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В Мегафоне будет новый гендиректор. Подробности

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, Текст: Игорь Королев
У «Мегафона» скоро будет новый гендиректор. Место Геворка Вермишяна, возглавляющего компанию с 2018 г., займет бывший топ-менеджер «Магнита» Хачатур Помбухчан.

Изменения в руководстве «Мегафона»

Сотовый оператор «Мегафон» сообщил о предстоящих изменениях в руководстве компании. Ожидается, что вместо Геворка Вермишяна должность гендиректора компании займет Хачатур Помбухчан.

Кандидатура Помбухчана будет вынесена на рассмотрение совета директоров для утверждения собранием акционеров компании. Предполагается, что соответствующие изменения вступят в силу с 1 июля 2021 г.

Хачатур Помбухчан и «Магнит»

Хачатур Помбухчан долгое время работал в розничной сети «Магнит» и считался ближайшим соратником ее основателя и бывшего главы Сергея Галицкого, который до женитьбы носил фамилию Арутюнян.

В 2008-2018 гг. Помбухчан был финансовым директором «Магнита». В 2018 г. после ухода Галицкого из компании он некоторое время возглавил «Магнит», но затем покинул компанию. Затем он был членом советов директоров компаний «Городской супермаркет» (сеть «Азбука вкуса») и DTS Retail.

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Новый гендиректор «Мегафона» Хачатур Помбухчан долгое время работал в розничной сети «Магнит»

В 2020 г. Помбухчан стал членом совета директора «Мегафона» и одновременно занял пост замгедиректора USM Telecom – структуры холдинга USM, через который Алишер Усманов владеет «Мегафоном».

В конце 2020 г. совет директоров «Мегафона» утвердил кандидатуру Помбухчана на пост исполнительного директора компании. В январе 2021 г, собрание акционеров «Мегафон» утвердило это решение. В этой должности Помбухчан должен был отвечать за вопросы развития и повышения эффективности бизнеса.

Как Геворк Вермишян руководил «Мегафоном»

Геворк Вермишян – ветеран «Мегафона». Он работает на руководящих должностях компании с 2011 г. Вермишян сначала был финансовым директором компании, затем исполнительным директором.

В 2018 г. Вермишян возглавил компанию. Сейчас ожидается, что Вермишян войдет в совет директоров «Мегафона» и займется развитием международных и стратегических активов компании.

Мнение аналитика

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин не ожидает больших изменений в работе «Мегафоне» после предстоящих перестановок. «Помбухчан и так был исполнительным директором компании, курирую всю операционную деятельность, - констатирует аналитик. – С Вермишяном, скорее всего, он согласовывал только стратегические вопросы».

В 2020 г. выручка «Мегафона» составила 332 млрд руб., сократившись за год на 4,8%. Показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) составил 148 млрд руб, снизившись на 2,5%.

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