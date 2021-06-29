За хозяевами МТС будет наблюдать знаменитый вице-премьер из девяностых

Новыми членами совета директоров АФК «Система» стал глава РСПП Александр Шохин и ректор «Вышей школы экономики» Ярослав Кузьминов. В то же время совет директоров корпорации покинул экс-президент Армении Роберт Кочарян.

Новые члены совета директоров АФК «Система»

Годовое собрание акционеров АФК «Система» (контролирующего акционера оператора «Мобильные телесистемы», МТС) избрало новый состав совета директоров корпорации.

Новичками в совете стали президент «Российского союза промышленников и предпринимателей» (РСПП) Александр Шохин и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Ярослав Кузьминов.

Чем знаменит Александр Шохин и как он помог Владимиру Евтушенкову

Шохин имел богатый опыт работы в органах власти в 1990-е годы. Он занимал посты министра труда, министра экономики и вице-премьера. Кроме того, он был одним из создателей партии «Наш дом Россия» и занимал пост вице-спикера Госдумы. В 2004 г. Шохин стал вице-президентом РСПП, а через год возглавил эту организацию.

Президент РСПП и бывший вице-премьер Правительства Александр Шохин избран в совет директоров АФК «Система»

В 2014 г. Шохин пытался защитить АФК «Система» и ее основного владельца Владимира Евтушенкова в конфликте из-за «Башнефти». Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за незаконной приватизации компании «Башнефть», которая с 2009 г. принадлежала АФК «Система». Евшутенков в рамках этого дела был отправлен под домашний арест.

Шохин от имени РСПП давал поручительство за Евтушенкова перед следователями. Кроме того, глава РСПП пытался донести свое беспокойство по данному вопросу Президенту России Владимиру Путину и занимавшему тогда пост премьер-министра Дмитрию Медведеву. Правда, самого Шохина также вызывали на допрос по делу «Башнефти».

В итоге уголовное дело было закрыто, а «Башнефть» перешла в собственность государства. Затем «Башнефть» была приватизирована и приобретена «Роснефтью», которая предъявила АФК «Системе» требование компенсации убытков, понесенных за время владения корпорацией «Башнефтью». По условиям мирового соглашения АФК «Система» выплатила «Роснефти» 100 млрд руб.

Политические тяжеловесы в совете директоров АФК «Система»

Политические тяжеловесы нередко входят в состав совета директоров АФК «Система». Так, в 2020 г. в совет вошел Анатолий Чубайс. В 1990-х годах Чубайс как и Шохин входил в состав российского Правительства: он занимал посты Госкомимущества и вице-премьера и считается архитектором российской приватизации.

Затем он возглавлял РАО ЕЭС России и «Роснано», а сейчас является спецпредставителем Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

С 2009 г. в состав совета директоров АФК «Система» входил бывший Президент Армении Роберт Кочарян. В 2018 г. после смены власти в Армении Кочарян несколько раз оказывался под арестом, но в итоге остался на свободе. Недавно возглавляемый им блок «Армения» участвовал в парламентских выборах.

Однако в новый состав совета директоров АФК «Система» Кочарян не был переизбран. Также состав совета директоров покинул бывший президент корпорации и экс-глава МТС Андрей Дубовсков.

Кто остался в совете директоров АФК «Система»

В совете директоров остались его председатель Владимир Евтушенков, его сын Феликс Евтушенков, президент корпорации Владимир Чирахов, бывший президент АФК «Система» и экс-глава МТС Михаил Шамолин (сейчас возглавляют принадлежащую корпорации Segezha Group) и бывший глава телекоммуникационного блока АФК «Система» Рон Зоммер (Ron Summer).

Также в совете директоров остаются независимые директора: председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты Роджер Маннигс (Roger Munnings), основатель компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили и вице-президент РЖД Анна Белова. Кузьминов, Шохин и Чубайс тоже являются независимыми директорами.