Конференция CNews «ИТ в промышленности 2021» состоится 6 апреля
6 апреля 2021 г. CNews проведет конференцию «ИТ в промышленности 2021».
6 апреля 2021 г. CNews проведет конференцию «ИТ в промышленности 2021».
Наиболее популярными направлениями инновационной деятельности на производственных предприятиях в 2019-2020 гг. являлись приобретение передового оборудования и машин (58%); обучение персонала передовым технологиям и инновациям (54%) и приобретение технологий (42%). Почти половина компаний (43-46%) планирует внедрить большие данные, роботизацию бизнес-процессов и искусственный интеллект, хотя на текущий момент они встречаются в производственном секторе достаточно редко — только у 14-16% компаний. Также промышленные предприятия планируют внедрять умное производство (56%), полностью автоматизировать бизнес-процессы (55%) и использовать технологии энергосбережения (48%).
Основные вопросы к обсуждению:
Российский рынок «Индустрии 4.0»
- Уровень цифровизации российских промышленных предприятий.
- Основные сложности цифровизации.
- Какие технологии нужны заказчикам.
- В чем сложности реализации проектов «Индустрии 4.0».
Основные задачи цифровизации
- Как повысить конкурентоспособность при помощи цифровизации.
- Как наладить управленческий учет на предприятии.
- Как построить эффективную работу с клиентами.
- Готовы ли предприятия полностью отказаться от бумажных документов.
- Что такое бережливое производство.
- Как сэкономить на ремонте оборудования.
- Как организовать безопасное производство.
- Логистика и управление поставками.
- Альтернативная энергетика и энергосберегающие решения.
- Как научить сотрудников использовать инновации.
Основные технологии
- Перспективы 3D-печати на производстве.
- Интернет вещей на промышленных предприятиях.
- Нужны ли промышленности видеоаналитика и машинное зрение.
- Место больших данных и машинное обучение в производственном процессе.
- Смогут ли роботы заменить человека.
- Искусственный интеллект на службе человека.
- Дополненная и виртуальная реальность на производстве.
С докладами выступят:
Павел Вахнин, член правления - вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов, Segezha Group;
Илья Заянц, директор по информационным технологиям, Щербинский лифтостроительный завод;
Валентина Руднева, начальник Управления по совершенствованию и эксплуатации систем автоматизации управления производственными процессами, «Мосгаз»;
Денис Ерофеев, директор департамента развития бизнес-процессов, управляющая компания «Полюс»;
Павел Моряков, генеральный директор, «Москабельмет»;
Борис Ашрафьян, директор проектного офиса ИТ, Новолипецкий металлургический комбинат;
Андрей Коконов, начальник экспортного отдела, коммерческая дирекция, представительство Новолипецкого металлургического комбината в г. Москве;
Алексей Рыжий, директор департамента информационных технологий, «Нанолек»;
Александр Колесов, руководитель отдела разработки ПО, Biocad;
Николай Кабанов, технический евангелист и руководитель направления по развитию компетенций партнеров, UiPath;
представитель компании PepsiCo;
представитель компании EPAM.
Стоимость участия для представителей ИТ-компаний, Телеком и консалтинговых компаний – 18000 руб. за одного представителя.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету:
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По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.