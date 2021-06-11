Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна»

Новый состав совета директоров Veon

Акционеры группы Veon на годовом собрании избрали новый состав совета директоров. Частью группы Veon является российский «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

В совет директоров группы вошли трое новых членов, включая Василия Сидорова. В 2000-2003 гг. Сидоров был вице-президентом «Система-Телеком» - телекоммуникационного подразделения АФК «Система». Затем он стал президентом сотового оператора «Мобильные телесистемы» (МТС), подконтрольного АФК «Система».

Неудачные сделки экс-президента МТС

Во время правления Сидорова МТС вела активную экспансию в регионы и страны СНГ. При этом были совершены две неудачные сделки – покупка туркменского оператора Barash Communications Technology и киргизского оператора «Бител». В обоих случаях сразу же покупки данных компаний со стороны МТС они на некоторые время прекращали работу. С учетом того, что на тот момент обе компании являлись основными операторами в своих республиках, это вызывало серьезные проблемы.

Экс-президент МТС Василий Сидоров вошел в совет директоров группы Veon

В случае с Barash Communications Technology власти Туркмении отозвали лицензии оператора. Вскоре МТС смогла договориться о возобновлении работы оператора при условии раздела его прибыли с властями. Однако в 2010 г. деятельность оператора вновь была прекращена. В 2012 г. МТС смогла договориться о возвращении в республику, заключив новый договор о разделе прибыли с властями, но в 2017 г. МТС снова изгнали из Туркмении.

Не менее драматично развивались события и в Киргизии. Вскоре после покупки «Бител» офис оператора был захвачен вооруженными людьми, действовавшими в интересах неизвестной российской компании «Резервспецмет». Это и вызвало перебои в работе оператора.

Позднее активы «Бител» были выведены в новую компанию Sky Mobile. Эта компания была приобретена «Альфа-групп» - основным акционером «Вымпелкома», а затем и перепродана самому «Вымпелкому».

МТС покупала 51% акций в оффшорах, владевших «Бител», у казахстанской группы «Альянс-групп», за $150 млн. В отношении оставшихся 49% акций был подписан put-опцион, обязывающий МТС выкупить их за $170 млн. В связи с тем, что указанные оффшоры перестали владеть «Бител», МТС отказалась исполнять опцион.

В связи с этим совладельцы «Альянс-Капитал» инициировали разбирательство с МТС в Лондонском арбитраже, который в 2011 г. обязал МТС исполнить опцион и выплатить задолженность по нему в размере $220 млн. МТС отказалась исполнять данное решение, в связи с чем на зарубежные активы компании стали накладываться аресты.

Одновременно в 2006 г. МТС подала иск на острове Мэн против структур «Альфа-групп» из-за потери «Бител». В 2013 г. «Альфа-групп» согласилась пойти на мировую, выплатив МТС $150 млн и пообещав погасить задолженность перед совладельцами «Альянс-Капитал».

Обе неудачные сделки привели к тому, что в 2006 г. Василий Сидоров покинул пост президента МТС. После этого он занялся венчурными инвестициями, а также входил в советы директоров РЖД, «Аэрофлот» и «Почта России».

Состав совета директоров Veon

Также в совет директоров МТС вошли основатель финтех-компании Revo Technologies Ирене Швакман (Irene Shvakman, ранее входившая в совет директоров МТС-банка и был старшим партнером McKinsey & Company) и Серги Херреро (ранее был гендиректором Veon и топ-менеджером Facebook).

Из совета директоров вышли гендиректор разработчика процессинговых терминалов Poynt Осама Бедиер (Osama Bedier), гендиректор консалтинговой компании Concinity Advisors Петер Дерби (Peter Derby) и старший партнер бразильской инвестиционной компании BTG Pactual Аммос Гениш (Amos Genish).

В совете директоров были переизбраны девять других членов: председатель совета, бывший управляющий партнер российского офиса McKinsey Геннадий Газин, гендиректор музыкального сервиса Dezzer Ханс-Холгер Албречт (Hans-Holger Albrecht), основатель инвестиционной компании RTP Global Леонид Богуславский, председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» и член наблюдательного совета LetterOne (основной акционер Veon) Михаил Фридман, бизнес-консультант Ярослав Глазунов, управляющий партнер LetterOne Андрей Гусев, бывший топ-менеджер норвежской Telenor (бывший акционер Veon) Гуннар Холт (Gunnar Holt), старший консультант британского инвестиционного фонда Bridge Growth Partners Стефен Пусей (Stephen Pusey) и бывший вице-президент рекрутингового сервиса Randstad Роберт Ян ван де Краатс (Robert Jan van de Kraats).