Вожди российской цифровизации в разы потеряли в доходах

Доходы вице-премьера Дмитрия Чернышенко и министра цифрового развития Максута Шадаева сократились за год в три-четыре раза. Это случилось после того, как они перешли на работу в Правительство из холдинга «Газпром-Медиа» и «Ростелекома» соответственно.

Дмитрий Чернышенко в три раза потерял в доходах

Администрация Президента и Правительство раскрыли сведения о доходах своих руководителей и членов их семей за 2020 г.

Доход вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего цифровое развитие, составил 142,7 млн руб. Еще 59,4 млн руб. заработала его супруга.

То есть всего семья Чернышенко заработала за 2020 г. 202 млн руб. Доход «цифрового» вице-премьера оказался значительно ниже, чем был в 2019 г. Тогда он, работая главой холдинга «Газпром-Медиа», заработал 423,2 млн руб., то есть в три раза больше.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Дмитрию Чернышенко принадлежит машиноместо площадью 16,1 кв. м и автомобиль Land Rover Range Rover. У его супруги есть две квартиры площадью 364,7 кв. м, три земельных участка площадью 6 тыс. кв. м, жилой дом площадью 1173 кв. м, два машиноместа общей площадью 28,4 кв. м и два нежилых помещенья общей площадью 133,8 кв. м.

Максут Шадаев потерял в доходах в четыре раза

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заработал за 2020 г. 23,3 млн руб.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев

Это в четыре раза меньше его дохода за 2019 г., когда, работая вице-президентом «Ростелекома», он заработал 90,7 млн руб. В собственности Шадаева находится квартира площадью 101,6 кв. м.

Доходы руководителя ИТ-управления Администрации Президента

В 2020 г. новым начальником Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента стала Татьяна Матвеева, до той поры руководившая Управлением информационных технологий Федеральной налоговой службы.

Начальник Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента Татьяна Матвеева

Доход Матвеевой за 2020 г. составил 8,66 млн руб. Еще 10 млн руб. заработал ее супруг, то есть общий доход семьи составил 18,68 млн руб. В собственности супругов есть четыре квартиры общей площадью 310,4 кв. м, два машиноместа общей площадью 38,8 кв. м и автомобиль Nissan X-trail.