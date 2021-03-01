ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта

4 марта 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИКТ в здравоохранении 2021».

4 марта 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИКТ в здравоохранении 2021».

Цифровизация здравоохранения — одна из самых актуальных задач. Повышение качества, доступности и скорости оказания медицинских услуг — основная задача, которая стоит перед государством. В то же время, пока государство пытается решить задачу построения e-Health в масштабах страны, на местах появляются решения, способные здесь и сейчас повысить качество медицинской помощи.

Цифровизация медицины неизбежно приведет к развитию пациентоцентрической модели, когда медицинские организации будут ориентироваться на предоставление пациентам максимально удобных сервисов. Основой должно стать создание платформ, получение доступа к данным о пациенте, развитие мобильности и телемедицины. Это и есть настоящая цифровая медицина.

Основные вопросы к обсуждению:

ЕГИСЗ и Единый цифровой контур здравоохранения

Как развивается Единый цифровой контур здравоохранения

Кто обеспечить интеграцию региональных и муниципальных решений

Что даст создание Единого цифрового контура пациентам

Как Единый цифровой контур изменит работу врачей

Что ждет медицинские ИТ-системы на местах

Данные в здравоохранении

Как организована обработка данных в здравоохранении

Какую роль в обработке данных играет искусственный интеллект

Как можно использовать обезличенные данные пациентов

Когда у врачей появятся системы поддержки принятия врачебных решений

Безопасность

Как обеспечить безопасное хранение медицинских данных

Насколько безопасны телемедицинские консультации

Можно ли доверять средствам мобильного мониторинга пациентов

Какие данные можно хранить в облаке

Технологии в здравоохранении

Как будет работать интегрированная электронная медицинская карта

Как создаются экосистемы поставщиков медицинских сервисов

Новые форматы повышения уровня квалификации врачей

Искусственный интеллект в здравоохранении

Какие процессы в здравоохранении можно роботизировать

Машинное обучение на службе врачей

Телемедицина и мобильные технологии

Телемедицина: что мешает ее повсеместному распространению

Эффективность удаленного мониторинга здоровья

Как показали себя удаленные консультации в период самоизоляции

С докладами выступят:

Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения России;

Алексей Бахаев, начальник управления информатизации, ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»;

Юрий Андрейчук, генеральный директор, «Лабораторная служба Хеликс»;

Алексей Остроушко, руководитель информационно-аналитической службы, Центр молекулярной диагностики (CMD);

Сергей Арсеньев, заведующий отделом новых технологий, к.т.н., НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (детская клиника доктора Рошаля);

Никита Полищук, заместитель генерального директора, Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы;

Олег Кальмуцкий, начальник ОИТ, КБ «РЖД-медицина» (Новосибирск);

Александр Толокольников, СРО, «Ренессанс здоровье»;

Роман Потишний, генеральный директор, «Сигурд-Айти»;

Алексей Беляев, руководитель департамента проектирования и контроля качества, РТ МИС;

Александр Кабанцов, директор по развитию бизнеса, «Открытая мобильная платформа»;

Степан Лебеденко, директор по региональному развитию, «Смарт Дельта Системс»;

Андрей Корнилов, менеджер по работе с медицинскими учреждениями, Avaya;

Георгий Чернов, ведущий консультант-эксперт, ALFA HRMS.



Представитель компании НТЦ ИТ РОСА.



Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * — в случае подтверждения от CNews Conferences Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина