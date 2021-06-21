Мессенджеры «убили» великую технологию связи. Россияне почти полностью от нее отказались

В сетях российских операторов зафиксировано резкое падение объема отправленных SMS-сообщений. Абоненты все реже пользуются этой услугой, отдавая предпочтение мессенджерам.

Россиянам не нужны SMS

Российские операторы связи фиксируют постоянное снижение спроса на услугу передачи SMS-сообщений. По данным «Ведомостей», в сети «Билайна» число отправленных абонентами SMS в I квартале 2021 г. снизилось на 10% в сравнении с показателями первой четверти 2020 г.

За два года отправленных абонентами «Билайна» SMS стало меньше на 41%. По мнению представителей оператора, причина отказа россиян от пользования этой услугой кроется в популярности мессенджеров. «Мобильный интернет в России один из самых дешевых в мире, поэтому часть пользователей используют его даже для совершения звонков, а с появлением различных мессенджеров такая услуга, как sms-сообщения, постепенно уходит в прошлое», - сообщили они изданию.

Наибольший интерес к SMS среди абонентов «Билайна» проявляют жители Москвы и Московской области. В I квартале 2021 г. на них пришлось 30% всех отправленных в этой сети коротких текстовых сообщений.

Теперь SMS чаще всего используются для передачи информационных сообщений

Весь остальной Центральный федеральный округ (ЦФО) обеспечил еще 22% отправленных SMS за отчетный период. Юг, восток и северо-запад России внесли свой вклад в размере 16%. Точное количество отправленных личных SMS за I квартал 2021 г. представители «Билайна» не раскрыли.

Что происходит с текстовыми сообщениями в сетях других операторов

Наряду с «Билайном» нежелание россиян пользоваться SMS отмечает и МТС. Со слов представителя этого оператора, SMS отправляют, по большей части, те, у кого нет смартфона. «SMS-сообщения давно перестали быть единственным каналом текстовой коммуникации. Сегодня они востребованы преимущественно пользователями кнопочных телефонов, а владельцы смартфонов все чаще используют для общения мессенджеры и социальные сети», - рассказал он изданию.

В Tele2 тоже считают, что падение популярности SMS напрямую связано с мессенджерами. Как сообщила изданию представитель оператора Дарья Колесникова, SMS «давно стала технической услугой». Снижение популярности sms не сказалось на выручке – это компенсируется ростом трафика в мессенджерах и активным использованием мобильного интернета», - добавила она, не уточнив, как сильно снизился объем отправленных текстовых сообщений.

В сети «Мегафона» по итогам I квартала 2021 г. число отправленных абонентами SMS-сообщений сократилось на 16% год к году и на 34% в сравнении с началом 2019 г. Представители оператора отметили, что по итогам первой четверти 2021 г. трафик в мессенджерах вырос на 310% всего за год.

«Необходимость абонентов в sms снижается уже на протяжении нескольких лет. Мы смотрим на потребности клиентов и учитываем их при формировании тарифных планов, предлагаем востребованные ими сервисы», – сказал «Ведомостям» представитель «Мегафона».

«Билайн», МТС и «Мегафон» не уточнили, как сильно повлияло снижение спроса на SMS на их доходы.

Мессенджеры захватили рынок

Согласно статистике Deloitte, актуальной на осень 2020 г., мессенджерами пользуются большинство россиян, владеющих смартфонами. 84% регулярно используют WhatsApp, 55% общаются еще и в Viber, а Telegram установлен на гаджетах 41% респондентов. Мобильную версию Skype корпорации Microsoft используют 34% опрошенных.

Аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян рассказал «Ведомостям», что по итогам в 2020 г. трафик мессенджеров в России показал как минимум 50-процентный рост в сравнении с показателями 2019 г.

Заменители SMS

Уничтожить SMS пытаются не только мессенджеры. Компании, выпускающие гаджеты, хотят видеть в своем активе технологии, способные заменить их.

Например, в августе 2020 г. компания Xiaomi запустила на своих смартфонах сервис 5G Messages, заменяющий собой SMS-сообщения. Он был разработан совместно с китайскими операторами связи. 5G Messages позволяет отправлять текстовые сообщения неограниченного объема по сетям LTE и 5G и прикреплять к ним различные файлы и документы.

Над внедрением этой технологии раздумывают Vivo, Huawei, Oppo, ZTE, Lenovo и Meizu с Samsung. Тем временем, у Apple есть свой сервис iMessages, а Google еще зимой 2016 г. продемонстрировала технологию Rich Communications Services (RCS, «Услуги расширенных коммуникаций»), которая позволяет обмениваться фотографиями в высоком разрешении, создавать групповые чаты, узнавать, было ли отправленное сообщение прочитано и когда абонент на другом конце набирает текст. Как сообщал CNews, RCS также способна обеспечить возможность совершения аудиовызовов.

Осенью 2019 г. Google начала поэтапное внедрение RCS в обход операторов связи. Поддержка этой технологии была реализована в операционной системе Android на уровне встроенного приложения «Сообщения» (Android Messages). С 14 ноября 2019 г. технология доступна пользователям Android в США на бесплатной основе.