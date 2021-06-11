Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна»Экс-президент МТС Василий Сидоров вошел в совет директоров группы Veon, частью которой является «Вымпелком». Во время руководства Сидоровым МТС был приобретен киргизский сотовый оператор, за которого у нее развернулась длительная борьба с «Вымпелкомом».
Новый состав совета директоров Veon
Акционеры группы Veon на годовом собрании избрали новый состав совета директоров. Частью группы Veon является российский «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).
В совет директоров группы вошли трое новых членов, включая Василия Сидорова. В 2000-2003 гг. Сидоров был вице-президентом «Система-Телеком» - телекоммуникационного подразделения АФК «Система». Затем он стал президентом сотового оператора «Мобильные телесистемы» (МТС), подконтрольного АФК «Система».
Неудачные сделки экс-президента МТС
Во время правления Сидорова МТС вела активную экспансию в регионы и страны СНГ. При этом были совершены две неудачные сделки – покупка туркменского оператора Barash Communications Technology и киргизского оператора «Бител». В обоих случаях сразу же покупки данных компаний со стороны МТС они на некоторые время прекращали работу. С учетом того, что на тот момент обе компании являлись основными операторами в своих республиках, это вызывало серьезные проблемы.
В случае с Barash Communications Technology власти Туркмении отозвали лицензии оператора. Вскоре МТС смогла договориться о возобновлении работы оператора при условии раздела его прибыли с властями. Однако в 2010 г. деятельность оператора вновь была прекращена. В 2012 г. МТС смогла договориться о возвращении в республику, заключив новый договор о разделе прибыли с властями, но в 2017 г. МТС снова изгнали из Туркмении.
Не менее драматично развивались события и в Киргизии. Вскоре после покупки «Бител» офис оператора был захвачен вооруженными людьми, действовавшими в интересах неизвестной российской компании «Резервспецмет». Это и вызвало перебои в работе оператора.
Позднее активы «Бител» были выведены в новую компанию Sky Mobile. Эта компания была приобретена «Альфа-групп» - основным акционером «Вымпелкома», а затем и перепродана самому «Вымпелкому».
МТС покупала 51% акций в оффшорах, владевших «Бител», у казахстанской группы «Альянс-групп», за $150 млн. В отношении оставшихся 49% акций был подписан put-опцион, обязывающий МТС выкупить их за $170 млн. В связи с тем, что указанные оффшоры перестали владеть «Бител», МТС отказалась исполнять опцион.
В связи с этим совладельцы «Альянс-Капитал» инициировали разбирательство с МТС в Лондонском арбитраже, который в 2011 г. обязал МТС исполнить опцион и выплатить задолженность по нему в размере $220 млн. МТС отказалась исполнять данное решение, в связи с чем на зарубежные активы компании стали накладываться аресты.
Одновременно в 2006 г. МТС подала иск на острове Мэн против структур «Альфа-групп» из-за потери «Бител». В 2013 г. «Альфа-групп» согласилась пойти на мировую, выплатив МТС $150 млн и пообещав погасить задолженность перед совладельцами «Альянс-Капитал».
Обе неудачные сделки привели к тому, что в 2006 г. Василий Сидоров покинул пост президента МТС. После этого он занялся венчурными инвестициями, а также входил в советы директоров РЖД, «Аэрофлот» и «Почта России».
Состав совета директоров Veon
Также в совет директоров МТС вошли основатель финтех-компании Revo Technologies Ирене Швакман (Irene Shvakman, ранее входившая в совет директоров МТС-банка и был старшим партнером McKinsey & Company) и Серги Херреро (ранее был гендиректором Veon и топ-менеджером Facebook).
Из совета директоров вышли гендиректор разработчика процессинговых терминалов Poynt Осама Бедиер (Osama Bedier), гендиректор консалтинговой компании Concinity Advisors Петер Дерби (Peter Derby) и старший партнер бразильской инвестиционной компании BTG Pactual Аммос Гениш (Amos Genish).
В совете директоров были переизбраны девять других членов: председатель совета, бывший управляющий партнер российского офиса McKinsey Геннадий Газин, гендиректор музыкального сервиса Dezzer Ханс-Холгер Албречт (Hans-Holger Albrecht), основатель инвестиционной компании RTP Global Леонид Богуславский, председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» и член наблюдательного совета LetterOne (основной акционер Veon) Михаил Фридман, бизнес-консультант Ярослав Глазунов, управляющий партнер LetterOne Андрей Гусев, бывший топ-менеджер норвежской Telenor (бывший акционер Veon) Гуннар Холт (Gunnar Holt), старший консультант британского инвестиционного фонда Bridge Growth Partners Стефен Пусей (Stephen Pusey) и бывший вице-президент рекрутингового сервиса Randstad Роберт Ян ван де Краатс (Robert Jan van de Kraats).