Премия «Инновация года 2021»: начат отбор номинантов

Издание CNews объявило о начале сбора заявок на соискание премии «Инновация года 2021». Экспертный совет рассмотрит проекты и технологии, позволившие существенно повысить эффективность российского бизнеса и госструктур.

Как подать заявку на премию «Инновация года 2021»

Прием заявок на соискание премии «Инновация года 2021» продлится до 14 мая 2021 г. Оргкомитет рассматривает заявки от разработчиков, поставщиков и заказчиков передовых технологий в 35 номинациях по пяти направлениям. Награждение лауреатов состоится на мероприятии «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 10 июня 2021 г.

Задача премии – привлечь широкое внимание к успешному российскому опыту разработки и использования инноваций. Экспертный совет отметит наградой наиболее удачные и перспективные проекты и технологии, показавшие свою эффективность в российских предприятиях различных секторов экономики и госструктурах.

Подробная информация о номинациях, правилах участия в конкурсе и критериях оценки размещена на сайте премии «Инновация года».

Лауреаты премии в 2019 г.

В 2019 г. премией «Инновация года» были отмечены трое лауреатов по направлениям «Бизнес для бизнеса», «Промышленность» и «ИТ в банках».

В номинации «Бизнес для бизнеса» жюри наградило компании «Почта России» и «Ростелеком», «Норильский никель» и «Тинькофф Банк».

Замгендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков с наградой «Инновация года 2019»

«Почта России» и «Ростелеком» удостоились награды за создание единой корпоративной сети передачи данных, которая охватила 37 тысяч объектов почтовой связи. В основе этого масштабного проекта лежит частная сеть, построенная по технологии IP VPN и обеспечивающая высокоскоростной доступ в интернет.

Лауреатом в номинации «Промышленность» стал «Норильский никель» за реализацию программы «Технологический прорыв», охватывающую все сферы деятельности компании – от добычи руды до выпуска готовой продукции. На момент награждения были введены в промышленную эксплуатацию 15 систем «Технологического прорыва».

Холдинг «Вертолеты России»: беспилотный вертолет VRT300 Направление «Транспорт» Компания АТОЛ: сервис «АТОЛ-Онлайн» Направление «Бизнес для бизнеса» («ИТ-сервисы») Компания «Мобильные ТелеСистемы»: платформа Smartmed Направление «Государство» («Новые технологии в медицине») Компания «Роспартнер»: решение «Сервис-монитор» Направление «Бизнес для бизнеса» («Мониторинг и Устойчивое управление ИТ-инфраструктурой») Компания NAVITEL: видеорегистратор NAVITEL R1000 Направление «Бизнес для покупателя» («Современная оптика») Холдинг «Вертолеты России»: беспилотный вертолет VRT300 Направление «Транспорт»

В номинации «ИТ в банках» награда досталась «Тинькофф Банку» за открытие виртуального центра разработки первым из российский банков. Это стало ответом на ключевой тренд среди разработчиков при поиске новой компании: возможности работать удаленно. Теперь над созданием продуктов банка работают специалисты из разных городов страны и ближнего зарубежья.