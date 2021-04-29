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«ГЛОНАСС» нового типа обойдется в 800 миллионов и сможет работать без спутников

Бизнес Тендеры Телеком Навигация
, Текст: Владимир Бахур
АО «ГЛОНАСС» ищет разработчика новой киберзащищенной комплексной системы навигации, которая сможет работать даже вне поля видимости спутников и обеспечит геопозицонирование внутри помещений, в плотно застроенной и пересеченной местности. На систему нового поколения «КОНСУЛ» компания уже получила субсидию в размере 800 млн руб. В рамках проекта предполагается широкое использование отечественной микроэлектроники.

Новые технологии геопозиционирования

АО «ГЛОНАСС», оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (Росимущество является владельцем 100% компании) планирует начать работы над новым поколением навигационной спутниковой платформы под названием «КОНСУЛ» («Комплексированная навигационная система услуг локации») с повышенной защитой от кибератак, которая сможет обеспечивать геопозиционирование наземных объектов даже в условиях сильных помех и при отсутствии сигналов спутников.

Соответствующий тендер с начальной и максимальной ценой 800 млн руб. на проведение научно-исследовательской опытно-конструкторской работы по созданию проекта «КОНСУЛ РЭА» опубликован компанией на портале госзакупок zakupki.gov.ru. Срок подачи заявок на участие в закупке заканчивается в полдень 11 мая 2021 г., и в этот же день будет проводиться рассмотрение заявок.

На разработку новой навигационной системы компании «ГЛОНАСС» была выделена субсидия, при этом применение «КОНСУЛ РЭА» будет «актуальным в отраслях, где требуется высокая надежность и точность геопозиционирования, повышенные уровни помехозащищенности и информационной безопасности», пояснили «Коммерсанту» в Минпромторге.

В «ГЛОНАСС» заявили изданию, что обязательность установки этой системы не предусматривается. В перспективе «КОНСУЛ», в частности, может применяться на объектах критической информационной инфраструктуры, для авиатранспорта и морских перевозок, работы беспилотного транспорта.

Особенности проекта «КОНСУЛ»

В рамках контракта «ГЛОНАСС» на проведение НИОКР предполагается создание аппаратуры, аппаратно-программного комплекса и специального программного обеспечения для системы «КОНСУЛ».

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«КОНСУЛ» обеспечит геопозиционирование даже при отсутствии сигналов спутников

Среди требований к системе «КОНСУЛ» указано обеспечение геопозиционирования абонентам «в условиях плохого приема или полного отсутствия сигналов навигационных космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем (ГЛОНАСС, GPS, GALILEO, BEIDOU и других), а также в условиях воздействия внешних маскирующих помех естественного или искусственного происхождения и имитационных помех», следует из описания тендера.

Станции, датчики и абонентские терминалы для системы «КОНСУЛ» будут сделаны с применением новых технологий и позволит отслеживать передвижение транспорта или других объектов, например, в местности со сложным рельефом или плотно застройкой, а также внутри помещений, пояснили «Коммерсанту» в «ГЛОНАСС».

Работа системы «КОНСУЛ» будет основана на сочетании технологий навигации и геопозиционирования, а также дополнительных технологий «для достижения необходимых уровней точности и/или помехоустойчивости», следует из описания заявки.

Помимо группировки спутников и соответствующего наземного комплекса, в системе будет задействована наземная радионавигация, инерциальная ориентация и позиционирование внутри помещений. В плане защиты информации системы предполагается использование сертифицированных средств, включая средства криптографической защиты информации.

В рамках исполнения условий тендера его исполнителю вместе с заказчиком предстоит определить «не менее трех потенциальных потребителей продукции», с которыми предстоит согласовать характеристики продукции на этапе технического проектирования. Проект включает создание и испытание макетов оборудования, исследование спектра для выбора возможных частотных диапазонов работы системы, подготовка комплектов конструкторской, технологической, программной и эксплуатационной документации.

Претендентам на участие в тендере по системе «КОНСУЛ» необходимо предоставить обеспечение заявки в размере 5,0% от цены договора, то есть, в размере 40 млн руб., следует из документации тендера. Помимо этого, юрлица участников тендера должны соответствовать всем требованиям законодательства в части отсутствия долгов и банкротства, а также обладать всеми необходимыми лицензиями, свидетельствами и исключительными правами на интеллектуальные права, необходимые для исполнения договора, отмечается в документе.

В описании тендера также имеется пункт о приоритете товарам, работам и услугам российского происхождения в соответствии с постановлением Правительства №925 от 16 сентября 2016 г. В описании технических требований к отдельным модулям и блокам системы даже присутствует требование по использованию ряда отечественных полупроводниковых компонентов. Например, в приемно-передающих модулях обязательным является применение российских серийных микросхем К1917ВС024 и К5200МХ014.

Что говорят эксперты

Гендиректор «Автолокатор» Олег Афанаскин высказал «Коммерсанту» опасение в том, что новая «КОНСУЛ» в перспективе может стать обязательным для применения – как это ранее произошло с системой «ЭРА-ГЛОНАСС» на территории Таможенного союза.

В апреле 2020 г. CNews рассказал о том, что обязательные требования для транспортных компаний по оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, утвержденные постановлением Правительства России №597 от 28 апреля 2020 г., вступят в силу 31 мая 2021 г., хотя ранее речь шла об апреле-июле 2020 г., или начале 2021 г. Обязательное оснащение транспорта для международной перевозки опасных грузов перенесено на 1 января 2022 г.

«ГЛОНАСС» намерена использовать необычный подход по объединению разных видов и методов определения местоположения, заявил «Коммерсанту» гендиректор «РусГИС Технологии» Вячеслав Бутин. По его мнению, геопозиционирование внутри помещений позволит, например, автоматизировать сбор заказа на складах, или управлять скоростью и траекторией движения беспилотников.

Навигационная технология, работающая независимо от спутников, по мнению гендиректора «Навмарин» (разработка морских и речных УКВ-радиостанций) Алексея Мигалина, позволит повысить точность геопозиционирования до «сантиметровой» точности, необходимой для швартовых операций и автоматической прокладки маршрутов при морских перевозках.

Продакт-менеджер Prestigio Артем Сидоркин заявил «Коммерсанту», что разработка навигационной системы с защитой от кибератак давно назрела, особенно для промышленных систем синхронизации, где возможна подмена сигнала спутников.

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