Таинственные незнакомцы отбросили Камчатку в «темные века». Тысячи людей остались без интернета, денег и связи

На Камчатке в результате земляных работ, которые проводила пока не установленная организация, произошел обрыв магистрального кабеля «Ростелекома», из-за чего на полуострове пропала связь. Жители лишились интернета, мобильной связи и даже возможности снять деньги в банкоматах. Оплата по картам тоже не работает. Сроки восстановления кабеля не установлены.

Камчатка ушла в офлайн

Жители полуострова Камчатка 31 мая 2021 г. лишись мобильной и телефонной связи, а также потеряли возможность оплачивать товары и услуги картой или снимать деньги в банкоматах. По информации агентства «Кам24», телекоммуникационная катастрофа стала следствием повреждения магистрального кабеля, принадлежащего «Ростелекому».

Как сообщили CNews представители «Ростелекома», авария произошла 31 мая 2021 г. приблизительно в 6:00 по Москве (в 15:06 по местному времени). Сбой был зафиксирован на участке кабеля Усть-Большерецком и поселком Дальний протяженностью несколько десятков километров. На момент публикации материала связь на полуострове отсутствовала.

Камчатка осталась без современных средств связи, но для ее жителей это привычное дело

«Кам24» пишет, что в некоторых магазинах не принимают не только карты, но даже наличные. Это связано с тем, что их системы учета товарооборота ориентированы на работу онлайн. В ручной режим «многие продавцы не решаются перейти», сообщает агентство.

Кто виноват

Представители «Ростелекома» сообщили CNews, кабель повредила неизвестная сторонняя организация при проведении земляных работ. Специалисты обнаружили место повреждения кабеля и вырытую траншею. Кто санкционировал проведение земляных работ, и кто их проводил, остается неизвестным.

Сроки проведения работ по восстановлению кабеля и приблизительное время возвращения связи на Камчатку остаются неизвестными. «Ведутся восстановительные работы», – сказали CNews сотрудники «Ростелекома».

Неясно также, есть ли в планах «Ростелекома» обеспечение жителям полуострова компенсации за доставленные неудобства. Редакция CNews обратилась к представителям оператора с этим вопросом и ожидает ответа.

Кто пострадал

По информации ТАСС, без связи на момент публикации материала оставались почти все районы и города полуострова. В их числе оказались, помимо прочих, Петропавловск-Камчатский и Мильково.

Согласно статистике Росстата, на Камчатке в настоящее время проживает около 312 тыс. человек. Больше половины из них (57,55%) живет в Петропавловске-Камчатском.

Проблемами с банкоматами, интернетом и приемом наличных на Камчатке все не ограничилось. Мобильный интернет тоже перестал работать, а обычная сотовая связь начала сбоить. Многие абоненты также стали жаловаться на проблемы с отправкой или получением SMS-сообщений. Агентство «Кам24» также утверждает, что на полуострове, помимо прочего, парализовано делопроизводство в частных и государственных учреждениях.

Камчатке не привыкать

Жители Камчатки регулярно сталкиваются с отсутствием связи из-за проблем на линиях «Ростелекома». Как пишет «Кам24», в апреле 2017 г. пропал интернет, и причиной этому стал экскаваторщик. Он повредил магистральный кабель на участке Селихино – Ягодное Хабаровского края. Без интернета тогда остались еще и клиенты компании в Сахалинской и Магаданской областях.

Земельные работы, в ходе которых произошел инцидент, не был санкционированы. Как и сейчас, граждане остались без мобильного и проводного интернета и без возможности снять деньги в банкомате или оплатить покупку по карте.

В конце марта 2021 г. кабель «Ростелекома» на Камчатке повредили в очередной раз. По информации «Аиф-Камчатка», это случилось на участке Селихино – Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае. На этот раз без связи остались клиенты «Билайна». На восстановление кабеля потребовалось несколько часов.

Как «Ростелеком» Камчатку к ШПД подключал

Жители Камчатки ощутили все преимущества широкополосного доступа в интернет лишь недавно – меньше пяти лет назад. Как сообщал CNews, в сентябре 2016 г. «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Сахалин - Магадан - Камчатка.

До этого на Камчатке магистральный интернет работал только через спутник. Как следствие, скорость доступа в Сеть была сравнительно низкой, в отличие от тарифов.

Проект был объявлен в 2012 г., то есть на строительство линии потребовалось четыре года. Общая протяженность ВОЛС составила 1,7 тыс. км, пропускная способность канала - 8 Тбит/с. Стоимость прокладки канала составила 5 млрд руб. с учетом модернизации наземной инфраструктуры в Магаданской области и Камчатском крае.

При этом, что важно, «Ростелеком» изначально планировал проложить дополнительный подводный кабель от Магадана до Камчатки в качестве резервного. Однако в итоге от этой идеи было решено отказаться. Вместо этого «Ростелеком» проложил кабель глубже, что позволит избежать возможного повреждения от кораблей-тральщиков.