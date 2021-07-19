Шесть известных ИБ-компаний России попали под санкции Минторга США. Это прямой удар по их бизнесу

Минторг США ввел санкции против шести ИБ-компаний России, включая технополис «Эра» и Positive Technologies. Теперь американские компании не могут иметь с ними никаких дел. В Минторге уверены, что эти компании связаны с российскими спецслужбами, однако эту точку зрения ведомство скопировало у Минфина США, по тем же причинам внедрившего собственные санкции против этих же компаний тремя месяцами ранее.

Еще больше санкций

Власти США ввели санкции против шести российских ИТ-компаний. По информации портала ITnews, в «черный список» их внесло американское Министерство торговли (Department of Commerce).

В списке оказались российский военный технополис «Эра», компания «Пасит», Федеральное государственное автономное научное учреждение (ФГАНУ) «Научно-исследовательский институт “Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика”», а также компании «НеоБИТ», АСТ (AST, Advanced System Technologies) и «Позитив Текнолоджиз» (Positive Technologies)

Примечательно, что Министерство торговли не стало составлять свой оригинальный список компаний, против которых оно вводит санкции. Вместо этого она подчистую скопировала свой перечень с аналогичного «черного списка», опубликованного Министерством финансов США в середине апреля 2021 г.

Причины и последствия

По версии американского Минторга, все шесть компаний в той или иной степени имеют отношение к российским спецслужбам. Как проявляется эта связь, как долго она длится, и откуда у Минторга взялись ее доказательства (и взялись ли), американское госведомство на момент публикации материала не уточняло.

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Попадание в «черный список» Минторга означает, что с момент вступления изменений в силу ни одна американская компания не имеет право вести торговлю ни с «Паситом», ни с АСТ, ни с «НеоБИТом», ни с любой другой компанией из перечня. В качестве исключения Министерство может выдать лицензию на сотрудничество с санкционной компанией. Однако вероятность ее получения далека от 100-процентной. Как пишет ITnews, такие разрешительные документы Минторг выдает довольно редко.

Подражание Минфину

Американское Министерство финансов, у которого Минторг позаимствовало санкционный список, внесло в них все шесть компаний, исходя аналогичных соображений. В официальном сообщении Минфина, говорится, что санкции были введены из-за того, что эти компании, предположительно, связаны с российскими спецслужбами: Федеральной службой безопасности (ФСБ), Главным разведывательным управлением Генштаба (ГРУ) и Службой внешней разведки (СВР).

Все активы попавших под ограничения компаний на территории США были заморожены. Это же затронуло и структуры, в которых компании владеют долями размером более чем 50%.

Помимо этого, санкции против компаний накладывают ограничения и на американских граждан. Теперь им запрещено инвестировать в них.

Деятельность санкционных компаний

Все шесть «забаненных» Минторгом и Минфином США российских компаний так или иначе связаны со ИТ-сферой и с областью информационной безопасности (ИБ). Минторг пока не уточняет, в чем он видит связь этих компаний с российскими властями и силовиками.

Минфин, напротив, в подробностях поделилось о своем «видении» санкционных российских компаний. Например АСТ – это крупный системный интегратор. Он специализируется на внедрении современных комплексных решений по обеспечению ИБ, а также занимается разработкой и внедрением интеллектуальных информационно-аналитических систем.

АСТ основан в 2002 г. По версии Минфина США, в список клиентов интегратора входят ФСБ, ГРУ и СВР. Причем АСТ якобы оказывает услуги технической поддержки для проводимых указанными спецслужбами киберопераций.

Positive Technologies – это известная российская ИБ-компания, основанная, как и АСТ, в 2002 г. Минфин США не сомневается, что у компании есть клиенты в российском госсекторе, в том числе ФСБ. В частности, по предположению министерства, Positive Technologies проводит мероприятия, которые якобы используются для рекрутинга новых сотрудников в интересах ФСБ и ГРУ.

Технополис «Эра», созданный по указу Президента России Владимира Путина, подписанному в 2018 г. Это первый военный иннополис, созданный российским Минобороны для поиска, развития и внедрения инновационных технологий в российской оборонной сфере.

Технополис расположился в Анапе. Американский Минфин уверен, что «Эра» обеспечивает функционирование частей ГРУ, ответственных за осуществление кибератак, а также использует сотрудников и навыки российского технологического сектора для разработки технологий военного и двойного назначения.

Следующая организация из санкционного списка теперь уже двух министерств США – это НИИ «Специализированных вычислительных устройств защиты и автоматики» («Спецвузавтоматика»). В Минфине уверены, что специалисты этого НИИ проводят различные исследования в сфере ИБ-систем в интересах вредоносных кибератак, проводимых СВР. Аналогичное обвинение Минфин США выдвинул и против компании «Пасит».

Компания «НеоБИТ» из Санкт-Петербурга тоже имеет непосредственную связь с Минобороны России, ФСБ и СВР, если верить американскому Минфину. Ведомство утверждает, что компания ведет исследования и разработки для поддержки киберопераций, осуществляемых ФСБ, ГРУ и СВР.

Основная сфера деятельности «НеоБИТ» – это разработка технологий контроля доступа и телекоммуникационных систем. Также она занимается исследованием инцидентов безопасности, анализом уязвимости ПО и эффективности антивирусных средств, а вместе с этим – аудитом состояния информационных систем.

19 апреля 2021 г. «НеоБИТ» опубликовала на своем сайте официальное заявление по поводу санкций Минфина США. В нем оно выразило полное несогласие с решением ведомства.

Заявление компании "НеоБИТ"

«У нас вызывает удивление внесение компании в санкционные списки Министерства финансов США. Мы категорически не согласны с заявленными утверждениями, считаем их несоответствующими действительности и будем применять все законные способы для защиты своей репутации и интересов своих партнеров» – говорится в заявлении компании.

Россия как киберугроза для США

США нередко упоминают Россию в качестве источника угроз своей кибербезопасности.

Страна также далеко не впервые вводит санкции против российских компаний, работающих в ИБ-отрасли.

Например, в июне 2018 г. в «черный список» попала компания Digital Security. Она занимается поиском уязвимостей в продуктах глобальных поставщиков. Тогда же под санкции попали компания «Дайвтехносервис» и НИИ «Квант».

Власти США даже уверены, что нашумевшая хакерская группировка REvil тоже связана с российскими властями. В середине июля 2021 г. REvil неожиданно «ушла в подполье», закрыв все свои сайты. Как сообщал CNews, это произошло спустя меньше недели с момента разговора, состоявшегося между Владимиром Путиным и Президентом США Джозефом Байденом (Joseph Trump). Главы государств 9 июля 2021 г. обсудили вопросы, напрямую связанные с лавиной хакерских атак, накрывшей американские компании в последние месяцы.