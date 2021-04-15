Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы
Крупнейшее мероприятие лета 2021 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 10 июня.
Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.
Мероприятие примет более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 80 докладов.
Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.
Программа CNews FORUM Кейсы включает тематические секции: «Цифровая трансформация», «ИТ в госсекторе», «ИТ в финсекторе», «ИТ в ТЭК», «Микросервисы», «ИТ в торговле», «Облачные технологии».
В секции «Цифровая трансформация» выступят признанные эксперты в этой сфере: директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Министерства просвещения России Павел Кузьмин; директор по цифровой трансформации концерна «Тракторные заводы» Денис Сологуб; вице-президент по цифровизации и трансформации «Евроцемент груп» Элина Бойченко; директор по цифровой трансформации Segezha Group Сергей Меркулов; начальник управления развития ДИТ ВДНХ Дмитрий Бухвалов; директор по цифровой трансформации НЛМК Сергей Казанцев.
Кроме них участие в CNews FORUM Кейсы подтвердили директор УИТ «Мечела» Валерий Дьяченко; менеджер по информационным системам и бизнес-решениям по стране, Coca-Cola HBC Россия Стоян Валчев; заместитель генерального директора, РЖД Евгений Чаркин; директор по ИТ, банк «Хоум Кредит» Александр Калиновский; управляющий директор по информационным технологиям «Московской биржи» Андрей Бурилов; ИТ-директор Московского кредитного банка Алексей Карпунин; директор по инновациям банка «Уралсиб» Дмитрий Гришин; директор по цифровой трансформации концерна «Тракторные заводы», Денис Сологуб; директор по цифровой трансформации НЛМК Сергей Казанцев; вице-президент, директор направления ИТ-архитектуры, банка «Открытие» Андрей Залманов; начальник управления развития ДИТ, ВДНХ, Дмитрий Бухвалов; директор по информационным технологиям, член правления «Национального расчетного депозитария», Павел Андрианов; директор по разработке ИТ-решений «ОТП банка» Михаил Бижан; управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Андрей Лагунов; руководитель Центра цифровых технологий «Росэнергоатома» Константин Кудашев; ИТ-директор «ВсеИнструменты.ру» Вадим Кузин; заместитель директора ИТ, Faberlic Юлия Марова.
На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.
В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.
Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.
Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.