 марта 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИКТ в здравоохранении 2021».
4 марта 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИКТ в здравоохранении 2021».
Цифровизация здравоохранения — одна из самых актуальных задач. Повышение качества, доступности и скорости оказания медицинских услуг — основная задача, которая стоит перед государством. В то же время, пока государство пытается решить задачу построения e-Health в масштабах страны, на местах появляются решения, способные здесь и сейчас повысить качество медицинской помощи.
Цифровизация медицины неизбежно приведет к развитию пациентоцентрической модели, когда медицинские организации будут ориентироваться на предоставление пациентам максимально удобных сервисов. Основой должно стать создание платформ, получение доступа к данным о пациенте, развитие мобильности и телемедицины. Это и есть настоящая цифровая медицина.
Основные вопросы к обсуждению:
ЕГИСЗ и Единый цифровой контур здравоохранения
- Как развивается Единый цифровой контур здравоохранения
- Кто обеспечить интеграцию региональных и муниципальных решений
- Что даст создание Единого цифрового контура пациентам
- Как Единый цифровой контур изменит работу врачей
- Что ждет медицинские ИТ-системы на местах
Данные в здравоохранении
- Как организована обработка данных в здравоохранении
- Какую роль в обработке данных играет искусственный интеллект
- Как можно использовать обезличенные данные пациентов
- Когда у врачей появятся системы поддержки принятия врачебных решений
Безопасность
- Как обеспечить безопасное хранение медицинских данных
- Насколько безопасны телемедицинские консультации
- Можно ли доверять средствам мобильного мониторинга пациентов
- Какие данные можно хранить в облаке
Технологии в здравоохранении
- Как будет работать интегрированная электронная медицинская карта
- Как создаются экосистемы поставщиков медицинских сервисов
- Новые форматы повышения уровня квалификации врачей
- Искусственный интеллект в здравоохранении
- Какие процессы в здравоохранении можно роботизировать
- Машинное обучение на службе врачей
Телемедицина и мобильные технологии
- Телемедицина: что мешает ее повсеместному распространению
- Эффективность удаленного мониторинга здоровья
- Как показали себя удаленные консультации в период самоизоляции
С докладами выступят:
Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения России;
Алексей Бахаев, начальник управления информатизации, ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»;
Юрий Андрейчук, генеральный директор, «Лабораторная служба Хеликс»;
Алексей Остроушко, руководитель информационно-аналитической службы, Центр молекулярной диагностики (CMD);
Сергей Арсеньев, заведующий отделом новых технологий, к.т.н., НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (детская клиника доктора Рошаля);
Никита Полищук, заместитель генерального директора, Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы;
Олег Кальмуцкий, начальник ОИТ, КБ «РЖД-медицина» (Новосибирск);
Александр Толокольников, СРО, «Ренессанс здоровье»;
Роман Потишний, генеральный директор, «Сигурд-Айти»;
Алексей Беляев, руководитель департамента проектирования и контроля качества, РТ МИС;
Александр Кабанцов, директор по развитию бизнеса, «Открытая мобильная платформа»;
Степан Лебеденко, директор по региональному развитию, «Смарт Дельта Системс»;
Андрей Корнилов, менеджер по работе с медицинскими учреждениями, Avaya;
Георгий Чернов, ведущий консультант-эксперт, ALFA HRMS.
Представитель компании НТЦ ИТ РОСА.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * — в случае подтверждения от CNews Conferences Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина