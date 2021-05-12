Банкоматы и платежные терминалы в России могут остаться без связи

M2M-абоненты вне закона

Операторы связи с 1 июня 2021 г. будут вынуждены прекратить оказание услуг уже подключенным M2M-абонентам (machine to machine) в связи со вступлением в силу поправок к закону «О связи», нацеленных на борьбу с «серыми» SIM-картами. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на отзывы сотовых компаний к проекту постановления правительства о регистрации корпоративных абонентов, опубликованным на портале правовой информации (pravo.gov.ru).

В соответствии с предложенными чиновниками изменениями, все подключаемые юридические лица будут обязаны вносить в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) данные пользователей SIM-карт. Однако в ЕСИА подобная функциональность все еще не предусмотрена, утверждают представители телеком-отрасли. Следовательно, если данная проблема не будут устранена в надлежащие сроки, операторы не смогут оказывать услуги связи корпоративным клиентам на законных основаниях.

Операторам дана отсрочка для регистрации корпоративных клиентов до 30 ноября 2021 г. Она, тем не менее, не касается абонентов специализированных тарифов для устройств. К таким устройствам, в частности, относятся банкоматы и платежные (POS) терминалы, видеорегистраторы, счетчики и другие приборы из области «умной» инфраструктуры.

Банкоматы могут оказаться без связи

Представители «большой четверки» операторов – МТС, «Мегафон» и Tele2 – предлагают распространить отсрочку в том числе и на пользователей М2М SIM-карт, отмечает «Коммерсант».

Минцифры дает отсрочку

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минцифры России, операторы все же смогут рассчитывать на трехмесячную отсрочку регистрации M2M SIM-карты в ЕСИА.

«Минцифры России принято решение ввести переходный период для регистрации М2М SIM-карт. С учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, в проекте постановления Правительства будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М SIM-картах, используемых в устройствах, в ЕСИА», – говорится в заявлении информагентства.

В ведомстве пообещали, что регистрация SIM-карт станет доступна к июню 2021 г. Кроме того, представитель министерства заявил, что россияне смогут заключать договоры на оказание услуг связи без посещения офиса оператора связи, прямо на портале госуслуг.

Минцифры также ведет работу по созданию условий для подписания гражданских сделок с использованием инфраструктуры электронного правительства, чтобы россияне могли удаленно и в безопасной среде совершать юридически значимые действия.

Как еще в России хотят бороться с «серыми» SIM-картами

Как ранее сообщал CNews, в рамках борьбы с «серыми», то есть либо вовсе не зарегистрированными, либо зарегистрированными на посторонних людей SIM-картами, в России планируют обязать операторов передавать Роскомнадзору детальную информацию об абонентах, в том числе и о совершенных ими звонках. С такой инициативой в середине марта 2021 г. выступило Минцифры.

Крупные отечественные операторы сочли, что затребованный регулятором объем данных избыточен. Представители Минцифры, подготовившего проект постановления Правительства, заверили CNews, что в случае его принятия тайна связи будет соблюдена – к содержимому переписки и переговоров доступа у регулятора не будет.

В конце января 2021 г. CNews писал о том, что Роскомнадзор готов потратить около 386 млн руб. на создание системы проверки достоверности сведений об абонентах сотовых операторов. Инициатива является частью стратегии цифровой трансформации регулятора на 2021-2023 гг., затраты на реализацию которой в общей сложности оцениваются в более чем 5,5 млрд руб.