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Россияне хитростью подключили iPhone к 5G вопреки воле Apple

В России появился «островок», где последние модели смартфона iPhone могут работать в сетях 5G вопреки наложенным со стороны корпорации Apple ограничениям. Это тестовая зона в Сколково, где в качестве эксперимента в настройках сети России была заменена на другую страну.

Сколково подключило iPhone к 5G

«Сколтех» в рамках собственной тестовой зоны сетей пятого поколения (5G) смог наладить работу в данных сетях смартфона iPhone 12. Об этом CNews сообщил Дмитрий Лаконцев, руководитель созданного на базе «Сколтеха» центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлениям технологиям беспроводного связи и интернета вещей.

Почему iPhone 12 не работает с 5G в России

iPhone 12 поддерживает работу в сетях 5G, однако в России отсутствуют сети 5G в коммерческой эксплуатации. В России сети 5G работают только в рамках тестовых зон. В связи с этим разработчик данного смартфона корпорация Apple заблокировала возможность использовать сети 5G в своих устройствах в России.

Издание Tjournal пыталось проверить работу iPhone 12 в сетях 5G в рамках тестовой зоны, развернутой «Мегафоном» в Санкт-Петербурге. Результат оказался неудачным: iPhone соединялся с передатчиком 5G и затем выдавал отказ в подключении.

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В центре компетенций НТИ в Сколково научились подключать iPhone к сетям 5G вопреки ограничениям, наложенным Apple

Тестовая зона 5G в Сколково была развернута «Сколтехом» совместно с сотовым оператором «Мобильные телесистемы» (МТС) и фондом «Сколково». Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила «Сколтеху» частоты для этих целей в диапазоне 4,8-4,99 ГГц.

Лаконцев рассказал, что в рамках настроек тестовой зоны «Сколтех» указал иную страну, нежели Россия (какую именно, в «Сколтехе» не говорят). В результате тестовая зона «Сколтеха» оказалась единственным местом в России, где iPhone 12 работает в сети 5G. На смартфоне достигается скорость до 1,5 Гбит/с.

Особенности тестовой зоны 5G в Сколково

Лаконцев также отмечает, что развернутая «Сколтехом» тестовая зона 5G является самой большой в России. ГКРЧ выдала разрешение на работу 11 базовых станций, из которых сейчас работает семь. Общая площадь тестовой зоны составляет 2 кв. м.

У тестовой зоны есть две задачи. Первая, традиционная для таких зон, демонстрация всех возможностей 5G. Доступ в тестовую зону предоставляется всем компаниям-резидентам Сколково. Сейчас в проекте участвует 30 компаний. При этом в работе тестовой зоны используется вся инфраструктура Сколково – здания, транспорта и т.д. Также на территории тестовой зоны есть полигон для беспилотного транспорта: в будущем беспилотные автомобили от «Яндекса» и Сбербанка будут подключены к сети 5G.

Второй задачей является отработка отечественного оборудования 5G. Лаконцев утверждает, что данная тестовая зона является единственной, в которой используется отечественное оборудование.

«Проект по созданию отечественной базовой станции 5G стартовал в «Сколтехе» в 2020 г., - объясняет Дмитрий Лаконцев. – Его задача состоит в том, чтобы все элементы сети были отечественного производства. В то же время, если тестовую зону разворачивает какой-то вендор, то не допустит туда стороннее оборудование».

Игорь Королев

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