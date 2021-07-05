МТС, «Билайн», Tele 2 избавляются от салонов связи

Число салонов сотовой связи за год снизилось на 3,5%. У ряда операторов их стало меньше на 6%. Покупатели все чаще приобретают гаджеты в крупных сетях или в онлайне, и операторы вынуждены закрывать точки с целью сокращения расходов. Они занимаются этим годами, и в ближайший год салонов может стать меньше еще на 6%.

Переосмысление розницы

Российские операторы резко сократили свои сети салонов сотовой связи на территории России. Как пишут «Ведомости», всего за год их количество упало на 3,5%.

В мае 2021 г. общее число салонов связи составило 18,9 тыс., согласно статистике компании GfK. Со слов ее представителей, в подсчете учитывались магазины операторов, вместе с профильными розничными сетями, а также отдельные небольшие салоны.

Операторы связи подтвердили изданию, что часть салонов связи действительно была закрыта. Так, по итогам I квартала 2021 г. у МТС осталось 5334 салона, включая те, что были открыты по франшизе. Это на 3,2% меньше показателей за первую четверть 2020 г.

Еще активнее избавляется от салонов оператор Tele 2, принадлежащий «Ростелекому». К концу I квартала 2021 г. его партнеры-франчайзи держали открытыми немногим более 2600 точек продаж.

Офлайн-продажи смартфонов из повсеместного явления скоро превратятся в большую редкость

Если сравнивать этот показатель с уровнем IV квартала 2020 г., то всего за три месяца было закрыто 5% точек Tele 2, рассказала изданию представитель оператора. Она также сравнила результаты на март 2021 г. с уровнем февраля 2020 г. – в этом случае сеть салонов сократилась на 6%. Следует отметить, что непосредственно у Tele 2 своих салонов нет. Все имеющиеся точки с логотипом оператора открыты по франшизе.

Полный отказ от офлайн-салонов

«Билайн», входящий в топ-4 крупнейших сотовых операторов связи в России, еще в 2020 г. намеревался полностью отказаться от своих салонов связи, как сообщал CNews. Он хотел передать их все франчайзи с целью сокращения убытков. Пока неизвестно, рассматривает ли руководство «Билайна» эту идею в 2021 г.

Ритейлеры, занимающиеся продажей смартфонов, другой мобильной электроники и сопутствующих товаров, тоже сокращают розничную сеть. «Связной», к примеру, в период с 2020 по 2021 гг. оставил лишь 2600 точек из имевшихся на начало этого периода 4000.

Представители «Связного» назвали это «оптимизацией розничной сети». Старший вице-президент «Связного» по операционной деятельности Алексей Вуколов подчеркнул, что на фоне закрытия одних салонов открываются другие. Он рассказал изданию, что за первую половину 2021 г. компания открыла более 50 новых точек.

Представитель «Мегафона» не уточнил, как сильно сократилась сеть салонов этого оператора, и сократилась ли она в принципе. Он отметил лишь, что в компания считает нынешний объем розничной сети «оптимальным».

Салоны не пользуются спросом

По оценке одного из источников издания, сокращение числа салонов связи обусловлено в первую очередь снижением к ним интереса со стороны покупателей. По его словам, операторам такие точки тоже становятся все менее нужными. Например, если раньше им нужно было продавать и активировать миллионы SIM-карт, то теперь необходимость в этом отпала.

Другой источник «Ведомостей» подметил, что покупатели стремятся покупать те же смартфоны не в салонах связи, а в сетях крупных розничных сетей. В качестве примера он привел DNS и «М.видео». «Особенно это касается дорогих моделей. Обращаться в салоны связи, где зачастую неквалифицированные продавцы стремятся навязать покупку ненужных товаров и услуг, у многих покупателей просто нет желания», – подчеркнул он.

Без влияния финансов в данном случае тоже не обходится. Опрошенные эксперты утверждают, что отказ от тех или иных точек продаж позволяет операторам и ритейлерам уменьшить свои расходы, включая траты на аренду площадей под точки продаж и на зарплату их персоналу.

Онлайн скоро победит офлайн

В ближайшее время россиянам придется тратить еще больше времени на поиск и поездку до ближайшего салона связи. Источник «Ведомостей» утверждает, что в течение года их может стать меньше еще приблизительно на 6%. «Этому способствует переход продаж оборудования и подключений в дистанционные каналы и те, которые условно можно отнести к таким. Это не только интернет-магазины – сим-карты начали продавать на кассах супермаркетов. Появляется все больше аппаратов с eSim, позволяющей подключаться без личной явки в офис продаж с паспортом», – отметил он.

Операторы связи не отрицают, что покупатели все чаще предпочитают покупать те же смартфоны и SIM-карты через онлайн-каналы дистрибуции. В качестве одной из причин смещения акцента в сторону онлайн-продаж они называют пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения.

Об этом свидетельствуют и данные по объемам продаж. Если за первые пять месяцев 2020 г. из проданных на территории России смартфонов в онлайне было приобретено лишь 24%, то в 2021 г. этот показатель увеличился до 26%.

Что касается SIM-карт, то спрос на них действительно падает. В 2019 г. операторы реализовали в сумме 98,7 млн SIM-карт, а в 2020 г. – 92,3 млн (статистика GfK). В то же время подавляющее большинство из них, считают эксперты компании AC&M-Consulting, продаются в офлайне. По их подсчетам, в 2020 г. лишь менее 5% реализованных SIM-карт операторы продали в интернете.

Всех не закроют

По словам одного из источников «Ведомостей», операторы и ритейлеры не станут закрывать все салоны связи. Он утверждает, что такие точки продаж для «решения сложных проблем или оказания услуг, которые невозможно предоставить без паспорта, например, передачи номера от одного абонента другому».

«Салоны необходимы и останутся не только для продажи сотовых контрактов и смартфонов. Это место для контакта с клиентом, решения сложных вопросов, углубленных консультаций и оказания комплексных услуг», – добавил он.

Многолетняя практика

Операторы связи стали закрывать свои салоны не в 2021 и не в 2020 г., а значительно раньше. «Билайн» начал работать в этом направлении в I квартале 2019 г., а МТС на три года раньше – в 2016 г.

По итогам 2016 г. сеть оператора насчитывала 6200 салонов связи. в августе 2020 г. CNews писал о закрытии МТС 600 своих салонов. В итоге за пять лет их стало меньше почти на 870.

«Мегафон» включился в этот процесс в 2017 г., сразу взяв высокий темп. Если к концу 2016 г. в нее входило 4500 салонов (из них 2500 по франшизе), то в период с января по март 2017 г. он закрыл примерно 400 точек.