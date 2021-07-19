«Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой

«Ростелеком» заплатил 730 млн руб. за крупного регионального оператора платного ТВ и доступа в интернет - «Архангельскую телевизионную компанию». Федеральные игроки долго не решались купить данный актив, так как после смерти основателя компании за его наследство велась длительная борьба.

Как «Ростелеком» покупал «Архангельскую телевизионную компанию»

«Ростелеком» раскрыл условия осуществленной в 2020 г. сделки по приобретению «Архангельской телевизионной компании» (АТК). За 99,99% долю в компанию было заплачено 732 млн руб. Из этой суммы 647 млн руб. было выплачено в момент сделки, еще 85 млн руб. покупатель должен был заплатить в течение года.

Сделка была осуществлена через «дочку» «Ростелекома» «Башинформсвязь». АТК предоставляет услуги кабельного телевидения и доступа в интернет на территории Архангельска и Новодвинска, другого крупного города Архангельской области. Согласно данным базы «Контур – Фокус», выручка компании в 2020 г. составила 367 млн руб., чистый убыток – 100 млн руб.

По данным аналитического агентства «Рустелеком», АТК обслуживает 73 тыс. абонентов платного телевидения и 36 тыс. абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД). На рынке платного ТВ в Архангельской области АТК является лидером, на втором месте находится «Ростелеком» с 65 тыс. абонентов. А вот по числу абонентов ШПД на первом месте находится «Ростелеком» с 140 тыс. абонентов.

Сложная история АТК

АТК была основана в начале 1990-х годов Юрием Фирсовым. В конце 90-х основным акционером компании стала американская Metromedia, однако вскоре она вышла из этого актива. В 2004 г. Фирсов погиб в ходе авиакатастрофы, после чего, как отмечает издание «Эхо Севера», развернулась длительная борьба за его наследство.

«Ростелеком» заплатил 730 млн руб. за «Архангельскую телевизионную компанию», за которую велась длительная борьба наследников после смерти основателя компании

Согласно данным базы «Контур.Фокус», до сделки с «Ростелекомом» контролирующим владельцем АТК был Виталий Попаренко с долей 50,2%. Каждому из сыновей Юрия Фирсова, Всеволоду, Степану, Арсению и Дмитрию, принадлежали в компании доли размером по 11,4%.

Как отмечает гендиректор агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин, АТК был привлекательным активом, однако для федеральных игроков его возможная покупка была бы рискованной сделкой из-за споров наследников.

Как «Ростелеком» тратит миллиарды на покупку региональных операторов

«Ростелеком» активно скупает региональных операторов фиксированной связи. В 2020 г. была приобретена екатеринбургская группа компаий «Планета», предоставляющая услуги доступа в интернет. Сумму сделки составила 1,76 млрд руб., в сделке участвовала компания «Сбербанк-Инвестиции».

За 2019 г. «Ростелеком» приобрел семь региональных интернет-провайдеров за общую сумму 5 млрд руб. В том числе за компанию «Альянс-Телеком» из Приморского края было заплачено 2,2 млрд руб. А в Санкт-Петербурге компании «Сумма-Телеком» и «Прометей» были приобретены за 900 млн руб. и 700 млн руб. соответственно.