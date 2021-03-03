МТС собирается купить оператора связи, принадлежавшего экс-министру связи Рейману

Оператор МТТ, длительное время принадлежавший холдингу бывшего министра связи Леонида Реймана, может стать собственностью МТС. В итоге покупка МТТ может обойтись МТС в пределах от 11,25 млрд руб. до 13,5 млрд руб. За 27 лет своего существования МТТ неоднократно менял владельцев, и в их списке мог оказаться и «Ростелеком», но переговоры с ним к сделке не привели.

МТТ сменит владельца

Российский оператор связи МТС собирается стать владельцем компании «Межрегиональный транзит телеком» (МТТ). Об этом сообщают «Ведомости». МТТ – это оператор связи, и в течение длительного времени, вплоть до 2019 г., он принадлежал структурам бывшего министра связи России Леонида Реймана.

На момент публикации материала МТС не опровергал, но и не подтверждал информацию о возможной сделке. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя оператора, МТС «рассматривает различные варианты расширения продуктов для бизнес-клиентов».

Представители МТТ тоже не дают однозначный ответ на вопрос о грядущей продаже компании МТС. Пиар-директор МТТ Анна Бойко сообщила «Ведомостям», что в настоящее время компания находится «в контакте со всеми мейджорами рынка», и с ними обсуждаются вопросы «стратегического партнерства». Вдаваться в подробности она не стала.

«Сейчас в своей работе исходим из самостоятельного развития бизнеса “МТТ групп”. Для этого созданы все предпосылки: устойчивое финансовое положение, портфель перспективных продуктов, профессиональная команда», – подытожила Анна Бойко.

МТТ в обозримом будущем может стать частью МТС

Неназванный источник издания отметил, что МТТ в рамках продажи оператору МТС может быть оценен примерно в 150-180% своей выручки. Для примера, в 2019 г. она достигла 7,5 млрд руб., и, исходя из этого значения, МТС может заплатить за нее от 11,25 млрд руб. до 13,5 млрд руб.

Другой собеседник «Ведомостей» тоже склоняется к коэффициенту 1,8, но уточняет, что из этой суммы будет вычтен чистый долг компании. Его размер по итогам 2019 г. составил 3,3 млрд руб.

Кому принадлежит МТТ

Оператор МТТ был основан в октябре 1994 г. для пропуска трафика между сотовыми операторами. На начало 2021 г. он являлся федеральным оператором интеллектуальных ИТ- и телеком-решений для корпоративных клиентов. Список его услуг включает виртуальные АТС, IP-телефонию, предоставление городских номеров и номеров, начинающихся на 8-800, и т. д.

В реестре ЕГРЮЛ МТТ числится как ОАО «МТТ», зарегистрированное 22 июля 2002 г. с уставным капиталом около 1,177 млн руб. Генеральный директор компании – Евгений Васильев.

Согласно базе «Контур.фокус», на начало марта 2021 г. Евгений Васильев удерживал 9,45-процентную долю в МТТ, а суммарная доля его заместителей (Марат Билялетдинов, Денис Широкий и Андрей Ажигиров) составляла 7,42%. 25% МТТ принадлежало кипрской компании Birdman Investments Limited. Держатель реестра акционеров МТТ – АО «Новый регистратор».

До 2010 г. 50% акций МТТ принадлежали АФК «Система» (в нее входит МТС), но их выкупила компания «Синтерра». В апреле 2010 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство о присоединении МТТ к петербургскому оператору «Петерстар», дочернему предприятию «Синтерры». На тот момент у компаний был общий акционер – 99,9% акций «Синтерры» и 75% голосующих акций (64,6% от уставного капитала) МТТ владел офшор Synterra Cyprus, входящий в холдинг «Промсвязькапитал».

В октябре 2012 г. холдинг Alternativa Capital, основанный экс-министром связи Леонидом Рейманом, купил МТТ через входящий в его состав фонд Alternative Capital Investments. Сделка состоялась спустя два года с ухода Реймана с госслужбы, но ее сумма раскрыта не была.

В апреле 2019 г., по данным «Коммерсанта» холдинг Реймана утратил контроль над МТТ, сократив свою долю со 100% до 2,5%. Его актив выкупили нынешние владельцы – Евгений Васильев и его заместители. Стоимость покупки остается неизвестной, но, по информации издания, она могла составить в пределах 2-3 млрд руб.

МТС мог опоздать с покупкой МТТ

Интерес к покупке МТТ, как пишут «Ведомости», проявляют и другие операторы связи. В их числе и «Ростелеком», в недавнем прошлом тоже планировавший приобрести МТТ.

В настоящее время известно, что стороны даже вели переговоры, однако успехом они не увенчались, и сделка по продаже МТТ «Ростелекому» так и не состоялась. Информации о том, когда именно компании обсуждали поглощение МТТ, и в какую сумму «Ростелеком» оценивал оператора, нет.