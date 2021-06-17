Роскомнадзор займется обустройством госграницы в интернете

Депутаты Госдумы в рамках изменений в закону «О суверенном интернете» намерены поручить Роскомнадзору создать реестр трансграничных каналов связи и проводить их обследования. Одновременно небольших операторов связи предлагают освободить от необходимости устанавливать технические средства противодействия интернет-угрозам.

Поправки к «закону о суверенном интернете»

Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил поправки к Закону «О связи», предложенные ко второму чтению в рамках рассмотрения законопроекта «О доступном интернете». В их числе были одобрены поправки, регулирующие работу так называемого «суверенного интернета».

Закон «О суверенном интернете» был принят в 2019 г. Он обязал интернет-провайдеров ставить за счет государства технические средства предотвращения угроз (ТСПУ), с помощью которых Роскомнадзор сможет управлять маршрутизацией трафика.

Нынешний законопроект предполагает, что ТСПУ должны будут устанавливаться только на средствах связи, обеспечивающих возможность передачи данных на пользовательское оборудование со скоростью более чем 10 Гбит/с. При этом оператор связи, предоставляющий услуги доступа в интернет, при присоединении другого оператора связи обязан обеспечить пропуск трафика на присоединяемую сеть через ТСПУ (если пропуск трафика через ТСПУ не осуществляется другим взаимодействующим оператором связи).

Роскомнадзор создаст реестр трансграничных каналов связи и будет проводить их обследования

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн пояснил агентству «Интерфакс», что предлагаемая поправка должна снять необходимость установки ТСПУ на узлах связи с низкой пропускной способностью. Таких узлов гораздо больше, чем узлов с высокой пропускной способностью, при этом на них приходится лишь 5% от общего объема интернет-трафика и установка на них ТСПУ нецелесообразна, считает Хинштейн.

Мнение эксперта

Автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин напоминает, что установка ТСПУ для операторов связи осуществляется бесплатно. «Поэтому разработка нынешнего законопроект означает, что законодатель не смог правильно оценить расходы на выполнение требований закона «О суверенном интернете», - говорит эксперт. - В принципе, ранее при работе Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) уже была практика, когда небольшие операторы связи по согласованию с ФСБ получали разрешение не устанавливать у себя оборудования СОРМ, так как оно установлено у операторов, к которым они присоединены».

Но у нынешнего законопроекта есть и отрицательный момент, считает Кулин: теперь законодательно будет установлена разница между малыми и большим операторами, что станет для последних конкурентным преимуществом при заключении договоров на пропуск трафика.

Реестр трансграничных каналов связи

Закон «О суверенном интернете» также накладывает обязательства на владельцев трансграничных линий связи, точек обмена трафиком (IX) и владельцев технологических сетей связи, имеющих номера автономных систем. В том числе Роскомнадзор должен был создать реестр IX.

Нынешний законопроект предполагает, что Роскомнадзор также создаст реестр трансграничных линий связи и средств связи, к которым они подключаются. Операторы связи, владельцы IX и технологических сетей связи, а также владельцы самих трансграничных каналов должны будут направить в Роскомнадзор уведомление об используемых ими каналах. Роскомнадзор будет проводить обследования линий связи, пересекающих госграницу, и средств связи, их пересекающих.

Роскомнадзор также установит требования к трансграничным каналам связи. Несоблюдение таких требований будет основанием для исключения из реестра соответствующих линий связи. Исключенными из реестра каналами связи операторы не смогут пользоваться.