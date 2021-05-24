«Почте России» разрешили делать бессрочные долги

Госдума приняла законопроект, разрешающий «Почте России» выпускать бессрочные облигации. Сейчас закон разрешает выпускать такие облигации только организациям, осуществляющим свою деятельность не менее пяти лет. Поскольку «Почта России» в 2019 г. была акционирована, то формально под это требование она не подходила.

«Почта России» сможет выпускать вечные облигации

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет акционерному обществу (АО) «Почта России» возможность эмиссии бессрочных облигаций. Изменения предполагают снять ограничения с госкомпании, установленные законом 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Согласно ему, выпускать бессрочные облигации может организация в организационно-правовой форме хозяйственного общества, которое осуществляет свою деятельность не менее пяти лет. К ним относятся ООО, АО, ПАО и т. д.

ФГУП «Почта России» сменила организационно-правовую форму юрлица в октябре 2019 г. — компания стала АО вместо ФГУП (федеральное государственное унитарное предприятие). Соответственно, ранее на госкомпанию распространялось ограничение о выпуске бессрочных облигаций, так как она существовала в качестве АО менее пяти лет. Однако разработанный законопроект прописывает, что вышеупомянутый пятилетний срок включает в себя и ту деятельность, которую компания вела в статусе ФГУП «Почта России».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается наличие «исключительной финансовой устойчивости» АО «Почта России», а также отсутствие в прошлом существенных нарушений условий исполнения обязательств по облигациям и иным ценным бумагам. По мнению авторов законопроекта, это также является основанием для предоставления компании возможности выпускать бессрочные облигации.

Депутаты разрешили «Почте России» делать бессрочные долги

В «Почте России» CNews заверили, что компания успешно работала и до реорганизации из ФГУП в АО. Поэтому она сама инициировала изменения в федеральный закон, чтобы снять формальное ограничение, которое не позволяет ей выпускать бессрочные облигации.

Что такое бессрочные облигации

Облигации — это эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить ее номинальную стоимость деньгами или имуществом в течение конкретного времени. Однако речь здесь идет о классической облигации. Если облигация бессрочная, весь основной долг целиком в виде номинальной стоимости облигации владелец не получит никогда. Он будет только периодически получать выплаты по купону, теоретически — постоянно, то есть бессрочно.

Бессрочные облигации для владельца — один из способов привлечь финансирование. При этом их покупка не размывает акционерных долей участием сторонних лиц в компании, как при покупке акций. Фактически бессрочные облигации — это бессрочный «долг», по которому эмитент производит выплаты.

Бессрочные облигации могут выпускать банки, а с 2019 г. и корпорации. Однако согласно упомянутому выше закону «О рынке ценных бумаг», корпорации для эмиссии должны иметь наивысший кредитный рейтинг, и за период за ними не должно быть выявлено существенных нарушений исполнения обязательств по облигациям и иным ценным бумагам.

Круг потенциальных покупателей вечных облигаций достаточно ограничен — в следствии того, что, в первую очередь, такие бумаги ориентированы на инвесторов, у которых есть длинные деньги (финансы, предоставляемые на длительный срок).

Для чего облигации «Почте России»

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Правительству России совместно с «Почтой России» поручено проработать вопросы, связанные с осуществлением «Почтой» функций грузового транспортного предприятия. Эти функции требуют развития собственной авиации перевозчика, соответствующие вложения должна предусматривать инвестиционная программа. При этом Правительство совместно с «Почтой», согласно поручению Президента, должно принять меры для реализации данной инвестиционной программы, в частности, обеспечить выпуск бессрочных облигаций.

А будет ли на них спрос?

Спрос на бессрочные облигации «Почты России» определенно будет, заявляет аналитик «Фридом финанс» Валерий Емельянов. Российские банки сейчас испытывают дефицит инвестиционных идей для вложений с умеренным риском. Банки, скорее всего, и будут главными покупателями вечных бондов, продолжает аналитик.

«Вряд ли компания будет привлекать все 70 млрд руб. сразу. Скорее всего, начнут с 5 млрд руб. — Такой суммы уже достаточно, чтобы закупить 2-3 грузовых самолета», — рассказывает Емельянов.

Заемщик «Почта России» — это 100-процентная госкомпания. Повышенный купон и государственный кредитный риск означают хороший спрос со стороны банков, пенсионных фондов и управляющих компаний, соглашается аналитик группы «Финам» Алексей Ковалев.

Отметим, что комитет Госдумы по собственности хоть и рекомендовал парламенту принять в первом чтении этот законопроект, тем не менее, подчеркнул, что Правительство России не представило доводы, обосновывающие целесообразность такого финансового инструмента заимствований для компании. При этом сам закон попросту устраняет формальный запрет на признание «Почты России» предприятием с более чем пятилетней историей, отмечает Емельянов.

«ФГУП менял форму владения на акционерное общество. С точки зрения правовой казуистики история почты как юрлица обнулилась, хотя все на рынке понимают, что “Почта России” никуда не делась, и ее основные бизнес-процессы никак не поменялись», — говорит Емельянов.