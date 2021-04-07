CNews приглашает на работу журналистов, редакторов и дизайнеров
Издание CNews приглашает на работу редакторов, журналистов и дизайнеров.
ПИШУЩИЙ РЕДАКТОР, ЖУРНАЛИСТ
Обязанности:
- подготовка материалов;
- проведение интервью.
Требования:
- грамотный русский язык;
- опыт работы в журналистике;
- знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом;
- владение английским языком является преимуществом.
Условия:
- размер оплаты определяется по результатам собеседования;
- работа в офисе - м. Алексеевская (5 минут пешком), допускается удаленка;
- рабочие дни с понедельника по пятницу.
РЕДАКТОР СПЕЦПРОЕКТОВ
Обязанности:
- запуск новых форматов,
- реализация специальных проектов,
- проведение интервью,
- подготовка аналитических материалов,
- редакторская правка материалов,
- координация работы журналистов.
Требования:
- креативность,
- умение работать в рамках поставленных сроков,
- грамотный русский язык,
- опыт работы в журналистике или PR,
- умение четко организовать свою работу и работу журналистов,
- знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом,
- владение английским языком является преимуществом.
Условия:
- размер оплаты определяется по результатам собеседования.
АНАЛИТИК CNEWS ANALYTICS (ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ)
Обязанности:
- проведение интервью, опросов,
- подготовка исследований,
- написание статей.
Требования:
- отличный русский язык,
- опыт в журналистике и/или аналитике,
- познания в сфере ИТ.
Условия:
- размер оплаты определяется по результатам собеседования,
- работа – Москва или удаленно, график по договоренности.
ДИЗАЙНЕР
Обязанности:
- создание инфографики,
- разработка дизайн-макетов для специальных проектов портала,
- создание баннеров.
Требования:
- креативность,
- аккуратность,
- умение работать в рамках поставленных сроков.
Условия:
- удаленная работа,
- сдельная оплата труда,
- резюме рассматриваются с примерами работ.