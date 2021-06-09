Хозяева «Билайна» разделят свой бизнес

Группа Veon выделяет инфраструктурные подразделения из операторского бизнеса

Группа Veon намерены во всех странах своего присутствия выделить из инфраструктурные подразделения из основного бизнеса. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» рассказал глава входящего в Veon сотового оператора «Киевстар» Александр Комаров. Частью Veon является также российский оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

Инфраструктурные компании будут владеть пассивной инфраструктурой - в первую очередь, сотовыми вышками и волоконно-оптические линиями связи (ВОЛС). Например, по всей Украине у «Киевстара» есть 11 тыс. элементов пассивной инфраструктуры, половину из которой составляют башни.

Также «Киевстар» ежегодно строит до 1 тыс. км оптоволоконной сети, которая может может использоваться как самим оператором, так и сдаваться в аренду. По словам Комарова, созданные на базе пассивной инфраструктуры компании смогут предоставлять услуги конкурентам «Киевстара» и другой пользователям данной инфраструктуры.

Группа Veon намерена во всех странах своего присутствия выделить инфраструктурный бизнес в отдельные подразделения

Пресс-служба группы Veon не ответила на запрос CNews относительно планов по выделению инфраструктурного бизнеса в отдельные компании. Представители «Вымпелкома» заявили, что не комментируют планы Veon.

Как «дочки» Veon продавали свои башни

У группы Veon уже есть опыт отделения инфраструктурного бизнеса от операторского. В 2015 г. принадлежавший группе итальянский сотовый оператор Wind Telecommunicazioni продал 7,5 тыс. сотовых вышек испанской компании Albertis Infrastructuras за 693 млн евро. Позднее Veon продал и весь Wind Telecommunicazioni.

В 2017 г. принадлежащий группе Veon пакистанский сотовый оператор Jazz договорился о продаже 13 тыс. сотовых вышек малазийскому оператору Axiata. Сумма сделки должна была составить $940 млн. Однако продажа была заблокирована пакистанскими властями. «Дочка» Veon в Бангладеше Banglalink также вела переговоры о продаже принадлежащих ей 6 тыс. вышек за $400 млн, но и эта сделка не состоялась.

«Вымпелком» в 2015 г. выделил башенную инфраструктуру в отдельную «Национальную башенную компанию», к которую передал около 10 тыс башен. Тогда же оператор начал переговоры о продаже этой структуры.

В 2017 г. «Вымпелком» вел переговоры об этом с компанией «Русские башни» - независимым башенным оператором. Обсуждалась сумма сделки на уровне $700 млн, однако в итоге сделка так и не состоялась.

«Мегафон» также в 2015 г. выделил свою башенную инфраструктуру в отдельную «Первую башенную компанию». В нее было передано 15 тыс. башен. Эта компания остается в собственности «Мегафона».

Оператор МТС («Мобильные телесистемы») декларировал отсутствие планов по продаже башенного бизнеса.

Тренд на выделение башен

Аналитик J’son&Partners Кирилл Кучеров отмечает, что в мировом телекоме остается тренд на выделение сотовыми оператора башенного бизнеса в отдельные компании. Так, поступают, например, британский Vodafone и французская Orange. Возможен и следующий шаг – продажа башенного бизнеса. Так поступила, например, испанская Telefonica со своим башенным бизнесом в Южной Америке.