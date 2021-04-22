«Ростелеком» отказался от промежуточных дивидендов. Инвесторы расстроились

«Ростелеком» представил стратегию на 2021–2025 гг., согласно которой выручка компании увеличится в два раза. При этом компания откажется от выплаты промежуточных дивидендов в пользу ежегодных, что вызвало негативную реакцию инвесторов.

Новая стратегия «Ростелекома»

Совет директоров «Ростелекома» одобрил новую стратегию компании до 2025 г. Она позволит увеличить выручку компании более, чем до 700 млрд руб., в полтора раза увеличить показатель OIBDA, вдвое увеличить чистую прибыль, достичь целевого уровня долговой нагрузки по показателю Net Debt/OIBDA менее 2,5, обеспечить величину капитальных затрат (CAPEX) в абсолютном выражении на уровне 2020 г.

В 2020 г. CAPEX составил 136 млрд руб. По прогнозам компании, в 2025 г. показатель будет равен примерно 135 млрд руб. (здесь учтены только вложения в существующие или известные госпроекты).

«Мы берем на себя амбициозную цель сохранить CAPEX на постоянном уровне, - сообщил вице-президента компании Сергей Крылов.- В абсолютном исчислении наша CAPEX-программа 2025 г. будет такой же, как программа 2020 г.».

Новая дивидендная политика

Обновленная дивидендная политика «Ростелекома» предполагает выплату в качестве дивидендов не менее пяти рублей на акцию. Компания ежегодно планирует наращивать выплаты как минимум на 5% и не менее 50% от чистой прибыли направлять на дивиденды.

«Ростелеком» по новой стратегии увеличит выручку в два раза, но откажется от выплаты промежуточных дивидендов в пользу ежегодных

Гендиректор оператора Михаил Осеевский сообщил на дне инвестора, что компания откажется от выплаты промежуточных дивидендов в пользу ежегодных. «У нас была такая практика, но мы не почувствовали каких-то дополнительных преимуществ, - сказал Осеевский. - Пока приняли решение вернуться к модели выплаты дивидендов один раз в год».

Ложка дегтя

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин отмечает, что цели и темпы, заложенные в стратегии «Ростелекома» до 2025 г., неплохи. Но после их объявления 20 апреля 2021 г. можно было заметить, как акции компании упали на 2,5% - с 107,8 руб. до 104,7 руб. Правда, впоследствии они отыграли падение до 105,8 руб.

«Дивиденды для телекомов – это основной фактор инвестиционного кейса, и он оказался непривлекательным, - объясняет Либин. - На фоне прогнозов по финансовым показателям, прогнозы по дивидендам для акционеров очень скромные. Получилось, что дивиденды – это большая ложка дегтя: доход составит менее 5%, притом, что у МТС он около 8-9%. Аргументов, чтобы покупать по такой цене не особо много».

Не время для 5G

Для реализации стратегических приоритетов компания перейдет к сегментно-кластерной модели развития с фокусом на клиента и лидерство по эффективности затрат. Традиционные клиентские сегменты дополнят отдельно выделенные быстрорастущие кластеры – ЦОД, облачные сервисы, информационная безопасность, цифровая медицина, цифровой регион, государственные цифровые услуги и сервисы. При этом инвестировать в строительство 5G компания не намерена.

По словам Осеевского, компания не учитывала в прогнозе по CAPEX затраты на строительство сетей пятого поколения, потому что это не входит в ближайший план инвестиционной политики «Ростелекома». «Как я уже говорил, мы не думаем, что они появятся в горизонте 3-4 лет. Это видимо, задачи уже следующего стратегического цикла», - отметил Осеевский.

Выручка «Ростелекома» за 2020 г. составила 546,9 млрд руб., OIBDA достигла 194,1 млрд руб. (35,5% от выручки), чистая прибыль — 25,3 млрд руб.