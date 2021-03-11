5G не для всех. Операторы решили не пускать бедных и прижимистых пользователей в быстрый интернет

Быстрый 5G не для экономных

Крупный американский телекоммуникационный оператор Verizon решил лишить абонентов на дешевых архивных тарифах мобильной связи доступа к новейшей 5G-инфраструктуре, развертывание которой компания планирует начать в конце 2021 г. Об этом сообщило издание The Verge со ссылкой на презентацию для инвесторов, представленную компанией.

Подключившие себе один из недорогих базовых тарифов, которые на сегодняшний день переведены в архив, клиенты продолжат обслуживаться в общенациональной (5G Nationwide) сети оператора, базовые станции которой работают в низкочастотном диапазоне и обеспечивают сопоставимую с 4G (LTE) скорость передачи данных.

В то же время обладатели дорогостоящих премиумных контрактов с безлимитным трафиком получат доступ в интернет на значительно более высоких скоростях. Для этого их переведут на новейшую 5G-сеть Verizon с инфраструктурой, «заточенной» под наиболее популярный в мире диапазон частот 3,4-3,8 ГГц.

Доступ к скоростному 5G Verizon получат лишь высокодоходные абоненты

Как отмечает The Verge, Verizon инвестировал в развитие 5G-инфраструктуры под этот диапазон более $45 млрд и планирует потратить еще около $10 млрд в течение ближайших трех лет. Оператор считает этот диапазон оптимальным, поскольку тот обеспечивает компромиссные скорость связи и покрытие сети. Чтобы «отбить» вложения, компания таким образом попытается простимулировать абонентов переходить на более дорогостоящие тарифы.

Сколько стоит безлимит у Verizon

Безлимитные тарифные планы Verizon, по данным официального сайта американского оператора, предусматривают внесение ежемесячной абонентской платы от $35.

К примеру, тариф “Play More Unlimited” обойдется клиенту в $45, за которые он получит 50 ГБ трафика на максимальной скорости, безлимитные разговоры внутри страны и бесплатные SMS на номера 200 стран мира.

В путешествиях по сопредельным Мексике и Канаде налагается ограничение на скорость доступа к Сети до уровня 2G после израсходования 0,5 ГБ в сутки.

Как у Verizon дела с частотами

В настоящее время Verizon предлагает услуги связи в сетях пятого поколения под брендами 5G Nationwide и 5G Ultra Wideband.

Применяемые в сети Verizon 5G Nationwide базовые станции рассчитаны на работу в низкочастотном диапазоне (600-850 МГц), который, в том числе, может задействоваться и в сетях LTE. Оператор также применяет технологию динамического распределения спектра (Dynamic Spectrum Sharing DSS), которая позволяет использовать одни и те же частоты при оказании услуг 5G и LTE. В результате скорость обмена данными между базовой станцией и абонентским устройством при подключении к Verizon 5G Nationwide может быть лишь незначительно выше (30-250 Мбит/сек) по сравнению с использованием LTE-сети компании, а порой, как отмечает The Verge, и вовсе ниже. Тем не менее, у 5G есть другие преимущества перед LTE, к примеру, меньшее время задержки сети.

Verizon 5G Ultra Wideband использует частоты миллиметрового диапазона (mmWave, 28 и 39 ГГц), благодаря чему скорость доступа в интернет может достигать 2 Гбит/сек.

Согласно данным официального сайта оператора, покрытие сети 5G Nationwide хватает для того, чтобы обеспечить связью 200 млн человек по всей стране. Число потенциальных абонентов 5G Ultra Wideband компания не указывает.

Verizon пытается расширить перечень доступных частотных диапазонов, для чего регулярно принимает участие в аукционах, проводимых Федеральной комиссией по связи США (FCC). Так в конце февраля 2021 г. ведомство подвело итоги торгов, в которых решалась судьба 3,7 ГГц, которые входят в «золотой» диапазон. Verizon удалось получить более 3,5 тыс. лицензий, которые обошлись оператору в $45,5 млрд. Конкуренты Verizon – AT&T и T-Mobile суммарно выиграли 1,9 тыс. лицензий на сумму около $32,7 млрд, причем последняя не слишком гонится за «средними частотами» 5G – компания получила неплохое «наследство» от поглощенного в 2020 г. конкурента – Sprint – в виде частоты 2,5 ГГц. В сентябре 2020 г. Verizon заплатила $1,9 млрд за 557 лицензий на использование полосы 3,5 ГГц.

По данным The Verge, сети, предназначенные, для работы в недавно приобретенных Verizon частотах, начнут вводиться в эксплуатацию не раньше конца 2021 г.

Судьба 5G в России

В России первая сеть 5G, доступная обычным потребителям, появилась лишь в начале марта 2021 г. Ее запустил оператор МТС, но подключиться к ней смогут лишь избранные пользователи. Притом сама сеть работает лишь в Москве.

Сеть нового поколения доступна только в нескольких популярных местах российской столицы, то есть о покрытии всего города речи пока нет. Стоит также отметить, что 5G-сеть МТС развернута на частотах 4,4-5 ГГц (частотный диапазон n79), который поддерживают не все существующие 5G-смартфоны.

Международный диапазон 3,4-3,8 ГГц в России занят спутниковой связью и силовыми структурами, поэтому перспективы запуска 5G-инфраструктуры в этом диапазоне остаются туманными. В России рассматривают возможность построения сетей 5G на частотах 4,7-4,9 ГГц, однако применение этого диапазона может оставить без связи всех граждан, проживающих на расстоянии 300 км от границ с другими государствами. Это связано с тем, что данный диапазон используется в военной технике в системах обнаружения «свой-чужой». В декабре 2020 г. стало известно, что российские сети пятого поколения могут быть построены на базе сетей LTE.

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) дала добро на строительство сетей пятого поколения еще в марте 2020 г. Разрешение распространяется как на обычные сети, так и на специализированные – технологические и корпоративные. Комиссия предоставила операторам диапазоны 24,25–24,5 ГГц и 4,7-4,9 ГГц.