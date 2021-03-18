Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах

Госкомиссия по радиочастотам планирует выделить диапазон 300-400 МГц для работы сетей беспроводного узкополосного интернета вещей. Преимуществом использования данного диапазона является возможность проникновения сигнала в подвалы и закрытые помещения. Однако оборудования для данного диапазона нет.

ГКРЧ выделяет диапазон 300-400 МГц

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании рассмотрит вопрос о выделении частот в диапазоне 300-400 МГц для узкополосных беспроводных сетей интернета вещей. Это следует из повестки заседания комиссии, имеющейся в распоряжении CNews.

Для указанных целей предлагается выделить полосы частоты 301,125-305, 825 МГц, 337,125-341, 825 МГц, 343-344 МГц и 390-393 МГц. Частоты буду выделены неопределенному кругу лиц при условии регистрации радиоэлектронных средств (РЭС). Другим условием будет использование радиооборудования, включенного в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции при Минпромторге и имеющей статус телекоммуникационного оборудования российского производства (ТОРП).

Что представляет собой российский беспроводной интернет вещей

Сейчас в России работают три типа беспроводных узкополосных сетей интернета вещей. В лицензируемых полосах частот используются технологии EC-GSMи NB-IoT, которые работают, соответственно, на базе сотовых сетей второго поколения стандарта GSMи сотовых сетей четвертого поколения (4G) стандарта LTE.

Для российского интернета вещей нашли новый диапазон частот

Также есть нелицензируемые сети интернета вещей, работающие в диапазоне 863-876 МГц. В данном диапазоне для интернета вещей ключевой является полоса частот 868,7-869,2 МГц; здесь отсутствуют ограничения на рабочий цикл.

Сети интернета вещей в диапазоне 800 МГц могут использовать различные технологии, например LoRaWAN или российские технологии «Стриж», NB-Fiи GoodWAN. Также к таким сетям можно отнести Федеральную сеть транспортной телематики (ФСТТ), которую разворачивает компания «Глонасс-ТМ» на базе технологии XNB. Частоты для данной сети были выделены отдельным решением ГКРЧ.

Работа сетей интернета вещей в диапазоне 800 МГц регулируется базовым решение ГКРЧ от 2007 г. о полосах частот, выделенных для устройств малого и среднего радиуса действия (SRD). В данное решение неоднократно вносились изменения. Так, в конце 2018 г. операторов такого рода сетей обязали осуществлять регистрацию РЭС. Тогда же операторов интернета вещей обязали использовать только отечественное оборудование, правда, срок вступления в силу данного решения был перенесен на 1 декабря 2021 г.

В материалах ГКРЧ отмечается, что согласно таблице распределения полос радиочастот между радиослужбами, до конца 2026 г. должно быть прекращено использование действующими средствами воздушной радионавигации диапазона частот 790-960 МГц с переводом их в диапазон 960 МГц – 1,215 ГГц. В этом случае проблема с нехваткой радиоэлектронных средств в данном диапазоне для интернета вещей будет устранена.

Перевод интернета вещей на отечественное оборудование

В России и Европе существуют некоторые различие в распределении полос частот для интернета вещей. При этом в материалах ГКРЧ говорится, что гармонизацию выделенных полос частот не следует рассматривать как цель в развитии радиочастотного обеспечения сетей интернета вещей.

Причинами тому являются наличие радиоинтерфейсов для беспроводного интернета вещей российской разработки, включая кандидата на федеральный стандарт в этой области — NB-FI и наличие оборудования для интернета вещей российского производства, включая требование о его обязательном использовании. Кроме того, наибольшее значение в сетях интернета вещей имеет уровень приложения, а не передача сигнала на физическом уровне. При этом уровень приложения инвариантен к рабочей полосе радиочастот, используемой в том или ином радиоинтерфейсе.

В настоящее время наблюдается тенденция к развертыванию мобильных сетей радиосвязи в нижних полосах радиочастот — LTE-450 и LTE-350. Например, сети LTE-450 под брендом Skylinkразворачивает Tele2. В этой связи, как отмечается в материалах ГКРЧ, является целесообразным рассмотрение вопроса выделения в полосе 300-400 МГц радиочастотного ресурса еще и сетям интернета вещей.

При этом развертывание сетей интернета вещей в диапазонах ниже 400 МГц обеспечит электромагнитную совместимость с передатчиками цифрового ТВ-вещания, которые планируется разворачивать в диапазоне 470-694 МГЦ.

Кем сейчас заняты частоты 300-400 МГц

В диапазоне 300-400 МГц электромагнитные волны имеют малые потери мощности излучения при распространении в свободном пространстве и проникновении в помещения, что позволяет размещать конечные устройства интернета вещей в глубоких подвалах и объектах с металлизированными стенами и крышей. В то же время размер антенны конечнного устройства в этом диапазоне составит около 0,5 м, а оборудование для сетей интернета вещей в данном диапазоне в настоящее время отсутствует.

На текущий момент в полосах частот 301,125-305, 825 МГц и 337,125-341, 825 МГц работают радиоэлектронные средства сетей стандарта McWll(другое название — NG-1). Сеть данного стандарта строит компания «НИИРИТ-Синвей». Эта компания также судилась за частоты для данного стандарта в диапазоне 1800 МГц, но безуспешно.

В полосах частот 307-308 МГц и 343-344 МГц работают радиоудлинители фиксированных телефонных линий. В полосе 390-394 МГц работают средства транкинговой радиосвязи стандарта Tetra. В этой связи на работу сетей интернета вещей в указанных полосах частот будут наложены ограничения.

Мнения экспертов

Эксперты сомневаются в перспективах использования диапазона частот 300-400 МГц для сетей интернета вещей. «Указанный диапазон вряд ли будет интересен рынку, — полагает руководитель проектов компании “Спектрум-менеджмент” Вадим Поскакухин. — Для обеспечения дальности связи антенна должна быть пропорциональна длине волны. В диапазоне 300-400 МГц на плату такую антенну уже не разместишь, и для дешевых датчиков это станет проблемой, которая нивелирует преимущества от использования более низкого диапазона радиочастот».

С таким мнением соглашается и председатель Ассоциации участников рынка интернета вещей Андрей Колесников. «Данный диапазон из-за размера антенны не подразумевает миниатюризацию, — говорит он. — Собственно, длинна волны является параметром удорожания любых устройств интернета вещей в этом диапазоне. Следовательно, будет ограниченное использование, и не будет массового внедрения. Фундаментальные решения проблемы размера антенны в низких диапазонах без удорожания устройства мне не известны».